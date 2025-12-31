newspaper
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31 Δεκεμβρίου 2025 | 00:15

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/12) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσαν η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα Β’ Αθηνών Ρένα Δούρου και η αν. γραμματέας Αναστασία Σαπουνά

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεναγήθηκε στους χώρους του Κέντρου, ενημερώθηκε για το κοινωνικό έργο της οργάνωσης και αντάλλαξε ευχές με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστα Γιαννόπουλο, με εργαζόμενους και με εθελοντές.

«Με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια»

Μετά το πέρας της επίσκεψης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε στα ΜΜΕ: «Το πρώτο που οφείλω να πω, είναι ότι οι φορείς αυτοί, του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της κοινωνίας των πολιτών είναι πολύτιμοι και γι’ αυτό πρέπει να στηρίζονται από την Πολιτεία. Με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια, θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία στη χώρα μας, ώστε να ανταμείβουμε τη σοβαρότατη προσφορά που οι φορείς αυτοί παρέχουν στην Πολιτεία και στην κοινωνία».

YouTube thumbnail

«Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος»

Ακολούθως υπογράμμισε ότι «ταυτόχρονα με όλα αυτά, χρειάζεται η ελληνική Πολιτεία να έχει και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος», και εξήγησε: «Γιατί όλες αυτές οι ευάλωτες κοινωνικές υποθέσεις, όλα αυτά τα παιδιά της μεγάλης οικογένειας της πατρίδας μας, χρειάζονται σοβαρές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, που να στηρίζουν το έργο εθελοντικών οργανώσεων και να ολοκληρώνουν αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι μια προοδευτική Πολιτεία. Το 2026 μαζί με τον εθελοντισμό, να έχουμε και πραγματική πρόοδο στους κοινωνικούς φορείς και τις κοινωνικές δομές της Ελλάδας. Αυτή η προσπάθεια θα βρει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σταθερό υποστηρικτή. Καλή χρονιά και συγχαρητήρια στους ανθρώπους που προσπαθούν για ένα καλύτερο αύριο»

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσαν η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα Β’ Αθηνών Ρένα Δούρου και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

inWellness
inTown
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»
Πολιτική Γραμματεία 30.12.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»

Η κυβέρνηση επιμένει στα περί διαλόγου, με τους αγρότες, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένες δεσμεύσεις ενώ χαρακτηρίζει βασικά αιτήματα των παραγωγών «μαξιμαλιστικά» - Σφοδρά είναι τα πυρά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη
Σφοδρά πυρά 30.12.25

ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

«Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις», τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Αντικοινωνική συμπεριφορά και ακραίες ενέργειες από τους αγρότες, υπάρχουν νόμοι
Πολιτική Γραμματεία 30.12.25

Χρυσοχοΐδης: Αντικοινωνική συμπεριφορά και ακραίες ενέργειες από τους αγρότες, υπάρχουν νόμοι

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου την καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων σε «ένα δεύτερο στάδιο»

Σύνταξη
Το «καλά πήγε αυτό» του Κινήματος Δημοκρατίας στην «Ομάδα Αλήθειας» και η… αφιέρωση
Η απάντηση 30.12.25

Το «καλά πήγε αυτό» του Κινήματος Δημοκρατίας στην «Ομάδα Αλήθειας» και η… αφιέρωση

Η διαβόητη «Ομάδα Αλήθειας», προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε αυτή τη φορά στο στόχαστρό της τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας με το περιπαικτικό σχόλιο «εδώ κάτι δεν πήγε και πολύ καλά» και τα γνωστά «κόψε, ράψε» στα βίντεο της. Η απάντηση δεν άργησε να έρθει με το εξίσου περιπαικτικό «καλά πήγε αυτό» και μια… αφιέρωση.

Σύνταξη
Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα
in Confidential 30.12.25

Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα

Για τους Φραπέδες και το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι μεταρρυθμίσεις που... καθυστέρησαν σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Κουβέντα για τις επισυνδέσεις και την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στη συνέντευξη που έδωσε στο Action.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες
Πολιτική 30.12.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες

«Πυρά» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη χθεσινή του συνέντευξη τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους»

Σύνταξη
«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές
Πολιτική 29.12.25

«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη διαρροές κυβερνητικών πηγών για τις χηρεύουσες θέσεις των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, ρίχνουν «πόρτα» στις «ορέξεις» του Μαξίμου και ξεκαθαρίζουν πως «λογική της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών».

Σύνταξη
Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή

Κρυστάλλινη η θέση του ΠΑΣΟΚ που δεν άφησε χρόνο στην κυβέρνηση να δημιουργήσει εντυπώσεις μέσω της διαρροής περί επικείμενης πρόσκλησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τον ορισμό προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές. Καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση πίσω από κλειστές πόρτες, οι προοδευτικές δυνάμεις θα προτείνουν από κοινού υποψήφιους και αν δεν αρέσουν στον πρωθυπουργό μπορεί πάντα να ζητήσει καταφύγιο στην αγκαλιά του Βελόπουλου, απαντά η Τρικούπη.

Σύνταξη
Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
Συνέντευξη 29.12.25

Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη - Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» άνοιξαν την όρεξη του πρωθυπουργού που φαίνεται να έλαβε την κατάλληλη «πάσα» για να επαναφέρει το κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Εμμένει στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και κάνει το άσπρο μαύρο όταν μιλάει για το κλείσιμο των δρόμων.

Σύνταξη
Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»
Γεωργιάδης - Πλεύρης 29.12.25

Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Οι απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Δικαστήριο, Διεθνής Αμνηστία) τους οποίους η χώρα μας σέβεται δεν πέρασαν απαρατήρητες από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και το ερώτημα είναι: «ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα – Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα ζητά η Νέα Αριστερά - Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά καταλογίζοντας στο Μαξίμου επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό και σημειώνει πως «ήρθε η ώρα για ουσιαστικές λύσεις»

Σύνταξη
Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών

Στις 8 Ιανουαρίου θα ψηφιστεί το νέο ειδικό μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) να σπεύδουν να δηλώσουν πως οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών είναι «παντελώς ανακριβείες» την ίδια ώρα που «φουντώνουν» οι «γαλάζιες» συζητήσεις…

Σύνταξη
«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Βίντεο & Φωτογραφίες 30.12.25

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Σύνταξη
OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
Νέα εποχή 30.12.25

Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου - Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υβριδικών κινδύνων το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο που η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Culture Live 30.12.25

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
Κόσμος 30.12.25

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν, που καταγράφει έναν διαδηλωτή να κάθεται μόνος στη μέση του δρόμου απέναντι σε δεκάδες αστυνομικούς με μοτοσικλέτες στην Τεχεράνη, γίνεται viral διεθνώς, με πολλούς να μιλούν για εικόνες που θυμίζουν την πλατεία Τιενανμέν.

Σύνταξη
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Πρωτοχρονιά 30.12.25

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
EuroCup 30.12.25

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
Ελλάδα 30.12.25

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Σύνταξη
Χιονοστιβάδες: Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια – Τα μαθήματα του παρελθόντος
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 30.12.25

Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα μαθήματα του παρελθόντος

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
