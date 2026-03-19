magazin
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
19.03.2026 | 08:41
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
O Σκύλος που έκλαιγε βουβά τις Νύχτες: Το νέο έργο του Θέμη Μουμουλίδη
inTickets 19 Μαρτίου 2026, 08:00

«Ο Σκύλος που έκλαιγε βουβά τις Νύχτες» αποτελεί μια σύγχρονη θεατρική πρόταση, επίκαιρη και βαθιά συγκινητική.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Spotlight

Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο θεατρικό του έργο, με τίτλο O Σκύλος που έκλαιγε βουβά τις Νύχτες, στο θέατρο Auditorium από τις 18 Απριλίου 2026 και για 15 παραστάσεις.

Εγκαινιάζοντας μια τριλογία με κεντρικό άξονα τις πολλαπλές εκφάνσεις της βίας στη σύγχρονη κοινωνία, ο «Σκύλος που έκλαιγε βουβά τις Νύχτες» είναι ένα βαθιά ανθρώπινο, κοινωνικό έργο, μια συγκλονιστική ιστορία, που εστιάζει στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται τρεις γυναίκες

Mια Γιαγιά αντισυμβατική· μια Μαμά εκκωφαντικά απούσα· μια Εγγονή βαθιά αφοσιωμένη στη Γιαγιά που τη μεγάλωσε. Μετά το θάνατο του άντρα της η γιαγιά κατάφερε σπουδάσει και να υπηρετήσει το δικαστικό σώμα.  Καθώς η υγεία της γιαγιάς κλονίζεται, οι δύο γυναίκες έρχονται ακόμη πιο κοντά.

Ένα τυχαίο εύρημα, ωστόσο, φέρνει στην επιφάνεια το αποσιωπημένο παρελθόν.

Η ιστορία εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς και ανατροπές.

Ένας άντρας με απάνθρωπη κακοποιητική συμπεριφορά, μια επαρχιακή πόλη, όπου όλοι γνωρίζουν, και κανείς δεν θέλει να ξέρει τίποτε· ένας κόσμος υποκρισίας, σιωπής και συνενοχής, που κάνει το θύμα της βίας να αισθάνεται ανήμπορο, καταδικασμένο, ακόμη και ένοχο· μια γυναίκα παγιδευμένη σ’ έναν γάμο που έγινε εφιάλτης, παγωμένη από τον τρόμο· και στο πλευρό της, ένας σκύλος που «έκλαιγε βουβά τις νύχτες» – μοναδικός μάρτυρας και σύμμαχος.

Το σοκ των αποκαλύψεων δοκιμάζει τη σχέση γιαγιάς και εγγονής. Ξημέρωμα Χριστουγέννων, λίγο πριν το τέλος, η Γιαγιά αποκαλύπτει το τελευταίο της μεγάλο μυστικό, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα.

Ο Θέμης Μουμουλίδης υπογράφει ένα έργο που συνδυάζει τον ζωντανό, ρεαλιστικό διάλογο με τη συνειρμική γλώσσα της σκέψης και της μνήμης, το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό με τη βαθιά τρυφερότητα.

Μια παράσταση για την ενδοοικογενειακή βία

Η γραφή του προσεγγίζει το ευαίσθητο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας εστιάζοντας στην αντιμετώπιση του τραύματος και την δυνατότητα επανεκκίνησης: παρ’ όλα όσα τη στοιχειώνουν, η κεντρική ηρωίδα του κατορθώνει να επανεφεύρει τον εαυτό της να σπουδάσει , να υπηρετήσει το δικαστικό σώμα και να χτίσει μια νέα ζωή, μεταστοιχειώνοντας το τραύμα σε μια λυτρωτικά «λοξή» ματιά στον κόσμο και, τελικά, σε δύναμη ζωής.

Μια ιστορία επιβίωσης που οδηγεί από το σκοτάδι της βίας στην ελπίδα και το φως. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται καθημερινά δίπλα μας.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία | Θέμης Μουμουλίδης

Σκηνικό Κοστούμια | Παναγίτα Κοκκόρου

Μουσική | Αλεξάνδρα Μικρούτσικου

Επιμέλεια κίνησης | Ηλίας Χατζηγεωργίου

Ερμηνεύουν:

Μαρία Κατσανδρή, Ιφιγένεια Καραμήτρου

Πληροφορίες

Παραστάσεις:  18 Απριλίου – 4 Μαΐου

Σάββατο 18 Απριλίου 18.30 και 21.15

Κυριακή 19, 26/4 & 3/5 ώρα 21:00

Δευτέρα 20, 27/4 & 4/5, ώρα 21:00

Τρίτη 21, 28/4 ώρα 20:00

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ AUDITORIUM, Σίνα2-4, Αθήνα

Τηλ. 2103614216, 2103642334

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
Stream magazin
Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Απόφαση ζωής 19.03.26

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Δεκαετίες αργότερα 18.03.26

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
Το άλλο Megxit 18.03.26

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ
Το παρασκήνιο 18.03.26

Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Stories 18.03.26

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
Champions League 19.03.26

Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

Σύνταξη
Champions League 19.03.26

Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Ελλάδα 19.03.26

Οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας

Σύνταξη
Κόσμος 19.03.26

Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Ναρκοπέδιο 19.03.26

Προ πολλού σε εύθραυστη κατάσταση, ο Λίβανος ωθείται σε οριακό σημείο από τον νέο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, παράλληλο με αυτόν στο Ιράν, σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Απόφαση ζωής 19.03.26

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Σύνταξη
Μπάσκετ 19.03.26

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Editorial 19.03.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Πολιτική 19.03.26

Άρχισε η δίκη για το email-gate, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού στην πρώην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Την ίδια ώρα άρχισε και η προσπάθεια ξεπλύματος των ευθυνών για τη διαρροή.

Κοινωνική συμφωνία 19.03.26

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Απόρρητο