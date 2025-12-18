Δεν κρίνεται απλώς η τύχη των ΕΛΤΑ αλλά ο ίδιος ο ρόλος του κράτους ως εγγυητή ισότιμης πρόσβασης για όλους τους πολίτες, τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τα ΕΛΤΑ, αποδίδοντας ευθέως στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό την ευθύνη για τα σχέδια λουκέτων και απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

«Δεν είναι πολιτικά ουδέτερη η επιλογή της κυβέρνησης, συνδέεται με την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων»

Ζητώντας από τον υπουργό Οικονομικών να πει ποια είναι η πρόβλεψη για τις θέσεις των εργαζομένων, ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι δεν κρίνεται μόνο το μέλλον των ΕΛΤΑ, αλλά κατά πόσο η πολιτεία θα σταθεί δίπλα σε όλους τους πολίτες ή εάν θα αποσυρθεί από αυτήν τη συνταγματική ευθύνη της.

Τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι ένα σημείο συνοχής, είναι τρόπος με τον οποίο το κράτος φτάνει σε κάθε πολίτη. Με αυτή την έννοια δεν είναι πολιτικά ουδέτερη η επιλογή της κυβέρνησης, συνδέεται με την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, σημείωσε.

«Σταματήστε την απαξίωση, τα σχέδια για λουκέτα ανακαλέστε τα, να γίνει συζήτηση από μηδενική βάση για ολοκληρωμένο σχέδιο ουσιαστικής ανάπτυξης του δημόσιου ταχυδρομείου» συνέχισε ο κ. Χαρίτσης.

Χαρίτσης: «Η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό»

Το σημερινό είναι «ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος στις αναβολές και ματαιώσεις που έχουν προηγηθεί και ότι τελικά γίνεται η συζήτηση σε άλλη επιτροπή.

«Το πράσινο φως για το σχέδιο κλεισίματος των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ δόθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό αφού ενημερώθηκε πλήρως για όλο το σχέδιο», συνέχισε σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της κυβέρνησης από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

«Η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση, στον ίδιο τον πρωθυπουργό», κατήγγειλε ο κ. Χαρίτσης, προσθέτοντας ότι όσον αφορά το υπερταμείο, μοναδικός μέτοχος είναι το ελληνικό δημόσιο.