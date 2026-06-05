Κρατική χρηματοδότηση Κοινωνικών Δομών και μονιμοποίηση εργαζομένων, ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

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Στην έκδοση ψηφίσματος υπέρ της διασφάλισης των θέσεων εργασίας στις κοινωνικές δομές των Δήμων προχώρησε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Το Συμβούλιο αναγνώρισε τη διαχρονική και καθοριστική συμβολή των εργαζομένων σε δομές όπως τα Κέντρα Κοινότητας, οι υπηρεσίες στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής και προστασίας των πιο ευάλωτων πολιτών.

Στο ψήφισμα εκφράζεται έντονη ανησυχία για το αβέβαιο εργασιακό μέλλον των εργαζομένων, εξαιτίας της πιθανής επικείμενης λήξης χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ σε ορισμένες δομές και της περιορισμένης χρονικής εξασφάλισης σε άλλες. Όπως επισημαίνεται, ενδεχόμενη διακοπή ή υποβάθμιση των υπηρεσιών θα έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις τοπικές κοινωνίες.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά την άμεση διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, ανεξαρτήτως χρηματοδοτικού προγράμματος, καθώς και την υιοθέτηση θεσμικών και χρηματοδοτικών μέτρων που θα εξασφαλίζουν τη συνέχιση της απασχόλησης και τη μακροπρόθεσμη εργασιακή σταθερότητα των εργαζομένων. Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της μετάβασης από τις προσωρινές μορφές απασχόλησης σε σταθερές εργασιακές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες που καλύπτουν οι συγκεκριμένες δομές είναι πάγιες και διαρκείς.

Τέλος, τονίζεται η ανάγκη αναγνώρισης και αξιοποίησης της εμπειρίας και της εξειδίκευσης των εργαζομένων, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, αποτελούν πολύτιμο κοινωνικό κεφάλαιο που δεν πρέπει να απαξιωθεί ή να χαθεί.

Εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας