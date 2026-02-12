«Στάση / ποτάμι»: Το δυστύχημα των Τεμπών γίνεται θεατρικό έργο στο «Ίσον»

Το δυστύχημα στα Τέμπη, το οποίο συγκλόνισε όλη την Ελλάδα, είναι ακόμα μια ανοιχτή πληγή για όλους μας.

Το νέο θεατρικό έργο «Στάση/Ποτάμι της Σοφίας Γουργουλιάννη, αφουγκράζεται το γεγονός, σε μια από τις πρώτες του αποτυπώσεις στην ελληνική θεατρική σκηνή, εστιάζοντας στην αγάπη που κρύβεται μες στην απώλεια.

Η παράσταση

Aν και ξεκινά από τον άδικο θάνατο μιας νέας κοπέλας, η οποία ήταν επιβάτης του τραίνου, εστιάζει στους αγαπημένους της, οι οποίοι έμειναν πίσω. Τον ρόλο της καλύτερής της φίλης ερμηνεύει η Νίνα Παπαγεωργίου, ο Μανώλης Αφολάνιο (MC Yinka) δίνει τη φωνή του στον σύντροφό της και η Αικατερίνη Ξυδοπούλου υποδύεται κινηματογραφικά τη μητέρα της.

Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο μέσα από την απουσία, ανυψώνει τη σημασία της παρουσίας και την αγάπη που βρίσκεται στα απλά, στα καθημερινά. Όπως σημειώνει η συγγραφέας:

«Για μένα ίσως η αγάπη να είναι τα κουλουράκια καρότου ή μια ταινία ένα κρύο μεσημέρι ή η αγκαλιά της γιαγιάς ή ένα φιλί που μυρίζει φρεσκοκομμένο χόρτο ή η θέα από το παιδικό μπαλκόνι ή ο Harry Potter σε διπλανά θρανία. Η παράσταση ΣΤΑΣΗ // ΠΟΤΑΜΙ μας υπενθυμίζει με έναν τρυφερό τρόπο, να αγαπήσουμε τον διπλανό μας, πριν αυτός φύγει…».

Η παράσταση είναι μια τρυφερή στάση στο ποτάμι, το οποίο η αδικοχαμένη κοπέλα αγαπούσε πολύ, ένα ποτάμι το οποίο λειτουργεί μεταφορικά σαν ένα πέρασμα από τη ζωή προς τον θάνατο. Ένα ποτάμι, το οποίο τρέχουμε για να προσπεράσουμε, σαν να μας βιάζει κανείς να ζήσουμε.

Όπως λέει κι η σκηνοθέτιδα «Με ενδιαφέρει πολύ μέσα από την παράσταση αυτή, να βρούμε μια κάποια κάθαρση, απαντώντας ο καθένας με τη μοναδικότητα της σκέψης του, στα ερωτήματα, που τίθενται. Και φεύγοντας από το θέατρο, να κυλήσουμε, όπως κυλάει το νερό, ανάλαφρα, ο καθένας προς το σπίτι του».

Ταυτότητα της παράστασης

Συγγραφέας: Σοφία Γουργουλιάννη

Σκηνοθεσία: Σοφέλπη Στάικου

Ερμηνεία Επί Σκηνής: Νίνα Παπαγεωργίου

Ερμηνεία Voice Over: Μανώλης Αφολάνιο ( MC Yinka )

Ερμηνεία Video: Αικατερίνη Ξυδοπούλου

Σκηνογραφία / Ενδυματολογία: Θένια Βερυκούκη

Επιμέλεια Φωτισμού: Νάσια Λάζου

Μουσική Παράστασης: Βαγγέλης Λιάσης

Σχεδιασμός Ήχου: Αλέξανδρος Ελευθεριάδης ( Sachpek )

Πληροφορίες

Διάρκεια: 50 λεπτά

Από τις 6 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο ΙΣΟΝ, Μελενίκου 33 – Αθήνα 10447

Εισιτήρια: 14 ευρώ, μειωμένο 12 ευρώ, ατέλεια 10 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.