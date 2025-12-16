Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή

Για τον τελευταίο προϋπολογισμό «με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», αλλά και τον «πρώτο πολεμικό προϋπολογισμό» έκανε λόγο ο Αλέξης Χαρίτσης, «σφυροκοπώντας» την κυβέρνηση Μητσοτάκη τόσο για τα «επιτεύγματά» της στην οικονομία, όσο και το «πλιάτσικο θεσμών», όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

«Τι μας λέει η κυβέρνηση; Ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται, συγκλίνει με την Ευρώπη και ζει για άλλη μια χρονιά το success story της. Κάπου εδώ, όμως, έρχεται η πραγματικότητα και χαλάει το κυβερνητικό παραμύθι», σημείωσε, για να υπενθυμίσει ότι στην περσινή ομιλία του για τον προϋπολογισμό είχε ξεκινήσει με τη φράση «τι ωραίο πλιάτσικο» από το γνωστό βιβλίο του Τζόναθαν Κόου, που αναφέρεται στην Αγγλία της Μάργκαρετ Θάτσερ και στο αίσθημα της απελπισίας και της ταξικής αδικίας, λέγοντας «Αυτή είναι η Ελλάδα του 2024. Αυτή θα είναι η Ελλάδα του 2025». Και τόνισε πως «δυστυχώς, τα πράγματα είναι έτσι και χειρότερα και φέτος».

Πριν αναφερθεί στα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού, όμως, ο κ. Χαρίτσης δήλωσε πως θα αναφερθεί «σε ένα άλλο πλιάτσικο: Στο πλιάτσικο στους θεσμούς», εξηγώντας πως «στη χώρα μας, τα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη βιώνουμε μια πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών, μια πρωτοφανή απώλεια κύρους και αξιοπιστίας, που οδηγεί τους πολίτες σε μια τρομακτική απώλεια εμπιστοσύνης».

«Υπεύθυνη η κυβέρνηση για τη διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών σε Δικαιοσύνη και Βουλή»

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε πως «τα συνεχή σκάνδαλα αυτή της κυβέρνησης, οι συνεχείς απόπειρες συγκάλυψής τους, οι παρεμβάσεις και οι εναγκαλισμοί σε κάποιες περιπτώσεις με τη δικαστική εξουσία, οι εξόφθαλμες απόπειρες ποδηγέτησης ανεξάρτητων αρχών, το στήσιμο Εξεταστικών Επιτροπών που λειτουργούν ως πλυντήρια και ως οχήματα αμνήστευσης υπουργών, όλα αυτά έχουν καταρρακώσει κάθε έννοια αξιοπιστίας, συμπαρασύροντας συνολικά τα θεσμικά όργανα και το πολιτικό σύστημα».

«Για να το πω με μια φράση: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πρωτοφανή διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε θεσμούς όπως η Δικαιοσύνη και η Βουλή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε πως «οι υποκλοπές, το έγκλημα στα Τέμπη και η απόπειρα συγκάλυψης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και όλος ο τρόπος χειρισμού από την πλευρά της κυβέρνησης, λειτουργούν σωρευτικά και οδηγούν σε μια καθολική κρίση νομιμοποίησης. Μια καθολική κρίση νομιμοποίησης εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημοκρατία μας».

«Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή»

Περνώντας στα του προϋπολογισμού, ο Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε πως αποτελεί την «πιο καθαρή αποτύπωση των προτεραιοτήτων μιας κυβέρνησης», προσθέτοντας ότι «δείχνει ποιον προστατεύει, ποιον πιέζει και ποιον αφήνει πίσω. Ο προϋπολογισμός είναι ποιοι πληρώνουν και ποιοι κερδίζουν. Ο προϋπολογισμός είναι πολιτικές επιλογές».

«Ας ξεκινήσουμε, όμως, από την περίφημη ‘ανάπτυξη’. Πίσω από τους κούφιους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης, η πραγματικότητα είναι ότι η μεσοσταθμική ανάπτυξη της χώρας την τελευταία πενταετία κινείται γύρω στο 1,8%, δηλαδή σε παραπλήσια επίπεδα με την περίοδο 2015–2019», τόνισε ο κ. Χαρίτσης, υπογραμμίζοντας ότι είναι «στα ίδια περίπου επίπεδα με την περίοδο μνημονίου και δημοσιονομικών περιορισμών, και φυσικά χωρίς τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», αλλά «και στα ίδια με αυτά που είχαν προβλεφθεί ήδη από το DSA (Debt Sustainability Assessment) του 2018», για να σχολιάσει χαρακτηριστικά: «Μηδέν εις το πηλίκον δηλαδή το πολυδιαφημισμένο ‘Mitsotakis Effect’!».

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης, το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το εξής: «αν τον πακτωλό των πόρων του ΤΑΑ καταφέρατε να φτάσετε σε ανάπτυξη αντίστοιχη της περιόδου 2015-2019, τι ακριβώς θα συμβεί όταν τελειώσουν αυτά τα χρήματα; Οσονούπω δηλαδή», για να προσθέσει πως όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει «με αστεία επιχειρήματα ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας», αυτό που θα συμβεί είναι «επιβράδυνση της ανάπτυξης. Μεγάλη επιβράδυνση! Το παραδέχεται άλλωστε το ΥΠΟΙΚ στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026 – 2029: πρόβλεψη για 2,4% το 2026 και μόλις 1,3% το 2029».

«Ο προϋπολογισμός του 2026 – και το ξέρετε καλά κι αυτό – είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή. Και στη συνέχεια δείτε τι ακολουθεί – η ανάπτυξη πάει στον πάτο» (σ.σ. δείχνει σχετικό διάγραμμα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ), επισήμανε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι συνεχίζει να πανηγυρίζει, «γιατί οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Ευρώπη είναι ακόμα χαμηλότεροι. Σε μια Ευρώπη που παραπαίει δηλαδή. Σε μια Ευρώπη με υπαρξιακά αναπτυξιακά αδιέξοδα, όπως τα παρουσιάζουν άλλωστε και στις εκθέσεις τους οι Ντράγκι και Λέτα».

Ο Αλέξης Χαρίτσης έκανε λόγο για μια Ευρώπη «που συνθλίβεται γεωπολιτικά και προσπαθεί να υπερβεί τα αδιέξοδά της, με μια εξαιρετικά επικίνδυνη στροφή στην πολεμική οικονομία», ενώ σχολίασε πως ακόμα και με αυτή την Ευρώπη, «αν γίνει η σύγκριση, για ποια σύγκλιση μιλάτε; Γι’ αυτήν, που όπως είπε σωστά ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, θέλει – ακόμα και στο εντελώς φανταστικό σενάριο ότι η Ελλάδα θα έχει τον ίδιο υψηλό ρυθμό και η Ευρώπη τον ίδιο χαμηλό – 37 ολόκληρα χρόνια (!) για να συγκλίνουμε;».

Στη συνέχεια, παρουσίασε τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ (Eurostat), σύμφωνα με τα οποία:

«Ένας στους τέσσερις Έλληνες σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού — 3η χειρότερη θέση στην ΕΕ (δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, AROPE). Ο πιο κοινωνικά ευάλωτος πληθυσμός στην Ευρώπη, με εξαίρεση τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

»Δείκτης υποκειμενικής φτώχειας: Το 66,8% – σχεδόν 7 στους 10 δηλαδή – των Ελλήνων θεωρεί τον εαυτό του «φτωχό»· το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την ΕΕ. Μέσος όρος στην ΕΕ μόλις 17,4% το 2024.

»Στο κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση, με μείωση της τάξης του 5%

»14% – τρίτη χειρότερη θέση στην ΕΕ στον δείκτη υλικής και κοινωνικής στέρησης· οικογένειες χωρίς θέρμανση, λογαριασμούς ή επαρκές φαγητό. Ποσοστό σε ελληνικές περιεφέρειες όπως το Ιόνια Νησιά: 28%».

«Τα αγροτικά μπλόκα είναι η απάντηση στο ψευδεπίγραφο success story του Μητσοτάκη»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μίλησε και για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τονίζοντας πως «η κατάρρευση του αγροτικού τομέα είναι η πιο ηχηρή ένδειξη αυτής της υπαρξιακής κρίσης, που βιώνει η ελληνική περιφέρεια», για να σημειώσει χαρακτηριστικά πως «τα μπλόκα της αγανάκτησης και της απόγνωσης είναι η απάντηση της πραγματικής οικονομίας και της πραγματικής κοινωνίας στο ψευδεπίγραφο success story του κ. Μητσοτάκη».

«Οι αγρότες είναι παραγωγικός τομέας, όχι απλώς κοινωνική ομάδα. Αν αυτοί καταρρέουν, καταρρέει ολόκληρο το αφήγημα της ισχυρής ανάπτυξης», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για «ασφυξία και απαξίωση. Αυτό ζουν: κόστος ενέργειας, φυτοπροστατευτικά, ζωοτροφές, χαμηλές τιμές παραγωγού και υψηλές τιμές καταναλωτή, καταστροφές από κλιματική κρίση, καθυστερήσεις αποζημιώσεων, κανένας προγραμματισμός στις προκηρύξεις νέων προγραμμάτων».

«Ψηφίζουμε σήμερα τον κρατικό προϋπολογισμό με τους αγρότες να είναι στους δρόμους. Κι αν πάει κανείς στα μπλόκα και μιλήσει μαζί τους θα καταλάβει ένα πράγμα: ότι η δική τους γνήσια αγωνία δεν είναι μόνο το πλιάτσικο κι οι απάτες στις επιδοτήσεις. Αυτό ναι, τους εξοργίζει. Γιατί νιώθουν ότι τους λήστεψαν – και έτσι είναι, τους λήστεψαν!», είπε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως στις αγωνίες τους «η κυβέρνηση απαντάει με ΜΑΤ, καταστολή και με κοινωνικό αυτοματισμό».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έλεος πια! Ντραπείτε και λίγο»

«Παρέλασαν από εδώ όλες τις προηγούμενες μέρες υπουργοί που είχαν το θράσος να κουνάνε και το δάχτυλο. Ποιοι; Οι υπουργοί της κυβέρνησης που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ληστεία στις αγροτικές επιδοτήσεις έχει τη σφραγίδα της και το όνομά της», σημείωσε ο κ. Χαρίτσης, σχολιάζοντας: «Ε, έλεος πια! Ντραπείτε και λίγο. Που έρχεστε εδώ εσείς να μας κουνήσετε και το δάχτυλο!».

Παράλληλα, επισήμανε πως «η εικόνα που προσπαθεί να κατασκευάσει η κυβέρνηση δεν συμβαδίζει με την καθημερινότητα της κοινωνίας και της παραγωγής», ενώ παρουσιάζοντας μια πραγματική» – όπως την χαρακτήρισε – εικόνα της ελληνικής οικονομίας, κάλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία να δει τι συμβαίνει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, «που είναι οι βασικοί αιμοδότες της παραγωγής και της απασχόλησης στη χώρα:

»Ο κύκλος εργασιών τους υποχώρησε και στα δύο εξάμηνα του 2024.

»Η ρευστότητά τους μειώθηκε: πάνω από τις μισές καταγράφουν πτώση.

»Το λειτουργικό τους κόστος αυξήθηκε σχεδόν 40% μέσα σε τρία χρόνια».

Επιπλέον, τόνισε πως υπάρχει «πληθωρισμός, ενεργειακή ακρίβεια, ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας, υψηλές τραπεζικές χρεώσεις, σωρευμένες οφειλές», «κάνοντας λόγο για ένα «εκρηκτικό μίγμα που οδηγεί σε λουκέτα. Και σε απώλεια θέσεων εργασίας».

«Το επενδυτικό κενό της Ελλάδας παραμένει»

Ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στις επενδύσεις για τις οποίες «καυχιέται» η κυβέρνηση της ΝΔ, σημειώνοντας πως «η απόσταση με την Ευρώπη μεγάλη: 16% του ΑΕΠ το 2024 – 21,3% στην ΕΕ των 27. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα της ΕΕ με το δεύτερο χαμηλότερο μερίδιο του ΑΕΠ που κατευθύνεται σε επενδύσεις».

«Και σύμφωνα με όλες τις οικονομικές εκθέσεις», προσέθεσε, «ακόμα και αυτές οι επενδύσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στους πόρους του ΤΑΑ, που σε έναν χρόνο μάς τελειώνει. Και όλες οι εκθέσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μετά – μόνο η ελληνική κυβέρνηση δείχνει να μην ανησυχεί!».

Υπενθύμισε, μάλιστα, πως «η ίδια η κυβέρνηση, στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό, μιλάει για κατάρρευση των επενδύσεων μετά το 2026. Από 10,2% το 2026, 0,9% το 2028 και 0,8% το 2029!».

«’Οικονομία του café’. Όπως τιτλοφορείται και η σχετική μελέτη του LSE για την ελληνική οικονομία. Μετράμε την ανάπτυξη σε τετραγωνικά real estate, σε τραπεζοκαθίσματα και σε πισίνες σε νησιά με λειψυδρία», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «την ίδια στιγμή, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βρίσκεται πάλι σε υψηλό έλλειμμα, ένα από τα μεγαλύτερα στην ΕΕ, στα επίπεδα που ως τάση θυμίζουν την περίοδο πριν την κρίση του 2009» και υπογραμμίζοντας πως αυτό σημαίνει ότι «η χώρα εξακολουθεί να εισάγει πολύ περισσότερα από όσα παράγει».

Όσο για την παραγωγικότητα, είπε πως «η Ελλάδα είναι προτελευταία στον ΟΟΣΑ: Δουλεύουμε περισσότερες ώρες, αλλά παράγουμε λιγότερο από σχεδόν όλους τους άλλους. Ενώ μόνο το 1,4% της απασχόλησης βρίσκεται σε βιομηχανία μέσης/υψηλής τεχνολογίας, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 6%», τόνισε, λέγοντας πως «η ΝΔ παγίωσε το μοντέλο φτηνής ανάπτυξης».

«Αυτό είναι το ‘οικονομικό θαύμα’ της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

Μιλώντας ειρωνικά για το «οικονομικό θαύμα», στο οποίο αναφέρεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη – την απουσία του οποίου από την αίθουσα σχολίασε δηκτικά ο κ. Χαρίτσης, λέγοντας πως «θα έρθει να πει το ποίημα και να φύγει – τόνισε πως αυτό το «θαύμα’ αντανακλάται στην κοινωνία «στον μισθό και στις εργασιακές σχέσεις. Πενιχρή ονομαστική αύξηση μισθών που ήδη την έχει ροκανίσει ο πληθωρισμός δεν είναι αύξηση».

Και έθεσε τα εξής ερωτήματα: «Ο εργαζόμενος που πήρε ‘αύξηση’ πληρώνει περισσότερο ενοίκιο, ναι ή όχι; Πληρώνει στο σούπερ μάρκετ περισσότερα χρήματα για λιγότερα πράγματα, ναι ή όχι; Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε όρους αγοραστικής δύναμης μειώθηκε κατά 3,3% (έκθεση ΤτΕ)», τονίζοντας πως «η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού στην Ελλάδα σήμερα είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη – κάτω και από τη Βουλγαρία. Και το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ μειώνεται. Από 37% πέφτει κάτω από 35%».

Οι προτάσεις της Νέας Αριστεράς

«Για να αλλάξει πορεία η χώρα, πρέπει να αλλάξει πολιτική εξουσία. Η Δεξιά πρέπει να φύγει», υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, τόνισε: «Κύριε Μητσοτάκη, δεν θα έχετε τρίτη ευκαιρία. Και για να γίνει αυτό, η Νέα Αριστερά παλεύει και θα παλέψει για να υπάρξει απέναντί σας ένας ισχυρός, ενωτικός πόλος της Αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και των ριζοσπαστικών προοδευτικών δυνάμεων».

«Θέλουμε μια κυβέρνηση που από την πρώτη μέρα θα βάλει τις βάσεις για ένα ριζικά διαφορετικό μέλλον. Μια χώρα της κοινωνικής ισότητας, της δίκαιης κλιματικής μετάβασης, της πραγματικής δημοκρατίας. Eμείς δεν κρύβουμε τις προθέσεις μας. Έχουμε σαφείς προτεραιότητες, ανέφερε, κάνοντας λόγο για τα εξής:

«Ένα: γενναία φορολόγηση του πλούτου. Των τραπεζών, των καρτέλ, των ενεργειακών ομίλων. Και κάθε ευρώ, θα είναι ένα ευρώ παραπάνω για τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, τις δημόσιες υποδομές.

»Δύο: κατάργηση του 13ωρου και των αντιεργατικών νόμων της Δεξιάς. Νέο εργατικό δίκαιο με πλήρη προστασία των εργαζομένων, συλλογικές συμβάσεις παντού, άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ – αυξήσεις μισθών στο ύψος του πληθωρισμού.

»Τρία: Άμεση αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης: Αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης με πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, με ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και με κατάργηση της Golden Visa για κατοικίες, με έναν νέο, κοινωνικά προσανατολισμένο πτωχευτικό κώδικα, με επαναφορά ισχυρής προστασίας της κύριας κατοικίας και μέτρα ελέγχου των ενοικίων.

»Τέσσερα: Τέλος στους υπέρογκους εξοπλισμούς, στροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και στην ενεργητική διπλωματία για την ειρήνη και την ασφάλεια. Άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

»Πέντε: Δίκαιη ενεργειακή μετάβαση με μείωση του κόστους ενέργειας. Με διαχωρισμό της τιμολόγησης των ΑΠΕ από το φυσικό αέριο, απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και απαγόρευση εξορύξεων, ενίσχυση της αυτοπαραγωγής και των ενεργειακών κοινοτήτων.

»Έξι: Αναπτυξιακό κράτος που παίρνει τον έλεγχο σε κρίσιμους τομείς. Με ισχυρή δημόσια παρουσία στο τραπεζικό σύστημα, στα δίκτυα και στις μεταφορές. Δημόσια ΔΕΗ για τη χάραξη εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Κράτος που επενδύει στην καινοτομία, τη μεταποίηση και την αγροτική παραγωγή, που βάζει κανόνες στην άναρχη ανάπτυξη, που συγκρούεται με τα κυκλώματα που ροκανίζουν τους δημόσιους πόρους.

»Εφτά: Πλήρης διερεύνηση των τριών μεγάλων σκανδάλων της συγκάλυψης: υποκλοπές, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μάθει η χώρα την αλήθεια για να εμπεδωθεί αίσθημα εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία μας. Κράτος δικαίου παντού για να τελειώνει το καθεστώς της ατιμωρησίας και της ασυδοσίας των ισχυρών».

«Αυτή είναι μια άλλη χώρα. Αυτή είναι η χώρα που θέλουμε. Αυτή είναι η χώρα που μπορούμε να έχουμε. Αυτή είναι η χώρα που μας αξίζει», σχολίασε, επαναλαμβάνοντας: «Κύριε Μητσοτάκη, δεν θα έχετε τρίτη ευκαιρία. Κάντε πλιάτσικο όσο προλαβαίνετε, ταΐστε τους χασάπηδες του κομματικού στρατού όσο προλαβαίνετε, ενταχθείτε στο πελατολόγιο των πιο βρώμικων πολυεθνικών όσο προλαβαίνετε, υποκλιθείτε στον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου όσο προλαβαίνετε, κάντε μικροπραξικοπήματα στη Βουλή όσο προλαβαίνετε, συγκαλύψτε σκάνδαλα, όσο προλαβαίνετε. Το πάρτι τελειώνει».

«Κάνατε πλιάτσικο στη χώρα. Είναι στο DNA της παράταξής σας. Το κάνατε πριν είκοσι χρόνια όταν μας οδηγήσατε στη χρεοκοπία και στα Μνημόνια. Το κάνετε και σήμερα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Χαρίτσης, για να καταλήξει πως «αυτή ήταν, είναι και θα είναι η Δεξιά σε αυτόν τον τόπο. Η παράταξη της χρεοκοπίας. Αλλά τρίτη ευκαιρία δεν θα έχετε».