magazin
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Οι Στρατηγικές του Έρωτα»: Μια απολαυστική κωμωδία στο Θέατρο Θησείον
inTickets 16 Μαρτίου 2026, 08:00

«Οι Στρατηγικές του Έρωτα»: Μια απολαυστική κωμωδία στο Θέατρο Θησείον

«Οι Στρατηγικές του Έρωτα» είναι μια ερωτική - εκρηκτική κωμωδία ελευθερίας και ανατροπών. Από τις 17 Απριλίου, και για 17 παραστάσεις

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Spotlight

Οι στρατηγικές του έρωτα του Τζόρτζ Φάρκιουαρ, που γράφτηκε το 1707, είναι μια από τις πιο απολαυστικές, τολμηρές και ξεκαρδιστικές κωμωδίες που γράφτηκαν ποτέ στην αγγλική γλώσσα, είναι μια κωμωδία παρεξηγήσεων, μεταμφιέσεων και ερωτικών παιχνιδιών.

Η ιστορία

Δύο φίλοι, χωρίς χρήματα αλλά με περίσσευμα φαντασίας και γοητείας, καταφθάνουν σε ένα  αγγλικό χωριό, αποφασισμένοι να επιβιώσουν μέσω ενός παιχνιδιού μεταμφιέσεων, ψεύτικων ταυτοτήτων και ερωτικών στρατηγικών.

Γύρω τους ξεδιπλώνεται ένας κόσμος γεμάτος παρεξηγήσεις, μυστικά ραντεβού και παράνομες επιθυμίες. Όλοι υποδύονται ρόλους, όλοι κρύβουν κάτι, όλοι διεκδικούν κάτι περισσότερο από αυτό που τους αναλογεί.

Την ίδια εποχή που στη Γαλλία κυριαρχούν οι αριστοκρατικές ίντριγκες πίσω από κλειστές πόρτες και βαριές κουρτίνες, οι Άγγλοι δραματουργοί, ρίχνονται χωρίς φόβο στη σωματικότητα, στο σεξ και στην ωμή καθημερινότητα της επαρχίας.

Αν εκείνοι εξερευνούν τις «επικίνδυνες σχέσεις» των σαλονιών, εδώ το θέατρο βουτά στα πανδοχεία, στα υπνοδωμάτια, στις απαγορευμένες συναντήσεις και στις μικρές απάτες της ζωής. Η επιθυμία δεν κρύβεται, το σώμα δεν ντρέπεται και το χιούμορ δεν γνωρίζει όρια.

Συντελεστές

Μετάφραση | Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία – Δραματουργική Επεξεργασία | Τάσος Πυργιέρης

Σκηνικά – Κοστούμια | Ελίνα Δράκου

Μουσική – Φωνητική Διδασκαλία | Νίκος Παναγιωτόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών | Στέβη Κουτσοθανάση

Παίζουν: Τζίνη Παπαδοπούλου, Ιάσονας Παπαματθαίου, Τζωρτζίνα Λιώση, Θωμάς Βούλγαρης, Χριστίνα Ροκαδάκη, Τέλης Ζαχαράκης, Πάνος Μαλικούρτης.

Πληροφορίες

Πρεμιέρα Παρασκευή 17 Απριλίου 2Ο26

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

17,18, 19, 24, 25, 26 Απριλίου

2, 3,  8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 Μαΐου

Παρασκευή και Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:00 ( εκτός Κυριακής 19 Απριλίου στις 18:00)

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Θέατρο Θησείον, Ένα Θέατρο Για Τις Τέχνες

Τουρναβίτου 7

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Κόσμος
Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Εκτροπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Εκτροπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ
Culture Live 16.03.26 Upd: 05:38

Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ

Με τα βλέμματα στραμμένα στην «κόντρα» μεταξύ «Sinners» και «Μια μάχη μετά την άλλη» και τα «Frankenstein» και «KPop Demon Hunters» να κερδίζουν τις εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ - Όλα όσα συνέβησαν και η νίκη της Ελληνοαμερικανής, Κασσάνδρα Κουλουκουντίς

Αντίστροφη μέτρηση 15.03.26

Χρονικό 15.03.26

Xρυσό αγαλματίδιο 15.03.26

Culture Live 14.03.26

Πόλεμος 14.03.26

Λημέρι του Λύκου 13.03.26

Η αρχή 13.03.26

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Expla-in 16.03.26

in Confidential 16.03.26

17η μέρα πολέμου 16.03.26

Literature 16.03.26

Εξειδικευμένες υπηρεσίες 16.03.26

Εκτιμήσεις ειδικών 16.03.26

Περιφερειακή κρίση 16.03.26

Μέση Ανατολή 16.03.26

Δημοψήφισμα 16.03.26

Πετρέλαιο - Ιράν 16.03.26

Κόσμος 16.03.26

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο