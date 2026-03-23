«Το Τάμα» με τον Γιώργο Χριστοδούλου για 10 παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Η παράσταση «Το Τάμα», που ανέβηκε με μεγάλη ανταπόκριση το καλοκαίρι στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός», έρχεται τώρα στην Αθήνα.
Τι θα μπορούσες να υποσχεθείς για ένα θαύμα; Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός Γιώργος Χριστοδούλου, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις «Συνεργός», «Παλιά Εθνική» και «Σταθμός Ω», επιστρέφει δυναμικά με το έργο «Το Τάμα».
Aπό τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών.
Τη μουσικοθεατρική δημιουργία ζωντανεύουν οι: Μαρία Προϊστάκη, Χρύσα Κοτταράκου και Φανή Παναγιωτίδου
Μέσα από τις αφηγήσεις των προσώπων, τη ζωντανή μουσική και την κινησιολογία, η παράσταση «Τάμα» εξερευνά την ανθρώπινη ανάγκη, φωτίζοντας τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πίστη, τη δεισιδαιμονία και τη θυσία.
Το κείμενο της παράστασης αποτελεί μια σύνθεση υλικού, του οποίου ο πυρήνας βασίζεται σε πραγματικές μαρτυρίες ανθρώπων από το παρελθόν μέχρι το σήμερα.
Τρεις ηθοποιοί μεταφέρουν επί σκηνής την πορεία από τη δοκιμασία στην υπόσχεση, τη θυσία και την προσδοκία για το θαύμα.
Στην παράσταση συνδυάζονται στοιχεία παραδοσιακής τέχνης με σύγχρονες σκηνοθετικές προσεγγίσεις, όπου μουσική, λόγος και κίνηση λειτουργούν ως αλληγορικά εργαλεία.
Συντελεστές:
Κείμενο, Σκηνοθεσία: Γιώργος Χριστοδούλου
Σκηνικά: Archlabyrinth
Φωτισμοί: Ναυσικά Χριστοδουλάκου
Κουστούμια: Γιώργος Χριστοδούλου
Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου
Γραφιστικά: Μαργαρίτα Τζανέττου
Εκτέλεση παραγωγής και social media: Γεωργία Γιαννουλάκη
Παραγωγή: Bright Productions
Ερμηνεύουν: Μαρία Προϊστάκη, Χρύσα Κοτταράκου, Φανή Παναγιωτίδου
Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη
Πληροφορίες:
Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Από 20 Απριλίου – 19 Μαΐου
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
Διάρκεια: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
Σύγχρονο Θέατρο
Ευμολπιδών 45
Τηλέφωνο: 2103464380
(5’ λεπτά από το Μετρό του Κεραμεικού)
