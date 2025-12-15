Live: Σφυροκόπημα της κυβέρνησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό στη σκιά σκανδάλων και αγροτικών μπλόκων

Ξεκίνησε η τέταρτη μέρα συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για την κύρωση του προϋπολογισμού του 2026. Η συζήτηση, αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου, με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων της αντιπολίτευσης και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.

Το in μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όσα συμβαίνουν στη Βουλή: