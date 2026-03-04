magazin
«Linda» με την Μυρτώ Αλικάκη: Από την Ομάδα Νάμα στο θέατρο Επί Κολωνώ
Τελευταίες παραστάσεις έως Κυριακή 5 Απριλίου (Κυριακή των Βαΐων) για το έργο «Linda» με την Μυρτώ Αλικάκη

Μετά από συνεχόμενα sold out και τη θερμή ανταπόκριση κοινού και κριτικών για δύο σεζόν, η παράσταση LINDA της Penelope Skinner ολοκληρώνει τον κύκλο της παρουσίασής της στο θέατρο Επί Κολωνώ την Κυριακή 5 Απριλίου (Κυριακή των Βαΐων).

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ελένη Σκότη. Στο ρόλο της Linda η Μυρτώ Αλικάκη. Επί σκηνής μαζί της οι ηθοποιοί: Μιχάλης Μαρκάτης, Χριστίνα Μαριάνου, Ηρώ Πεκτέση, Γιώργος Σαββίδης, Μαριέλα Δουμπού και επί οθόνης ο Άλκης Κούρκουλος.

Η «Linda» πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στο Royal Court Theater του Λονδίνου και απέσπασε το βραβείο Berwin Lee ενώ επιλέχθηκε και ως υποψήφιο για το βραβείο Susan Smith Blackburn. Η παράσταση επαναλήφθηκε με επιτυχία στη Νέα Υόρκη και σε πολλές άλλες θεατρικές σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής.

Μια ιστορία της εκκωφαντικής πτώσης μιας σύγχρονης τραγικής ηρωίδας

Η Skinner με γραφή αιχμηρή, με σατιρικό βρετανικό χιούμορ και με μια πλοκή με χαρακτηριστικά θρίλερ, δεν εστιάζει μόνο στις δυσκολίες μίας γυναίκας να πετύχει και να επιβιώσει.

Στις δυσκολίες δηλαδή που ορθώνουν ο σεξισμός, τα ταμπού της ηλικίας, της ομορφιάς, της οικονομικής ανεξαρτησίας. Συνέθεσε ένα έργο που αφορά όλους όσοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στις κοινωνικές επιταγές και να βρουν την «ευτυχία» μέσα σε μια αμείλικτη πραγματικότητα.

Ένα σύμπαν όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται σαν εξαρτήματα μιας απάνθρωπης παραγωγικής διαδικασίας και όπου θα αντικατασταθούν όταν αρχίσουν να «παλιώνουν».

Είναι μια κραυγή αγωνίας για τους ανθρώπους που μεγαλώνοντας γίνονται αόρατοι, χάνουν τη δύναμη της φωνής τους και συνειδητοποιούν τον χαμένο χρόνο αλλά και τη ματαιότητα της διαδρομής τους.

Συντελεστές

Μετάφραση: Γιώργος Χατζηνικολάου

Σκηνοθεσία: Ελένη Σκότη

Σκηνικά, συνεργάτης σκηνοθεσίας: Γιώργος Χατζηνικολάου

Κοστούμια: Μαρία Αναματερού

Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτόπουλος

Μουσική & Sound design: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Μυρτώ Αλικάκη, Άλκης Κούρκουλος (επί οθόνης), Μιχάλης Μαρκάτης, Χριστίνα Μαριάνου, Ηρώ Πεκτέση, Γιώργος Σαββίδης, Μαριέλα Δουμπού.

Τοποθεσία: Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Αθήνα
Ημέρες-Ώρες Παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18.15 & στις 21.15 & Κυριακή 18:15. Έως 5/4/26

Διάρκεια: 120΄

Τιμές εισιτηρίων: Πέμπτη έως Κυριακή: Α Ζώνη 25€ (Κανονικό), Β Ζώνη 22€ (Κανονικό), 18€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +70, ΑΜΕΑ (67%) & συνοδός), Γ Ζώνη 18€ (Κανονικό)

* Για τα εισιτήρια ΑμεΑ είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το ταμείο του θεάτρου

** Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 5138067, www.epikolono.gr

Ηλεκτρονική προπώληση στο inTickets.

