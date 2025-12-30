newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Φάμελλος: «Οι ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων να καλύπτονται με διαφάνεια από ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος»
Πολιτική 30 Δεκεμβρίου 2025 | 13:25

Φάμελλος: «Οι ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων να καλύπτονται με διαφάνεια από ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επισκέφτηκε το οικοτροφεία ΑμεΑ «Ιωάννης Λύρας»

Μήνυμα ότι οι ανάγκες των ευάλωτων ομάδων πρέπει να καλύπτονται από ένα «ισχυρό κοινωνικό κράτος» έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο οικοτροφείο ΑμεΑ «Ιωάννης Λύρας» του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες «Η Αργώ».

«Οι μέρες των εορτών και η αρχή κάθε χρόνου είναι μέρες που γεμίζουν τη ζωή μας αγάπη, ευχές αλλά και προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο. Αυτές τις μέρες βάζουμε στην ατζέντα της χώρας μας ξανά το κοινωνικό κράτος. Είμαστε εδώ, σε μια δομή, η οποία υποστηρίζει άτομα με αναπηρία. Είναι μια δομή, η οποία στηρίζεται πολύ στον εθελοντισμό των ανθρώπων, αλλά θα έπρεπε να στηρίζεται πρώτα απ’ όλα από την Πολιτεία», τόνισε και δήλωσε απευθυνόμενος στους εθελοντές:

«Είναι σημαντικός ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη σας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και όλους που υποστηρίζουν το έργο της ‘Αργούς’, γιατί 120 παιδιά, άνθρωποι, ζουν εδώ σήμερα με ασφάλεια. Όμως θα έπρεπε η Πολιτεία να εξασφαλίζει ότι έχουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και ταυτόχρονα θα έπρεπε η Πολιτεία να εξασφαλίζει και κάτι ακόμα: Ότι υπάρχει διαφάνεια σε όλους τους οργανισμούς και σε όλους τους πολίτες που δραστηριοποιούνται στον κρίσιμο τομέα του εθελοντισμού».

«Εμείς λοιπόν θέλουμε οι ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων να καλύπτονται από ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, με μόνιμο προϋπολογισμό, που δεν θα εξαρτάται μόνο από τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παράλληλα, να υπάρχει διαφάνεια στην υποστήριξη της Πολιτείας σε όλους τους φορείς της αλληλέγγυας κοινωνικής πολιτικής. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή χρονιά», κατέληξε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνοδευόμενος από την βουλεύτρια Δυτικού Τομέα Β΄Αθηνών Ρένα Δούρου και την αν. γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, συναντήθηκε, συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με τα τα μέλη του ΔΣ, εθελοντές, εργαζόμενους και φιλοξενούμενους της δομής.

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
