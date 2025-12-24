Φάμελλος: Ακριβότερο έως 30% το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι

«Το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι 20% – 30% ακριβότερο από το ήδη ακριβό περσινό», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Κάθε χρόνο και χειρότερα δηλαδή. Για να μη θυμηθώ ότι το γιορτινό τραπέζι είναι 70% ακριβότερο απ’ ότι ήταν το 2019», σχολιάζει, επισημαίνοντας ότι «η γαλοπούλα και τα γλυκά έχουν διπλάσια τιμή από τότε», ενώ «το αρνί αυξήθηκε κατά 80%, το χοιρινό 95%, το γάλα και η φέτα πάνω από 60%» τόνισε ο πρόεδρος τους ΣΥΡΙΖΑ για να προσθέσει:

«Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ απασχολημένη με το βόλεμα των δικών της παιδιών, τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, το κλείσιμο των ταχυδρομείων και κυρίως με το κουκούλωμα των σκανδάλων της. Και δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με τους πολίτες και την αγορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά εδώ και ένα χρόνο αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, αλλά και έλεγχο της αγοράς για πάταξη της αισχροκέρδειας», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Κ. Μητσοτάκη, το σίγουρο είναι ένα: Καλές γιορτές και καλύτερες μέρες για τον κόσμο, θα έρθουν μόνο όταν φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση».