«Ένταση», «επεισόδια», «τραυματισμοί». Αυτές είναι μόνο τρεις από τις λέξεις που συνόδευαν τίτλους, σχεδόν σε όλα τα ΜΜΕ, στο ξεκίνημα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Όμως, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναρωτήθηκε: «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;» όταν πρόχειρα μπορεί να θυμηθεί κανείς το κάταγμα στα πλευρά που υπέστη αγροτοσυνδικαλιστής στο μπλόκο της Νίκαιας την 1η Δεκεμβρίου ή τα όσα συνέβησαν στο Ηράκλειο της Κρήτης μια εβδομάδα αργότερα με τραυματίες τόσο αγρότες, όσο και αστυνομικούς.

Μιλώντας την Κυριακή στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ακραίας αστυνομικής βίας

Στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για ακραία αστυνομική βία στους αγρότες, ακόμα και με πλαστικές σφαίρες, αλλά και σε διαδηλώσεις, ο υπουργός απάντησε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμού (2026): «Πού το βλέπετε αυτό το έργο, την καταστολή; Σε ποια ταινία; Σοβαρολογείτε, όταν λέτε αυτά, πιστεύετε ότι η κοινή γνώμη πιστεύει ότι αυτές τις ημέρες, υπήρχε καταστολή και έδειρε η αστυνομία τους αγρότες; Αλήθεια! Πού απευθύνεστε, σε ηλιθίους; Τί είμαστε εδώ μέσα, λωτοφάγοι; Όχι ψέματα» και απέρριψε τα περί πλαστικών σφαιρών.

«Η αστυνομία στην Ελλάδα κάνει την δουλειά της», λέει ο Χρυσοχοΐδης

Συμπλήρωσε «ότι η αστυνομία στην Ελλάδα κάνει την δουλειά της. Απόδειξη: 1.170 διαδηλώσεις, πορείες και κινητοποιήσεις, 450 πορείες έγιναν μόνο για το Παλαιστινιακό και δεν έχουμε ούτε έναν τραυματία πολίτη. Έχουμε τραυματίες αστυνομικούς, όπως στην Κρήτη, από τις επιθέσεις που δέχθηκαν από κάποιους εκεί, απαράδεχτους ανθρώπους».

Για χρήση πλαστικών σφαιρών και βία κατά των αγροτών στις πρόσφατες κινητοποιήσεις τους ο Αλ. Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι η αστυνομία διέψευσε τη χρήση πλαστικών σφαιρών, ωστόσο «οι αγρότες έχουνε δείξει φωτογραφίες με τραύματα από πλαστικές σφαίρες».