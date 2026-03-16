«Οι Στρατηγικές του Έρωτα»: Μια απολαυστική κωμωδία στο Θέατρο Θησείον

Οι στρατηγικές του έρωτα του Τζόρτζ Φάρκιουαρ, που γράφτηκε το 1707, είναι μια από τις πιο απολαυστικές, τολμηρές και ξεκαρδιστικές κωμωδίες που γράφτηκαν ποτέ στην αγγλική γλώσσα, είναι μια κωμωδία παρεξηγήσεων, μεταμφιέσεων και ερωτικών παιχνιδιών.

Η ιστορία

Δύο φίλοι, χωρίς χρήματα αλλά με περίσσευμα φαντασίας και γοητείας, καταφθάνουν σε ένα αγγλικό χωριό, αποφασισμένοι να επιβιώσουν μέσω ενός παιχνιδιού μεταμφιέσεων, ψεύτικων ταυτοτήτων και ερωτικών στρατηγικών.

Γύρω τους ξεδιπλώνεται ένας κόσμος γεμάτος παρεξηγήσεις, μυστικά ραντεβού και παράνομες επιθυμίες. Όλοι υποδύονται ρόλους, όλοι κρύβουν κάτι, όλοι διεκδικούν κάτι περισσότερο από αυτό που τους αναλογεί.

Την ίδια εποχή που στη Γαλλία κυριαρχούν οι αριστοκρατικές ίντριγκες πίσω από κλειστές πόρτες και βαριές κουρτίνες, οι Άγγλοι δραματουργοί, ρίχνονται χωρίς φόβο στη σωματικότητα, στο σεξ και στην ωμή καθημερινότητα της επαρχίας.

Αν εκείνοι εξερευνούν τις «επικίνδυνες σχέσεις» των σαλονιών, εδώ το θέατρο βουτά στα πανδοχεία, στα υπνοδωμάτια, στις απαγορευμένες συναντήσεις και στις μικρές απάτες της ζωής. Η επιθυμία δεν κρύβεται, το σώμα δεν ντρέπεται και το χιούμορ δεν γνωρίζει όρια.

Συντελεστές

Μετάφραση | Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία – Δραματουργική Επεξεργασία | Τάσος Πυργιέρης

Σκηνικά – Κοστούμια | Ελίνα Δράκου

Μουσική – Φωνητική Διδασκαλία | Νίκος Παναγιωτόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών | Στέβη Κουτσοθανάση

Παίζουν: Τζίνη Παπαδοπούλου, Ιάσονας Παπαματθαίου, Τζωρτζίνα Λιώση, Θωμάς Βούλγαρης, Χριστίνα Ροκαδάκη, Τέλης Ζαχαράκης, Πάνος Μαλικούρτης.

Πληροφορίες

Πρεμιέρα Παρασκευή 17 Απριλίου 2Ο26

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

17,18, 19, 24, 25, 26 Απριλίου

2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 Μαΐου

Παρασκευή και Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:00 ( εκτός Κυριακής 19 Απριλίου στις 18:00)

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Θέατρο Θησείον, Ένα Θέατρο Για Τις Τέχνες

Τουρναβίτου 7