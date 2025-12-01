newspaper
Χρήστος Σιδερόπουλος: Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας
Ελλάδα 01 Δεκεμβρίου 2025 | 11:55

Χρήστος Σιδερόπουλος: Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας

Ο Χρήστος Σιδερόπουλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από όσα έγιναν στο μπλόκο της Νίκαιας - Η μαρτυρία του γιου του, Στάθη για όσα πέρασε ο πατέρας του, επίθεση δέχθηκε και ο ίδιος

Σύνταξη
Spotlight

Κάταγμα στα πλευρά υπέστη ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος μετά από επίθεση αξιωματικού της Αστυνομίας, όπως καταγγέλλει ο ίδιος και ο γιος του, Στάθης.

«Όταν βλέπεις 1.000 τρακτέρ και τόση νεολαία, με 25άρηδες, 30άρηδες, να έρθουν για να διαμαρτυρηθούν, κάνε λίγο στην άκρη»

Όλα έγιναν στο μπλόκο της Νίκαιας, κατά τη μεγάλη χθεσινή κινητοποίηση των αγροτών.

Σε δηλώσεις του στο thesspost.gr, μέσα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου νοσηλεύεται, ο κ. Σιδερόπουλος περιέγραψε τι συνέβη.

Πρώτα προηγήθηκε διαπληκτισμός με τον συγκεκριμένο αξιωματικό και μετά «ήρθαν οι αστυνομικοί και μου λένε ότι είναι Αυτόφωρο. Τους είπα, ‘δεν υπάρχει αυτόφωρο, να έρθει πρώτα ο εισαγγελέας’ – γιατί δεν είχαν ούτε εισαγγελέα -. Εάν είχαν, δεν θα ρίχναν ούτε δακρυγόνα, ούτε κρότου λάμψης. Όταν ζητήσαμε να έρθει εισαγγελέας, έλεγα ότι δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο, γιατί δεν υπάρχει Αυτόφωρο και οι αγρότες δεν άφηναν να με προσαγάγουν. Στη δεύτερη φάση λοιπόν, ενώ ο αξιωματικός δεν βρισκόταν καν εκεί κοντά, έρχεται και με τραβάει από το μπουφάν. Οι αστυνομικοί του λένε ‘περίμενε, περίμενε’, επειδή μιλούσαμε, και αυτός με τραβάει και με ρίχνει κάτω. Μου βάζει το γόνατο στον λαιμό και μου ρίχνει με το γόνατο στα πλευρά».

Οργή του αγροτικού κόσμου

Ο Χρήστος Σιδερόπουλος τόνισε ότι υπάρχει οργή του αγροτικού κόσμου.

«Όταν βλέπεις 1.000 τρακτέρ και τόση νεολαία, με 25άρηδες, 30άρηδες, να έρθουν για να διαμαρτυρηθούν, κάνε λίγο στην άκρη. Ο κόσμος πρέπει να ξεσπάσει, να πει τον καημό του. Η επίθεση που έκανε ο αξιωματικός ήταν αδικαιολόγητη», σημείωσε.

Ο Στάθης Σιδερόπουλος μίλησε στο MEGA για τη σύλληψη και τον τραυματισμό του πατέρα του.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι η εισαγωγή του Χρήστου Σιδερόπουλου στο νοσοκομείο έγινε το βράδυ της Κυριακής, «έχει σπασμένο πλευρό, από τη στιγμή που ο αστυνομικός τον ρίχνει κάτω και τον πατάει με το γόνατο με μανία. Έχει υποβληθεί σε εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι σοβαρό, πέραν από το σπάσιμο του πλευρού, αλλά είναι υπό επιτήρηση γιατί οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να έχει κάποια αιμορραγία ή κάποιο άλλο πρόβλημα», είπε.

Σε ερώτηση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου, αν έχει εισπνεύσει και καπνογόνα, ο Στάθης Σιδερόπουλος είπε: «Έχουμε δεχθεί ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από τη στιγμή που εγώ τον προστατεύω στην κλούβα, χωρίς δισταγμό δέχομαι τρεις φορές ψέκασμα από τον αστυνομικό ενώ έχω τον πατέρα μου μπροστά μου».

Πώς έγινε η διπλή επίθεση στον αγροτοσυνδικαλιστή

Η Ανθή Βούλγαρη ρώτησε πώς ξεκίνησε το συμβάν. Ο γιος του αγροπτοσυνδικαλιστή περιέγραψε ότι: «Έχει γίνει το πρώτο επεισόδιο με τους αστυνομικούς ενώ προσπαθούμε να περάσουμε το μπλόκο. Έχουνε ηρεμήσει τα πράγματα. Ξεκινάμε, κάνουμε μια συνεννόηση γιατί από τη μεριά του Πλατυκάμπου τα τρακτέρ έχουν ήδη ανέβει στον δρόμο, έχουν ήδη πατήσει Εθνική, οπότε δεν υπήρχε νόημα να υπάρχει άλλη ένταση. Είχε κλείσει ήδη ο δρόμος, μπορούσαμε να περάσουμε και όλα να είχαν τελειώσει.

Ήμασταν σε συζητήσεις, ο πατέρας μου ήταν ένας από τους πρώτους που πέρασαν από την άλλη πλευρά στον δρόμο από πάνω, μαζί με εμένα και τις αδερφές μου, και εκείνη τη στιγμή με τον αξιωματικό τον συγκεκριμένο που βλέπετε και σε βίντεο να τον τραβολογάει και να τον ρίχνει κάτω, έρχονται σε έναν διαπληκτισμό, σε μια λογομαχία, γίνεται ένας τζερτζελές και δίνει την εντολή να γίνει η σύλληψή του».

«Ένα λεπτό λιπόθυμος από τη γονατιά»

Ο Στάθης Σιδερόπουλος πρόσθεσε: «Γίνεται η σύλληψη του πατέρα μου, τον πηγαίνουν πίσω στην κλούβα, τον κρατάνε εκεί, δεν τον βάζουν στο αμάξι και να φύγει. Είχανε τουλάχιστον 20 λεπτά που τον κρατάγανε στριμωγμένο σε μια μια κλούβα και τον είχανε εκεί να τον κοιτάνε. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος ζητούσε αέρα. Τον είχανε πέντε – έξι άτομα κλεισμένο σε μια γωνία και ζητούσε απλώς αέρα. Πήγαμε εμείς εκεί και τους ζητήσαμε να κάνουν λίγο πίσω να πάρει αέρα ή να τον πάρουν και φύγουν. Έχει γίνει η σύλληψή του. Πάρτε τον Αυτόφωρο και να συνεχίσουμε. Δεν είχε κάποιο νόημα να κάθεται όρθιος και να τον έχουν έτσι».

Ο γιος του αγροτοσυνδικαλιστή, τέλος, κατήγγειλε ότι: «Τη στιγμή που εμείς συζητάμε με τους αστυνομικούς, ο αξιωματικός – δεν γνωρίζω και το όνομά του – ξαναεπιστρέφει και χωρίς κανένα λόγο, μαζί με μια διμοιρία ΜΑΤ, τον ξαναρπάζει και τον σέρνει από εδώ και από εκεί. Εκείνη τη στιγμή εγώ μπαίνω μπροστά να τον προστατεύσω και δέχομαι γκλομπιές, δέχομαι χτυπήματα από ασπίδες, δέχομαι τρεις φορές ψέκασμα στα μούτρα. Και τη στιγμή που μου τον παίρνουνε και τον ρίχνουνε κάτω και ο πατέρας μου για ένα λεπτό είναι λιπόθυμος από τη γονατιά, δέχομαι άλλη μία φορά ψέκασμα στα μούτρα. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για αυτή τη βία».

*Κεντρική φωτογραφία του άρθρου: onlarissa.gr

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Stream newspaper
Αγρότες: Αιφνιδιαστικό μπλόκο στα Μάλγαρα και συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων – Ένταση στα δικαστήρια της Λάρισας
«Μπλόκα παντού» 01.12.25

Αγρότες: Αιφνιδιαστικό μπλόκο στα Μάλγαρα και συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων – Ένταση στα δικαστήρια της Λάρισας

Πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα οι αγρότες δηλώνοντας ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω - Κλειστή είναι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων.

Σύνταξη
Αγρότες: Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή – Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση
Πού έχει μπλόκα 01.12.25

Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή οι αγρότες - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση

Η κυβέρνηση των «Χασάπηδων» και των «Φραπέδων» έστειλε τα ΜΑΤ στα μπλόκα, αλλά το μόνο που κατάφερε είναι να μεγαλώσει την οργή των αγωνιζόμενων αγροτών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο
Βίντεο σοκ 01.12.25

Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύνταξη
Αγρότες: Τα επόμενα βήματα στα μπλόκα – «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»
Τρακτέρ στους δρόμους 01.12.25

Τα επόμενα βήματα των αγροτών στα μπλόκα - «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»

Μια «πρώτη νίκη κόντρα στα χημικά και το ξύλο» θεωρούν οι αγρότες τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με το «καλημέρα». Ξεκινά η οργάνωση του μπλόκου της Νίκαιας. Νέα συνέλευση τις επόμενες ώρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
Αλεξανδρούπολη 30.11.25

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς

Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Σύνταξη
Ρωσία: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC
Δηλώσεις Πεσκόφ 01.12.25

Μόσχα: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ - Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ μίλησε για τη συνάντηση Πούτιν και Γουίτκοφ - Η Ρωσία καταγγέλλει την Ουκρανία για σε υποδομή της Κοινοπραξίας του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC)

Σύνταξη
Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί
Τις Πταίει; 01.12.25

Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί

Ο Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ, που υποδύθηκε τον Σαμ στην ταινία «Love Actually» του Ρίτσαρντ Κέρτις, πιστεύει ότι το streaming σηματοδότησε την παρακμή του είδους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε να ευχαριστήσει με ένα… εξωφρενικό δώρο τους συμπαίκτες του στην εθνική Πορτογαλίας για την κατάκτηση του Nations League, αποτίοντας φόρο τιμής και στον Ντιόγκο Ζότα.

Σύνταξη
Να σπάσει την «ομερτά» απειλεί τώρα ο «Φραπές» – Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον «κουμπάρο»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 01.12.25

Να σπάσει την «ομερτά» απειλεί τώρα ο «Φραπές» - Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον «κουμπάρο»

Ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές», αφού έγινε «λαγός» στην Εξεταστική, τώρα απειλεί με «αποκαλύψεις» στις 11 Δεκεμβρίου - «Όλα νόμιμα» επιμένει για τα λαχεία ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης»

Σύνταξη
Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Οικονομικά αιτήματα 01.12.25

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης ζήτησε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αναφορικά στον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Σύνταξη
Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
«Kink Actually» 01.12.25

Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ

Το μυθιστόρημα Box Hill του Adam Mars-Jones, που εκδόθηκε το 2020, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία μοτοσικλετιστή. Ο συγγραφέας μίλησε στους Times για την κινηματογραφική μεταφορά του, Pillion.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις κινητοποιήσεις των αγροτών - Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, με το Μαξίμου να αναζητεί τρόπους διεξόδου βλέποντας ότι η επίδειξη πυγμής και η καταστολή δεν πτόησαν τους αγρότες

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

