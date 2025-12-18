Πυρά κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ στη Βουλή – «Παπάτζα και πλιάτσικο» λέει ο Δουδωνής, εξεταστική ζητά ο Φάμελλος

Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα ημερήσιας διάταξης τα σχέδια της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ.

Υπουργοί, εκπρόσωπος του Υπερταμείου και άλλοι αρμόδιοι ενημερώνουν τα μέλη της επιτροπής για την προωθούμενη αναστολή λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

