«Ο μαγεμένος βοσκός», σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη στο θέατρο του Νέου Κόσμου

Η παράσταση της ομάδας bijoux de kant, Ο μαγεμένος βοσκός, που έλαβε εξαιρετικές κριτικές, επιστρέφει για να συγκινήσει το κοινό, μετά την πρεμιέρα της τον Αύγουστο του 2025 στο Αρχαίο Θέατρο Σάμου και την εξαιρετικά επιτυχημένη συνέχεια στο HOOD art space.

Ένα λαϊκό παραμύθι – «δραματικόν ειδύλλιον εις πράξεις τρεις, μετ’ ασμάτων και χορών ελληνικών» – που αξιοποιεί τη δημοτική γλώσσα με ποιητική δομή και έντονες λαογραφικές αναφορές, αντλώντας έμπνευση από τη μνήμη και την προφορική παράδοση.

Ένα έργο που ξεπερνά τις αφηγήσεις για το παρελθόν και προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπουμε το παρόν.

Το έργο αγγίζει έννοιες βαθιά οικείες, όπως την αγάπη, την απώλεια και το θαύμα

Παράλληλα, λειτουργεί ως όχημα επιστροφής στην τελετουργία· σε έναν παρελθόντα κόσμο όπου η φύση έχει φωνή και η μαγεία δοκιμάζει την αγάπη.

Μέσα από μουσικά μοτίβα, γκροτέσκ μεταμορφώσεις και λαϊκούς ήχους, η παράσταση γίνεται ύμνος στην καταλυτική δύναμη του έρωτα, ο οποίος μετατρέπεται σε εργαλείο επανεφεύρεσης της σύγχρονης ερωτικής μας ταυτότητας.

Στη δραματουργικά επεξεργασμένη εκδοχή που παρουσιάζει η bijoux de kant, η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τον Δάφνι, έναν νεαρό βοσκό που ερωτεύεται τον Μύρτο. Όμως ο έρωτάς τους δοκιμάζεται από δεισιδαιμονίες και κοινωνικές προκαταλήψεις.

Η ρομαντική ατμόσφαιρα συνδυάζεται με βαθύτερους στοχασμούς για την αλήθεια, τον έρωτα και την ελευθερία της βούλησης, αλλά και με χιούμορ και κωμικά στοιχεία.

Μια παράσταση που μας μεταφέρει σε έναν ειδυλλιακό, ρομαντικό κόσμο γεμάτο ζωντανές εικόνες, αναδεικνύοντας τη δύναμη της φύσης, την αντοχή του ανθρώπινου πνεύματος απέναντι στις σκοτεινές δυνάμεις και, τελικά, τη δύναμη της αγάπης, που στο τέλος υπερβαίνει κάθε εμπόδιο.

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο Σπυρίδων Περεσιάδης

Σύλληψη – Σκηνοθεσία Γιάννης Σκουρλέτης

Δραματολόγος Ασημένια Ευθυμίου

Σκηνικά bijoux de kant

Κοστούμια Βασιλική Σύρμα

Φωτισμοί Γιώργος Μαρουλάκος

Μουσική σύνθεση Πάνος Ηλιόπουλος

Κίνηση Διονύσης Νικολόπουλος

Ερμηνεύουν:

Άγγελος Αλαφογιάννης, Κωνσταντίνος Γιουρνάς, Άννια Λεμπεντένκο, Νίκος Μανωλάς, Μελίνα Πολυζώνη

Πληροφορίες

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική Σκηνή

Από 20 Απριλίου 2026, Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.