Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
«Στάση / ποτάμι»: Το δυστύχημα των Τεμπών γίνεται θεατρικό έργο στο «Ίσον»
Culture Live 12 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

«Στάση / ποτάμι»: Το δυστύχημα των Τεμπών γίνεται θεατρικό έργο στο «Ίσον»

Η παράσταση Στάση / ποτάμι κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

Το δυστύχημα στα Τέμπη, το οποίο συγκλόνισε όλη την Ελλάδα, είναι ακόμα μια ανοιχτή πληγή για όλους μας.

Το νέο θεατρικό έργο «Στάση/Ποτάμι της Σοφίας Γουργουλιάννη, αφουγκράζεται το γεγονός, σε μια από τις πρώτες του αποτυπώσεις στην ελληνική θεατρική σκηνή, εστιάζοντας στην αγάπη που κρύβεται μες στην απώλεια.

Η παράσταση

Aν και ξεκινά από τον άδικο θάνατο μιας νέας κοπέλας, η οποία ήταν επιβάτης του τραίνου, εστιάζει στους αγαπημένους της, οι οποίοι έμειναν πίσω. Τον ρόλο της καλύτερής της φίλης ερμηνεύει η Νίνα Παπαγεωργίου, ο Μανώλης Αφολάνιο (MC Yinka) δίνει τη φωνή του στον σύντροφό της και η Αικατερίνη Ξυδοπούλου υποδύεται κινηματογραφικά τη μητέρα της.

Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο μέσα από την απουσία, ανυψώνει τη σημασία της παρουσίας και την αγάπη που βρίσκεται στα απλά, στα καθημερινά. Όπως σημειώνει η συγγραφέας:

«Για μένα ίσως η αγάπη να είναι τα κουλουράκια καρότου ή μια ταινία ένα κρύο μεσημέρι ή η αγκαλιά της γιαγιάς ή ένα φιλί που μυρίζει φρεσκοκομμένο χόρτο ή η θέα από το παιδικό μπαλκόνι ή ο Harry Potter σε διπλανά θρανία. Η παράσταση ΣΤΑΣΗ // ΠΟΤΑΜΙ  μας υπενθυμίζει με έναν τρυφερό τρόπο, να αγαπήσουμε τον διπλανό μας, πριν αυτός φύγει…».

Η παράσταση είναι μια τρυφερή στάση στο ποτάμι, το οποίο η αδικοχαμένη κοπέλα αγαπούσε πολύ, ένα ποτάμι το οποίο λειτουργεί μεταφορικά σαν  ένα πέρασμα από τη ζωή προς τον θάνατο. Ένα ποτάμι, το οποίο τρέχουμε για να  προσπεράσουμε, σαν να μας βιάζει κανείς να ζήσουμε.

Όπως λέει κι η σκηνοθέτιδα «Με ενδιαφέρει πολύ μέσα από την παράσταση αυτή, να βρούμε μια κάποια κάθαρση, απαντώντας ο καθένας με τη μοναδικότητα της σκέψης του, στα ερωτήματα, που τίθενται. Και φεύγοντας από το θέατρο, να κυλήσουμε, όπως κυλάει το νερό, ανάλαφρα, ο καθένας προς το σπίτι του».

Ταυτότητα της παράστασης

Συγγραφέας: Σοφία Γουργουλιάννη

Σκηνοθεσία: Σοφέλπη Στάικου

Ερμηνεία Επί Σκηνής: Νίνα Παπαγεωργίου

Ερμηνεία Voice Over: Μανώλης Αφολάνιο ( MC Yinka )

Ερμηνεία Video: Αικατερίνη Ξυδοπούλου

Σκηνογραφία / Ενδυματολογία: Θένια Βερυκούκη

Επιμέλεια Φωτισμού: Νάσια Λάζου

Μουσική Παράστασης: Βαγγέλης Λιάσης

Σχεδιασμός Ήχου: Αλέξανδρος Ελευθεριάδης ( Sachpek )

Πληροφορίες

Διάρκεια: 50 λεπτά

Από τις 6 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο ΙΣΟΝ, Μελενίκου 33 – Αθήνα 10447

Εισιτήρια: 14 ευρώ, μειωμένο 12 ευρώ, ατέλεια 10 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy
Επιτέλους 12.02.26

«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy

Μετά από 25 χρόνια, οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις θα βρεθούν ξανά δίπλα - δίπλα, για την 4η ταινίας του επιτυχημένου franchise The Mummy.

Σύνταξη
Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου
Culture Live 11.02.26

Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ και ο Τζακ Λόουντεν θα συνεργαστούν στην επερχόμενη σειρά του Apple TV+, που θα βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιβλίων «Berlin Noir» του Φίλιπ Κερ.

Σύνταξη
Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι
Culture Live 11.02.26

Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι

«Ο Τζόνι Γκρίνγουντ και ο Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την άμεση αφαίρεση του κομματιού από το ντοκιμαντέρ», ανέφεραν ο σκηνοθέτης και ο συνθέτης για τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
No Other Choice: Εργασιακή ανασφάλεια, αρρενωπότητα, απειλή της ΑΙ – Η ζοφερή καταδίκη του καπιταλισμού
Φόρος τιμής στον Κώστα Γαβρά 11.02.26

No Other Choice: Εργασιακή ανασφάλεια, αρρενωπότητα, απειλή της ΑΙ - Η ζοφερή καταδίκη του καπιταλισμού

Ένας άνεργος υπάλληλος γραφείου καταστρώνει ένα πονηρό σχέδιο για να επιστρέψει στην αγορά εργασίας με δολοφονίες, σε αυτή την εκπληκτική μαύρη κωμωδία No Other Choice, από τον Park Chan-wook, τον σκηνοθέτη των ταινιών The Handmaiden και Oldboy.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Culture Live 11.02.26

Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας έκρινε ότι ερωτικό μυθιστόρημα με μεγάλη ηλικιακή διαφορά «σεξουαλικοποιεί παιδιά», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της συγγραφέα πως η ηρωίδα είναι ενήλικη, και την καταδίκασε για δημιουργία, κατοχή και διανομή υλικού κακοποίησης ανηλίκων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε
Αν έχεις τύχη 10.02.26

Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε

Σήμερα το Star Wars θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών. Ωστόσο το 1971 ο Τζορτζ Λούκας παραλίγο να το πουλήσει όσο-όσο, καθώς χρειαζόταν απεγνωσμένα χρήματα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»
Pop ιστορία 10.02.26

Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Τζιμ Ίρσεϊ, μέρος της διάσημης συλλογής του δισεκατομμυριούχου με κομμάτια της ιστορίας της pop κουλτούρας, βγαίνει στο «σφυρί».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» – Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά
Πρώιμος incel 10.02.26

«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» - Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά

Ο σεναριογράφος της κλασικής πλέον ταινίας Taxi Driver, Πολ Σρέιντερ, μιλάει για την έμπνευση και την κληρονομιά του εμπρηστικού εφιάλτη του Μάρτιν Σκορσέζε στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα
Culture Live 10.02.26

Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Μια δημόσια καλλιτεχνική εγκατάσταση του φωτογράφου Φιλ Μπίλερ έχει τοποθετηθεί στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time
Διαφημίσεις 09.02.26

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το Super Bowl LX εξελίχθηκε και φέτος σε σκηνή υψηλού κόστους διαφημίσεων. Ανάμεσά τους, δύο σποτ του Γιώργου Λάνθιμου, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η παρουσία διαφήμισης για την υπόθεση Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι
«Ειρηνοποιός» 12.02.26

Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι

Είτε λόγω του κόστους του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είτε λόγω της υπερβολικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι βασικοί σύμμαχοι αποφεύγουν το συμβούλιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής – Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης
Συγκλίσεις και αποκλίσεις 12.02.26

Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης

Σε ένα χωριό του Βελγίου συναντώνται σήμερα οι ηγέτες της ΕΕ ώστε να συζητήσουν, σε απομονωμένο περιβάλλον, το οικονομικό μέλλον της Ένωσης -

Σύνταξη
Τραμπ: Καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς
Κόσμος 12.02.26

Ο Τραμπ καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς

Ο Τραμπ δήλωσε ότι κάλεσε όλους τους κυβερνήτες εκτός από τον Γουές Μουρ και τον Τζάρεντ Πόλις, τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες του Μέριλαντ και του Κολοράντο

Σύνταξη
Συναγερμός για έντονα φαινόμενα την Τσικνοπέμπτη – Σε δύο φάσεις θα χτυπήσει το κύμα κακοκαιρίας
Ελλάδα 12.02.26

Συναγερμός για έντονα φαινόμενα την Τσικνοπέμπτη – Σε δύο φάσεις θα χτυπήσει το κύμα κακοκαιρίας

Ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και θυελλώδεις άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που θα σαρώσει τη χώρα την Τσικνοπέμπτη. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Σύνταξη
Ακαθάριστα οικόπεδα: Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα
Οι νέες διατάξεις 12.02.26

Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που κατατέθηκε στη Βουλή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;
Art 12.02.26

Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;

Υποτιμημένο ως κιτς και επιφανειακό, το γκλίτερ είναι υλικό σύγκρουσης. Από τη βιομηχανική του προέλευση έως την queer κουλτούρα και τη σύγχρονη τέχνη, μετατρέπει τη λάμψη σε πολιτικό εργαλείο ορατότητας και αντίστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η επιστήμη μίλησε: Αυτή είναι η πιο εξουθενωτική ηλικία στη ζωή του ανθρώπου
Υγεία 12.02.26

Η επιστήμη μίλησε: Αυτή είναι η πιο εξουθενωτική ηλικία στη ζωή του ανθρώπου

Η επιστήμη αποκαλύπτει ότι η έντονη κόπωση που βιώνουν πολλοί άνθρωποι στη μέση της ενήλικης ζωής δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας κρίσιμης σύγκλισης βιολογικών αλλαγών και απαιτήσεων της ζωής

Σύνταξη
Χρέη: Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ
Οι παλαιές οφειλές 12.02.26

Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ

Με απόφαση του ΣτΕ από 20ετής έγινε 10ετής - Πώς διαμορφώνονται οι απαιτήσεις του Φορέα για χρέη που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά από 1/1/2026 και μετά, καθώς ο χρόνος κατεβαίνει στην πενταετία

Ηλίας Γεωργάκης
Πόσους επισκέπτες αντέχουν τα μουσεία;
InCulture 12.02.26

Πόσους επισκέπτες αντέχουν τα μουσεία;

Η εικόνα στα μεγάλα και μικρότερα ελληνικά μουσεία, με αφορμή τους προβληματισμούς των ιδρυμάτων στο εξωτερικό, όπου γίνεται λόγος για «κορεσμό»

Μαίρη Αδαμοπούλου
«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy
Επιτέλους 12.02.26

«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy

Μετά από 25 χρόνια, οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις θα βρεθούν ξανά δίπλα - δίπλα, για την 4η ταινίας του επιτυχημένου franchise The Mummy.

Σύνταξη
Κιρ Στάρμερ – O Σερ, το βρετανικό Game of Thrones και ο «πρίγκιπας του σκότους»
Πολιτικό ψυχόδραμα 12.02.26

Κιρ Στάρμερ – O Σερ, το βρετανικό Game of Thrones και ο «πρίγκιπας του σκότους»

Με την ηγεσία του ήδη υπό αμφισβήτηση, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κινδυνεύει να γίνει η πρώτη πολιτική παράπλευρη απώλεια του σκανδάλου Έπσταϊν, τελώντας πια υπό προθεσμία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΕΛΣΤΑΤ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας – Πώς η στατιστική υπηρεσία θα «μετράει» το «καλάθι» μας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.02.26

Η ΕΛΣΤΑΤ αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της ακρίβειας - Πώς θα «μετράει» το «καλάθι» μας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεωρεί τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενσωματώνοντας τα τυχερά παιχνίδια στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Πρεμιέρα κάνει την 12η Φεβρουαρίου ο νέος τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κόσοβο: Εξελέγη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλμπιν Κούρτι
Πρίστινα 12.02.26

Νέα κυβέρνηση στο Κόσοβο με επικεφαλής τον Αλμπιν Κούρτι

Την τρίτη κυβερνητική θητεία του αναλαμβάνει ο Αλμπιν Κούρτι, καθώς το κοινοβούλιο του Κοσόβου εξέλεξε τη νέα κυβέρνησή του, βάζοντας τέλος στην πολιτική κρίση που διήρκησε περίπου έναν χρόνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύνοδο στο Μαϊάμι με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής
Μαϊάμι 12.02.26 Upd: 05:47

Σύνοδο με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής συγκαλεί ο Τραμπ

Ο Τραμπ συγκαλεί σύνοδο με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι, και μέχρι στιγμής έχουν προσκληθεί πρόεδροι που διατηρούν καλές σχέσεις με τον ρεπουμπλικάνο.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν 15 σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ
Δυτική Οχθη 12.02.26

Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν σπίτια Παλαιστινίων κοντά στην Ιεριχώ

Σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Οχθης κατέστρεψαν ή κατεδάφισαν ισραηλινοί έποικοι, και «κατόπιν τα άρπαξαν όλα, ακόμα και τις κότες».

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα απωθεί αντάρτες προς την Κολομβία, λέει ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας
Μπογοτά 12.02.26

Η Βενεζουέλα απωθεί αντάρτες προς την Κολομβία

Ο στρατός της Βενεζουέλας, έπειτα από την αλλαγή εξουσίας, «διεξάγει επιχειρήσεις στην περιοχή της μεθορίου», απωθώντας ομάδες ανταρτών προς την Κολομβία, δηλώνει ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας.

Σύνταξη
