Πυρά κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ στη Βουλή – «Παπάτζα και πλιάτσικο» λέει ο Δουδωνής, εξεταστική ζητά ο Φάμελλος
Οι αρμόδιοι υπουργοί ενημερώνουν την επιτροπή για το θέμα των ΕΛΤΑ και τα σχέδια για κλείσιμο καταστημάτων που έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις
- Οι νέοι περιορισμοί στο Airbnb με στόχο να επιστρέψουν σπίτια στην αγορά
- Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ
- Δυστύχημα στην Θεσσαλονίκη: Νεκρή 57χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ στον Εύοσμο
- Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία
Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα ημερήσιας διάταξης τα σχέδια της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ.
Υπουργοί, εκπρόσωπος του Υπερταμείου και άλλοι αρμόδιοι ενημερώνουν τα μέλη της επιτροπής για την προωθούμενη αναστολή λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις στο in
- Athens Mourns Eirini Marinaki
- Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;
- Τεχνητή Νοημοσύνη & ανθρώπινη ομάδα
- Δήμος Αθηναίων: «Ξεκίνησαν οι κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων»
- «Παίζει» χωρίς αντίπαλο – Στην κορυφή της τηλεθέασης το τελευταίο Αλ Τσαντίρι Νιουζ του 2025
- Βρυξέλλες: Δακρυγόνα κατά των αγροτών στο κέντρο της πόλης – Διαμαρτύρονται με τρακτέρ απ’όλη την ΕΕ
- Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές
- Το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης μεταξύ δημοσκοπήσεων, Βενιζέλου και Τσίπρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις