Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»

Τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την «κατάρρευση και χρεοκοπία» των ΕΛΤΑ ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «ρουσφέτια», «αναθέσεις» και χάρες στις ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών, κινήσεις που οδήγησαν στη χρεοκοπία μια επιχείρηση που ως το 2019 ήταν κερδοφόρος.

Στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα ημερήσιας διάταξης τα σχέδια της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ, ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «καραμπινάτο σκάνδαλο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας» και κατήγγειλε εσκεμμένη καθυστέρηση στη συζύτηση.

«Η σημερινή συνεδρίαση είναι απαράδεκτη. Δεν είναι αυτή που είχε οριστεί στην αρχή. Αλλάξατε τις επιτροπές. Κρύψατε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τον κ. Χατζηδάκη» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση έκλεισε 46 καταστήματα και ανέβαλε συνεχώς τη συζήτηση, υπάρχει ζήτημα κοινοβουλευτικής λειτουργίας και δημοκρατίας», δήλωσε ο κ. Φάμελλος, εγκαλώντας την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.

«Δεν είναι δυνατόν να υποβαθμίζεται έτσι η Βουλή επειδή δεν μπορείτε να διαχειριστείτε την οξεία κυβερνητική κρίση που διέρχεται η κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως «υπάρχουν ευθύνες στο Υπουργικό Συμβούλιο και για τις αναθέσεις, και για τα ρουσφέτια, και για τη χρεωκοπία και για το μεγαλύτερο ρουσφέτι στις ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών».

«Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να υποβληθεί αίτημα για εξεταστική επιτροπή για διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης και χρεωκοπίας των ΕΛΤΑ το διάστημα διακυβέρνησης της ΝΔ» είπε.

«Γαλάζιες ακρίδες»

«Το σχέδιο της ΝΔ εδώ και 6 χρόνια ήταν να περιορίσει τη λειτουργία των ΕΛΤΑ και μέσα από τη λειτουργία τους να τακτοποιήσει τους δικούς της ανθρώπους» δήλωσε ο Σωκράτης Φάμμελλος.

Υποστήριξε δε το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία «ανέτρεψε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των ΕΛΤΑ, μετέτρεψε το Υπερταμείο από εργαλείο εκποίησης σε εργαλείο διαχείρισης δημόσιας περιουσίας».

«Το 2019 τα ΕΛΤΑ ήταν κερδοφόρα, λειτουργικά με ισχυρό δημόσιο αποτύπωμα. Όλα όμως άλλαξαν μετά το 2019 που μπήκατε σε πενταετή περίοδο ζημιών και καταστρέψατε την προοπτική των ΕΛΤΑ» είπε.

Ο κ. Φάμελλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα 280 εκατομμύρια με τα οποία η κυβέρνηση χρηματοδότησε τα ΕΛΤΑ το 2020, διερωτώμενος εάν ήταν για να ταΐσουν τις «γαλάζιες ακρίδες» ή γιατί ήταν όντως βιώσιμα.

Στη συνέχεια μίλησε για τις αναθέσεις από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στον κ. Πάτση το 2020-2022, ύψους πάνω από 800.000 ευρώ, και το γενικότερο «όργιο αναθέσεων και παρανομιών στη διαχείριση των ΕΛΤΑ», μέχρι τις προσλήψεις με παράκαμψη ΑΣΕΠ και τις κατατμήσεις των συμβάσεων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την κατάθεση του πορίσματος των ορκωτών για τα ελλείματα στα ΕΛΤΑ που παραγγέλθηκε το 2023 και έμεινε στα συρτάρια του Υπερταμείου, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι απαιτείται εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των ΕΛΤΑ.

Επανέλαβε, τέλος, το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να ανακληθεί η απόφαση για κλείσιμο καταστημάτων.

«Υπάρχουν κερδοφόρα καταστήματα σε περιοχές που δεν υπάρχει άλλη εξυπηρέτηση και πρέπει να ανοίξουν τώρα. Όλοι οι δήμοι έχουν στραφεί εναντίον σας, όλη η κοινωνική αντίδραση είναι εναντίον σας. Είναι ένα ακόμα χτύπημα και στους αγρότες, οι οποίοι κινητοποιούνται» είοε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.