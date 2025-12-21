Φάμελλος: Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα

«Εθνική και κοινωνική ανάγκη» χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελλος το «να γλιτώσει η Ελλάδα από αυτή την επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά «εκλογές τώρα», καθώς «είναι η μόνη λύση για τη χώρα», αφού «δεν τους εμπιστεύεται πλέον κανείς», όπως σημείωσε.

Ξεκινώντας την συνέντευξή του στην «ΕφΣυν» από τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «το πρώτο συμπέρασμα που έχει βγάλει όλος ο ελληνικός λαός είναι ο ρουσφετολογικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ΝΔ», προσθέτοντας πως «το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκλάπη 1 δισ. από τους τίμιους αγρότες και δόθηκε στους διάφορους Φραπέδες και Χασάπηδες δείχνει το πρόσωπο και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης».

«Από την άλλη», προσέθεσε, «οι κινητοποιήσεις των αγροτών ανέδειξαν την όξυνση προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και τον κίνδυνο ερήμωσης της υπαίθρου περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Αλλά και τις σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης για τα προβλήματα του κόστους παραγωγής και της αδυναμίας διαχείρισης της ευλογιάς».

Όπως είπε, «απέναντι σε όλα αυτά η κυβέρνηση αδυνατεί να δώσει απαντήσεις, εφόσον εδώ και 6 χρόνια δεν επένδυσε σε καμία στρατηγική για την ύπαιθρο, αλλά αντίθετα έβαλε πλάτη στην κλοπή των ενισχύσεων των τίμιων αγροτών. Η εξέλιξη των κινητοποιήσεων αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει πλέον το πολιτικό και κοινωνικό κεφάλαιο για να αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα και διέρχεται βαθιά κυβερνητική κρίση».

«Ο προϋπολογισμός 2026 φέρνει μεγαλύτερα προβλήματα»

Ερωτηθείς για τον προϋπολογισμό της νέας χρονιάς και τι αυτός φέρνει για τον κόσμο, ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «αναπαραγωγή και όξυνση των προβλημάτων που συνδέουν όλοι οι πολίτες με την 6ετία ΝΔ. Ακρίβεια και χαμηλή αγοραστική δύναμη, υπερφορολόγηση κυρίως από έμμεσους φόρους, υπερκέρδη για λίγους και χαμηλή φορολογία στον πολύ μεγάλο πλούτο, υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για τα βασικά αγαθά Παιδείας και Υγείας, χαμηλό μέσο μισθό, άδικη φορολόγηση για μικρομεσαίους, με μια λέξη μνημονιακή πολιτική χωρίς Μνημόνιο».

Και παράλληλα, προσέθεσε, «ένα τεράστιο έλλειμμα σε πολιτικές για τις μεγάλες προκλήσεις της χώρας, τη δημογραφική κρίση, την περιφερειακή ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την κλιματική ανθεκτικότητα και μετάβαση».

«Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους ψηφοφόρους του, ιδιαίτερα μικρομεσαίους, αγρότες και συνταξιούχους, γιατί απλά υπηρετεί άλλα συμφέροντα. Αύξησε τα έσοδα από άδικους έμμεσους φόρους, όπως στον ΦΠΑ από 17 σε 29 δισ. ευρώ, μέσα σε μία πενταετία. Και με διάφορα επικοινωνιακά τρικ, αλλά και με ρουσφέτια από τη μία και αυταρχισμό από την άλλη, προσπαθεί να συντηρήσει το καθεστώς οικονομικής και πολιτικής εξουσίας», υπογράμμισε.

Και αντέτεινε πως ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει «κάτι πολύ απλό – αντί για υψηλούς έμμεσους φόρους, να μειώσει τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ – όπως προτείνει και η ΕΕ – και να θέσουμε έστω τον μέσο ευρωπαϊκό φορολογικό συντελεστή για τα μερίσματα. Δεν το κάνει όμως και αποδεικνύει ότι στην πράξη μάς απομακρύνει από την Ευρώπη. Αλλά πάνω από όλα, αυτό που επιλέγει είναι κοινωνικά άδικο».

ΕΛΤΑ: «Ακόμα ένα σκάνδαλο με υπογραφή Μητσοτάκη»

Μιλώντας για τα ΕΛΤΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι πρόκειται για «ακόμα ένα σκάνδαλο το οποίο έχει την υπογραφή Μητσοτάκη» και εξήγησε πως «στην αρχή, μας είπαν ότι αναγκάζονται να κλείσουν 204 καταστήματα γιατί… φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές, ο διευθύνων σύμβουλος παραδέχτηκε ότι τα ΕΛΤΑ ήταν κερδοφόρα το 2020. Άρα, κατέρρευσε αυτό το επιχείρημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας είπε ότι πρέπει να κλείσουν τα καταστήματα, διότι κοστίζουν 150.000 ευρώ τον χρόνο στους πολίτες. Ακόμα ένα ψέμα. Αφού αποδείξαμε ότι ήταν κερδοφόρα, ο κ. Πιερρακάκης μάς είπε ότι δεν έχει σημασία η κερδοφορία των καταστημάτων».

«Κοροϊδεύουν συνεχώς και χωρίς ντροπή τον ελληνικό λαό», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «ο κ. Πιερρακάκης το 2020 έδωσε 280 εκατομμύρια για να σώσει τα ΕΛΤΑ και τελικά τα οδήγησαν σε κλείσιμο καταστημάτων. Τελικά αποδείχτηκε, και από την πίεσή μας, ότι για 5 χρόνια έγιναν απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ, κατάχρηση δημόσιου χρήματος, χιλιάδες ρουσφετολογικές προσλήψεις, με παράκαμψη του ΑΣΕΠ, μέσα από γραφεία βουλευτών και υπουργών και τακτοποίηση κομματικών ‘ημετέρων’, όπως ο κ. Πάτσης. Και μετά, έχουν το θράσος να μιλάνε για αριστεία…».

«Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι ζητά «εκλογές τώρα», γιατί «είναι η μόνη λύση για τη χώρα. Είναι εθνική και κοινωνική ανάγκη να γλιτώσει η Ελλάδα από αυτή την επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Θα είναι ανάσα για την κοινωνία να αλλάξει η κυβέρνηση και να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση και προοδευτική Ελλάδα. Δεν τους εμπιστεύεται πλέον κανείς», υπογράμμισε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, πως «το αίτημα για εκλογές δεν σχετίζεται με κομματικές σκοπιμότητες. Στη δική μου ανάγνωση, προηγείται πάντα το συμφέρον των πολιτών και της χώρας. Το ζητούμενο είναι να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο προοδευτικό σχήμα που δεν θα είναι δεύτερο αλλά πρώτο, για να υπάρχει προοπτική, έμπνευση και όραμα στην κοινωνία. Εμείς έχουμε απαντήσει θετικά και δουλεύουμε για αυτόν τον σκοπό με συνέπεια εδώ και ένα χρόνο».

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την προτροπή του Νίκου Ανδρουλάκη «να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή», ο κ. Φάμελλος σημείωσε πως συμφωνεί να ενώσουν δυνάμεις «οι προοδευτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, αλλά αυτό πρέπει να γίνει προεκλογικά για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στη ΝΔ και όχι μετεκλογικά», όπως εξήγησε.

Τι είπε για Ανδρουλάκη, Τσίπρα και Χαρίτση;

Υπενθύμισε πως «το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης για μεγάλο χρονικό διάστ;ημα είχαν μια αδιάλλακτη θέση. Η δε άποψή του ότι μπορεί μόνο του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να κερδίσει τις εκλογές προφανώς και δεν στέκει. Είναι θετικές, αν και λίγες, οι κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών κομμάτων το τελευταίο διάστημα. Όμως, χρειάζονται ουσιαστικές δράσεις», όπως είπε, για να προσθέσει: «Εγώ εισπράττω το αίτημα του κόσμου, που μας λέει ‘κάντε κάτι, συνεργαστείτε για να γλιτώσουμε’. Το θέμα των συνεργασιών, το έχουμε θέσει χωρίς κομματικό εγωισμό και αφορά όλες τις προοδευτικές δυνάμεις».

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο να καλέσει «τον Τσίπρα, τον Χαρίτση κ.ά.», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε χαρακτηριστικά: «Έχω σηκώσει το τηλέφωνο και θα το ξανακάνω. Ο διάλογος όμως γίνεται φανερά και δημόσια. Δεν πιστεύω στις υπόγειες συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι. Εδώ και ένα χρόνο και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του, μιλάμε καθαρά, δημόσια και έχουμε κάνει πρόσκληση στα προοδευτικά κόμματα και κινήματα και στους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες για ειλικρινή διάλογο, συγκλίσεις και κοινή δράση».

Κληθείς, τέλος, να κάνει έναν απολογισμό για τον ένα χρόνο στην ηγεσία του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε πως «είχαμε μεγάλη πίεση και πολλή δουλειά αυτό τον χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκίνησε ξανά από το μηδέν, ανακτήσαμε τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία μας, προχωρήσαμε μια μεγάλη ανανέωση με συνέδριο και εκλογή οργάνων, έχουμε πλήρη προγραμματική πρόταση, αλλά και πολιτική πρόταση για την επόμενη μέρα της πατρίδας μας, δυνατή φωνή μέσα και έξω από τη Βουλή, χωρίς να λείπουν τα προβλήματα, που κάποια ακόμα δεν τα λύσαμε».

«Λάθη έχω κάνει σίγουρα, συχνά μετανιώνω για το ότι δεν μίλησα νωρίτερα δημόσια για τα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου, επειδή προτεραιότητα είχε για μένα πάντα η ηρεμία και η εικόνα του κόμματός μας. Δεν ήταν προσωπική μου επιδίωξη, αλλά ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα αν είχα βάλει υποψηφιότητα από το καλοκαίρι του 2023. Ο στόχος μου πάντως παραμένει πάντα ο ίδιος, να ζούμε σε μια προοδευτική Ελλάδα», επισήμανε καταληκτικά.