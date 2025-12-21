newspaper
Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 03:31
Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Φάμελλος: Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα
Πολιτική Γραμματεία 21 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Φάμελλος: Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα

«Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκλάπη 1 δισ. από τους τίμιους αγρότες και δόθηκε στους διάφορους Φραπέδες και Χασάπηδες δείχνει το πρόσωπο της κυβέρνησης», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Εθνική και κοινωνική ανάγκη» χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελλος το «να γλιτώσει η Ελλάδα από αυτή την επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά «εκλογές τώρα», καθώς «είναι η μόνη λύση για τη χώρα», αφού «δεν τους εμπιστεύεται πλέον κανείς», όπως σημείωσε.

Ξεκινώντας την συνέντευξή του στην «ΕφΣυν» από τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «το πρώτο συμπέρασμα που έχει βγάλει όλος ο ελληνικός λαός είναι ο ρουσφετολογικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ΝΔ», προσθέτοντας πως «το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκλάπη 1 δισ. από τους τίμιους αγρότες και δόθηκε στους διάφορους Φραπέδες και Χασάπηδες δείχνει το πρόσωπο και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης».

«Από την άλλη», προσέθεσε, «οι κινητοποιήσεις των αγροτών ανέδειξαν την όξυνση προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και τον κίνδυνο ερήμωσης της υπαίθρου περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Αλλά και τις σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης για τα προβλήματα του κόστους παραγωγής και της αδυναμίας διαχείρισης της ευλογιάς».

Όπως είπε, «απέναντι σε όλα αυτά η κυβέρνηση αδυνατεί να δώσει απαντήσεις, εφόσον εδώ και 6 χρόνια δεν επένδυσε σε καμία στρατηγική για την ύπαιθρο, αλλά αντίθετα έβαλε πλάτη στην κλοπή των ενισχύσεων των τίμιων αγροτών. Η εξέλιξη των κινητοποιήσεων αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει πλέον το πολιτικό και κοινωνικό κεφάλαιο για να αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα και διέρχεται βαθιά κυβερνητική κρίση».

«Ο προϋπολογισμός 2026 φέρνει μεγαλύτερα προβλήματα»

Ερωτηθείς για τον προϋπολογισμό της νέας χρονιάς και τι αυτός φέρνει για τον κόσμο, ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «αναπαραγωγή και όξυνση των προβλημάτων που συνδέουν όλοι οι πολίτες με την 6ετία ΝΔ. Ακρίβεια και χαμηλή αγοραστική δύναμη, υπερφορολόγηση κυρίως από έμμεσους φόρους, υπερκέρδη για λίγους και χαμηλή φορολογία στον πολύ μεγάλο πλούτο, υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για τα βασικά αγαθά Παιδείας και Υγείας, χαμηλό μέσο μισθό, άδικη φορολόγηση για μικρομεσαίους, με μια λέξη μνημονιακή πολιτική χωρίς Μνημόνιο».

Και παράλληλα, προσέθεσε, «ένα τεράστιο έλλειμμα σε πολιτικές για τις μεγάλες προκλήσεις της χώρας, τη δημογραφική κρίση, την περιφερειακή ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την κλιματική ανθεκτικότητα και μετάβαση».

«Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους ψηφοφόρους του, ιδιαίτερα μικρομεσαίους, αγρότες και συνταξιούχους, γιατί απλά υπηρετεί άλλα συμφέροντα. Αύξησε τα έσοδα από άδικους έμμεσους φόρους, όπως στον ΦΠΑ από 17 σε 29 δισ. ευρώ, μέσα σε μία πενταετία. Και με διάφορα επικοινωνιακά τρικ, αλλά και με ρουσφέτια από τη μία και αυταρχισμό από την άλλη, προσπαθεί να συντηρήσει το καθεστώς οικονομικής και πολιτικής εξουσίας», υπογράμμισε.

Και αντέτεινε πως ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει «κάτι πολύ απλό – αντί για υψηλούς έμμεσους φόρους, να μειώσει τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ – όπως προτείνει και η ΕΕ – και να θέσουμε έστω τον μέσο ευρωπαϊκό φορολογικό συντελεστή για τα μερίσματα. Δεν το κάνει όμως και αποδεικνύει ότι στην πράξη μάς απομακρύνει από την Ευρώπη. Αλλά πάνω από όλα, αυτό που επιλέγει είναι κοινωνικά άδικο».

ΕΛΤΑ: «Ακόμα ένα σκάνδαλο με υπογραφή Μητσοτάκη»

Μιλώντας για τα ΕΛΤΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι πρόκειται για «ακόμα ένα σκάνδαλο το οποίο έχει την υπογραφή Μητσοτάκη» και εξήγησε πως «στην αρχή, μας είπαν ότι αναγκάζονται να κλείσουν 204 καταστήματα γιατί… φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές, ο διευθύνων σύμβουλος παραδέχτηκε ότι τα ΕΛΤΑ ήταν κερδοφόρα το 2020. Άρα, κατέρρευσε αυτό το επιχείρημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας είπε ότι πρέπει να κλείσουν τα καταστήματα, διότι κοστίζουν 150.000 ευρώ τον χρόνο στους πολίτες. Ακόμα ένα ψέμα. Αφού αποδείξαμε ότι ήταν κερδοφόρα, ο κ. Πιερρακάκης μάς είπε ότι δεν έχει σημασία η κερδοφορία των καταστημάτων».

«Κοροϊδεύουν συνεχώς και χωρίς ντροπή τον ελληνικό λαό», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «ο κ. Πιερρακάκης το 2020 έδωσε 280 εκατομμύρια για να σώσει τα ΕΛΤΑ και τελικά τα οδήγησαν σε κλείσιμο καταστημάτων. Τελικά αποδείχτηκε, και από την πίεσή μας, ότι για 5 χρόνια έγιναν απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ, κατάχρηση δημόσιου χρήματος, χιλιάδες ρουσφετολογικές προσλήψεις, με παράκαμψη του ΑΣΕΠ, μέσα από γραφεία βουλευτών και υπουργών και τακτοποίηση κομματικών ‘ημετέρων’, όπως ο κ. Πάτσης. Και μετά, έχουν το θράσος να μιλάνε για αριστεία…».

«Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι ζητά «εκλογές τώρα», γιατί «είναι η μόνη λύση για τη χώρα. Είναι εθνική και κοινωνική ανάγκη να γλιτώσει η Ελλάδα από αυτή την επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Θα είναι ανάσα για την κοινωνία να αλλάξει η κυβέρνηση και να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση και προοδευτική Ελλάδα. Δεν τους εμπιστεύεται πλέον κανείς», υπογράμμισε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, πως «το αίτημα για εκλογές δεν σχετίζεται με κομματικές σκοπιμότητες. Στη δική μου ανάγνωση, προηγείται πάντα το συμφέρον των πολιτών και της χώρας. Το ζητούμενο είναι να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο προοδευτικό σχήμα που δεν θα είναι δεύτερο αλλά πρώτο, για να υπάρχει προοπτική, έμπνευση και όραμα στην κοινωνία. Εμείς έχουμε απαντήσει θετικά και δουλεύουμε για αυτόν τον σκοπό με συνέπεια εδώ και ένα χρόνο».

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την προτροπή του Νίκου Ανδρουλάκη «να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή», ο κ. Φάμελλος σημείωσε πως συμφωνεί να ενώσουν δυνάμεις «οι προοδευτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, αλλά αυτό πρέπει να γίνει προεκλογικά για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στη ΝΔ και όχι μετεκλογικά», όπως εξήγησε.

Τι είπε για Ανδρουλάκη, Τσίπρα και Χαρίτση;

Υπενθύμισε πως «το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης για μεγάλο χρονικό διάστ;ημα είχαν μια αδιάλλακτη θέση. Η δε άποψή του ότι μπορεί μόνο του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να κερδίσει τις εκλογές προφανώς και δεν στέκει. Είναι θετικές, αν και λίγες, οι κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών κομμάτων το τελευταίο διάστημα. Όμως, χρειάζονται ουσιαστικές δράσεις», όπως είπε, για να προσθέσει: «Εγώ εισπράττω το αίτημα του κόσμου, που μας λέει ‘κάντε κάτι, συνεργαστείτε για να γλιτώσουμε’. Το θέμα των συνεργασιών, το έχουμε θέσει χωρίς κομματικό εγωισμό και αφορά όλες τις προοδευτικές δυνάμεις».

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο να καλέσει «τον Τσίπρα, τον Χαρίτση κ.ά.», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε χαρακτηριστικά: «Έχω σηκώσει το τηλέφωνο και θα το ξανακάνω. Ο διάλογος όμως γίνεται φανερά και δημόσια. Δεν πιστεύω στις υπόγειες συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι. Εδώ και ένα χρόνο και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του, μιλάμε καθαρά, δημόσια και έχουμε κάνει πρόσκληση στα προοδευτικά κόμματα και κινήματα και στους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες για ειλικρινή διάλογο, συγκλίσεις και κοινή δράση».

Κληθείς, τέλος, να κάνει έναν απολογισμό για τον ένα χρόνο στην ηγεσία του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε πως «είχαμε μεγάλη πίεση και πολλή δουλειά αυτό τον χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκίνησε ξανά από το μηδέν, ανακτήσαμε τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία μας, προχωρήσαμε μια μεγάλη ανανέωση με συνέδριο και εκλογή οργάνων, έχουμε πλήρη προγραμματική πρόταση, αλλά και πολιτική πρόταση για την επόμενη μέρα της πατρίδας μας, δυνατή φωνή μέσα και έξω από τη Βουλή, χωρίς να λείπουν τα προβλήματα, που κάποια ακόμα δεν τα λύσαμε».

«Λάθη έχω κάνει σίγουρα, συχνά μετανιώνω για το ότι δεν μίλησα νωρίτερα δημόσια για τα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου, επειδή προτεραιότητα είχε για μένα πάντα η ηρεμία και η εικόνα του κόμματός μας. Δεν ήταν προσωπική μου επιδίωξη, αλλά ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα αν είχα βάλει υποψηφιότητα από το καλοκαίρι του 2023. Ο στόχος μου πάντως παραμένει πάντα ο ίδιος, να ζούμε σε μια προοδευτική Ελλάδα», επισήμανε καταληκτικά.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Startups: Πρόοδος στη βιτρίνα και κενό στην ανάπτυξη

Startups: Πρόοδος στη βιτρίνα και κενό στην ανάπτυξη

inWellness
inTown
Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές
in Confidential 21.12.25

Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές

Άλλος ένας ελεγκτικός μηχανισμός, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποδείχθηκε εξαιρετικά λίγη να ελέγξει το σκάνδαλο των υποκλοπών όπως αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο. Πονοκεφαλιάζει η κυβέρνηση για τους αγρότες και δεν ξέρει πως ακριβώς να τους χειριστεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει
Παραδείγματα και προοπτικές 21.12.25

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει

Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της πλειοψηφούσας ΝΔ και οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου φούντωσαν ξανά τη συζήτηση - Τα παραδείγματα από το παρελθόν και οι προοπτικές για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τζήμητρας: Η δύσκολη διεθνής συγκυρία αποδεικνύει την τεράστια σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Τζήμητρας: Η δύσκολη διεθνής συγκυρία αποδεικνύει την τεράστια σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών

Ασκώντας κριτική στην αρχική στάση της ΝΔ για τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία τώρα υπερασπίζεται, αλλά και σε όσα δεν κάνει για την εμβάθυνσή της ο καθηγητής Χάρης Τζήμητρας, λέει χαρακτηριστικά ότι αρκεί κάποιος να αναλογιστεί τι θα συνέβαινε σήμερα, αν η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είχε κλείσει το Μακεδονικό.

Σύνταξη
Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη – «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη - «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα

Συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων ότι αφενός δεν θα συνεργαστούν με τη δεξιά και αφετέτου μετεκλογικά να δημιουργήσουν κυβέρνηση, προτείνει ο Χάρης Καστανίδης.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται το δικαίωμα σιωπής για να κρύψει τις ευθύνες της»
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται το δικαίωμα σιωπής για να κρύψει τις ευθύνες της»

Για καθυστερήσεις στον αγροτικό τομέα και την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
«Άμβλυνση ανισοτήτων» 20.12.25

Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών - Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Σύνταξη
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

«Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα - Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες η κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσιάρας στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει το 73% των αιτημάτων των αγροτών και άφησε υπόνοιες για το ανυποχώρητο των κινητοποιήσεών τους

Σύνταξη
Σε ασφυκτικό κλοιό το Μαξίμου – Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν τις κυβερνητικές προσπάθειες αλλαγής ατζέντας στο κενό
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Σε ασφυκτικό κλοιό το Μαξίμου – Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν τις κυβερνητικές προσπάθειες αλλαγής ατζέντας στο κενό

Κρίση με αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και υποκλοπές βυθίζουν την κυβέρνηση σε νέο κύκλο φθοράς. Πώς το Μαξίμου έχει χάσει πια το προνόμιο του καθορισμού της ατζέντας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τον Δένδια στοχοποίησε ο Καιρίδης – Τα «καρφιά» για την απουσία του από την Επιτροπή Άμυνας και η «πληρωμένη» απάντηση Δαβάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Τον Δένδια στοχοποίησε ο Καιρίδης – Τα «καρφιά» για την απουσία του από την Επιτροπή Άμυνας και η «πληρωμένη» απάντηση Δαβάκη

«Λυπάμαι για τη θρυαλλίδα που δημιούργησε η στάση σας», απάντησε ενοχλημένος ο υφ. Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, στον Δημήτρη Καιρίδη - Τι αναφέρουν πηγές του ΥΕΘΑ στο in για την απουσία του Ν. Δένδια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ
«Θράσος» 19.12.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε «την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει 'μεταρρύθμιση' μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων»

Σύνταξη
e-ΕΦΚΑ: Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»
Αυξάνονται και πληθύνονται 21.12.25

Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»

Αύξηση 1,84 δισ. ευρώ σε ένα έτος κατέγραψαν οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ - Το ποσό των οφειλών που το ΚΕΑΟ χαρακτηρίζει χαμηλής ή μηδενικής εισπραξιμότητας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε μια ανάρτηση που τα λέει όλα σχετικά με το πεντακάθαρο πέναλτι που έκανε ο Ραμίρες στον Μπιανκόν στις καθυστερήσεις του ματς με την Κηφισιά.

Σύνταξη
Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ
Ράιλι Κίο 21.12.25

Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ

Δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες υποστηρίζουν ότι η Ράιλι Κίο, εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, προχώρησε σε δωρεά ωαρίου που οδήγησε στη γέννηση του Μπεν Τραβόλτα, στο πλαίσιο συμφωνίας που σήμερα αμφισβητείται έντονα από την πλευρά της Πρισίλα Πρίσλεϊ

Σύνταξη
Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές
in Confidential 21.12.25

Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές

Άλλος ένας ελεγκτικός μηχανισμός, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποδείχθηκε εξαιρετικά λίγη να ελέγξει το σκάνδαλο των υποκλοπών όπως αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο. Πονοκεφαλιάζει η κυβέρνηση για τους αγρότες και δεν ξέρει πως ακριβώς να τους χειριστεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό
«Υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια» 21.12.25

ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό

«Είδα μια ομάδα ανδρών να στέκονται με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, απαλλαγμένοι από κάθε ταμπέλα που τους είχε φορτώσει η κοινωνία», ανέφερε ο διοργανωτής της χοροεσπερίδας σε φυλακή των ΗΠΑ, Jake Bodine.

Σύνταξη
Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει
Παραδείγματα και προοπτικές 21.12.25

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει

Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της πλειοψηφούσας ΝΔ και οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου φούντωσαν ξανά τη συζήτηση - Τα παραδείγματα από το παρελθόν και οι προοπτικές για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Γιατί το σπέρμα των Βίκινγκς είναι περιζήτητο;
Οι κίνδυνοι 21.12.25

Γιατί το σπέρμα των Βίκινγκς είναι περιζήτητο;

Ποια ζητήματα έφερε στο προσκήνιο η υπόθεση του δανού δότη, το σπέρμα του οποίου φέρει την επικίνδυνη για καρκίνο γονιδιακή μετάλλαξη και πώς μπορούν να επιλυθούν

Μάρθα Καϊτανίδη
Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ
Κορυφώνεται η ένταση 21.12.25

Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ

Η ένταση στην Καραϊβική κλιμακώνεται, καθώς Μαδούρο και Τραμπ παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Σύμφωνα με το Axios, το Καράκας επιτρέπει στις ΗΠΑ να κατασχέσουν πετρελαιοφόρα, σηκώνοντας το γάντι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι
Ευάγγελος Νικολαϊδης 21.12.25

Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι

Δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις που έβγαλαν στους δρόμους τα τρακτέρ. Ο Ευάγγελος Νικολαϊδης, καθηγητής αγροτικής οικονομίας, μιλά στο in και εξηγεί τη μεγάλη εικόνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
