Για… άλλη χώρα μιλούν τα κυβερνητικά στελέχη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, επιθέσεις στους αγρότες
Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα στη Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό - Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου η ψηφοφορία
Για τρίτη ημέρα συνεχίστηκε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, ενώ η ψηφοφορία θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.
Η ΑΔΕΔΥ, άλλες ομοσπονδίες και συνδικάτα καλούν σε απεργία, ενώ συλλαλητήρια θα γίνουν πρωί και απόγευμα στο Σύνταγμα.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα μπλόκα, με τους αγρότες να μην υποχωρούν και να στέλνουν τα αιτήματά τους στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό οι κυβερνητικοί βουλευτές και υπουργοί παρουσιάζουν μια «μαγική» εικόνα για τη χώρα, όπως καταγγέλλει η αντιπολίτευση, ενώ δεν λείπουν οι επιθέσεις στους αγρότες, όπως από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.
Όλα όσα ειπώθηκαν στη Βουλή την τρίτη ημέρα της συζήτησης για τον προϋπολογισμό:
