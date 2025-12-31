Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.
- Στην Κοπακαμπάνα το απόλυτο πάρτι της Πρωτοχρονιάς στον κόσμο σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες
- Σε τρίτη επέμβαση για να σταματήσει ο επίμονος λόξιγκας υποβλήθηκε ο Μπολσονάρου
- Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου
- Η συγχώνευση δύο γαλαξιών μέσα από τον φακό της NASA
Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/12) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.
Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσαν η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα Β’ Αθηνών Ρένα Δούρου και η αν. γραμματέας Αναστασία Σαπουνά
Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεναγήθηκε στους χώρους του Κέντρου, ενημερώθηκε για το κοινωνικό έργο της οργάνωσης και αντάλλαξε ευχές με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστα Γιαννόπουλο, με εργαζόμενους και με εθελοντές.
«Με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια»
Μετά το πέρας της επίσκεψης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε στα ΜΜΕ: «Το πρώτο που οφείλω να πω, είναι ότι οι φορείς αυτοί, του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της κοινωνίας των πολιτών είναι πολύτιμοι και γι’ αυτό πρέπει να στηρίζονται από την Πολιτεία. Με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια, θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία στη χώρα μας, ώστε να ανταμείβουμε τη σοβαρότατη προσφορά που οι φορείς αυτοί παρέχουν στην Πολιτεία και στην κοινωνία».
«Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος»
Ακολούθως υπογράμμισε ότι «ταυτόχρονα με όλα αυτά, χρειάζεται η ελληνική Πολιτεία να έχει και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος», και εξήγησε: «Γιατί όλες αυτές οι ευάλωτες κοινωνικές υποθέσεις, όλα αυτά τα παιδιά της μεγάλης οικογένειας της πατρίδας μας, χρειάζονται σοβαρές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, που να στηρίζουν το έργο εθελοντικών οργανώσεων και να ολοκληρώνουν αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι μια προοδευτική Πολιτεία. Το 2026 μαζί με τον εθελοντισμό, να έχουμε και πραγματική πρόοδο στους κοινωνικούς φορείς και τις κοινωνικές δομές της Ελλάδας. Αυτή η προσπάθεια θα βρει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σταθερό υποστηρικτή. Καλή χρονιά και συγχαρητήρια στους ανθρώπους που προσπαθούν για ένα καλύτερο αύριο»
Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσαν η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα Β’ Αθηνών Ρένα Δούρου και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά.
- Φως στο Τούνελ: «Μην ανησυχείς κάηκε νεκρή» – Η παραδοχή σοκ του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου
- «Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο για νέες αυξήσεις
- Η βαθμολογία της Euroleague πριν από το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- Φως στο Τούνελ: Το έγγραφο ντοκουμέντο της Πυροσβεστικής για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου
- Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)
- Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
- Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις