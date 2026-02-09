magazin
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι η νέα «Τζένη Τζένη» στη σκηνή του Νίκου Καραθάνου
inTickets 09 Φεβρουαρίου 2026, 17:45

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι η νέα «Τζένη Τζένη» στη σκηνή του Νίκου Καραθάνου

Με τη Ζέτα Μακρυπούλια στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η θεατρική «Τζένη Τζένη», σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 23 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Σύνταξη
Στη σκηνή μεταφέρεται η εμβληματική «Τζένη Τζένη», σε μια θεατρική εκδοχή που αντλεί έμπνευση από την κλασική ταινία της Φίνος Φιλμ. Τον ρόλο που έχει αφήσει πάνω του ανεξίτηλο σημάδι η Τζένη Καρέζη αναλαμβάνει τώρα η Ζέτα Μακρυπούλια.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίκος Καραθάνος, ενώ η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 23 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στην παράσταση συμμετέχει ένα πολυπρόσωπο καστ, στο οποίο συναντά κανείς, μεταξύ άλλων, τη Χάρις Αλεξίου, τον Χρήστο Λούλη, τον Άγγελο Παπαδημητρίου, τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη και τον ίδιο τον σκηνοθέτη.

View this post on Instagram

A post shared by Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (@piraeustheatre)

Λίγα λόγια για την παράσταση

Με αφετηρία το «Τζένη Τζένη», την κλασική ταινία της Φίνος Φιλμς, ο Νίκος Καραθάνος —όπως σημειώνεται στην επίσημη περιγραφή της παράστασης— στρέφει το βλέμμα του στη «μυθική αφήγηση των ελληνικών ταινιών»: σε μια Ελλάδα φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς, που στη σύγχρονη εποχή μοιάζει όλο και πιο μακρινή.

Η παράσταση διατρέχεται από νοσταλγία για τη «χαμένη αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών» και αρθρώνεται μέσα από έναν θίασο «σκιών», φαντάσματα των ηρώων της εμβληματικής ταινίας. Σε αυτό το σκηνικό, ο Καραθάνος συνθέτει ένα «καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ»: έναν θρήνο για το τέλος μιας εποχής, αλλά ταυτόχρονα και μια γιορτή για την «αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη».

Μέσα σε αυτό το ταυτόχρονα πένθιμο και γιορτινό κλίμα, οι ηθοποιοί της παράστασης αναζητούν τις «θεϊκές μορφές» που συνόδευσαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων. Η σκηνή γίνεται έτσι τόπος μνήμης για μια Ελλάδα που «καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεών της», σε μια διαρκή προσπάθεια να αναγνωρίσει και να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της — ξανά και ξανά.

* Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time
Διαφημίσεις 09.02.26

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το Super Bowl LX εξελίχθηκε και φέτος σε σκηνή υψηλού κόστους διαφημίσεων. Ανάμεσά τους, δύο σποτ του Γιώργου Λάνθιμου, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η παρουσία διαφήμισης για την υπόθεση Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros
«Φανταστικός κόσμος» 08.02.26

Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros

Σε ερώτηση σχετικά με την εμπολή του Ντόναλντ Τραμπ στο επερχόμενο deal, ο Τεντ Σαράντος απάντησε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον κλάδο του θεάματος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
Culture Live 08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη
Μικρός πρίγκιπας 08.02.26

Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός ηθοποιού που μόλις έκλεισε τα τριάντα, η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει ένα μεγαλοπρεπές αναδρομικό αφιέρωμα στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Σύνταξη
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
Σαν σαπουνόπερα 07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση
Σύμβολο ισχύος 07.02.26

Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Λούβρο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποκαλύπτουν τις σοβαρές ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, πριν ξεκινήσει η αποκατάστασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
Συν μερικές ακόμα στολές 07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes
Culture Live 07.02.26

«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το τεράστιο χάσμα βαθμολογιών για το ντοκιμαντέρ «Melania» στο Rotten Tomatoes, με τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας να διαψεύδει κατηγορηματικά κατηγορίες περί bots και πολιτικής παρέμβασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βλέποντας τον Ντοναρούμα... ίπταται στο 90+8' και να διατηρεί το 2-1 για τη Σίτι στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, είχε μια τέτοια αντίδραση που έγινε viral!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του
Σκάνδαλο Μάντελσον 09.02.26

Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του

Ενάμιση χρόνο μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση της θητείας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα
Κόσμος 09.02.26

Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα

Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιούνται στο Μιλάνο, δείχνουν εύθραυστα, καθώς αποκόπτεται η κορδέλα για λόγους ασφαλείας και τα μετάλλια σπάνε!

Σύνταξη
ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
Ο κύβος ερρίφθη 09.02.26

Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου

Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) αποφασίστηκε 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 09.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα

Εξελίξεις στην υπόθεση με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου καθώς στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν νέα πρόσωπα.

Σύνταξη
Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης
Ζήτημα διαφάνειας 09.02.26

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης

Στις Βρυξέλλες το θέμα που ανέδειξε το in για τις αποφάσεις της νέας διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;
The Expla-in 09.02.26

The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας. Τα μηνύματα και οι αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» – Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο
Femme 09.02.26

«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» - Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο

«Συναντήσαμε την Κρίστεν Στιούαρτ για να συζητήσουμε τη δημιουργική της διαδικασία, τη συνεργασία της με την Ίμοτζεν Πουτς και τις συμβουλές που έλαβε από τη Σοφία Κόπολα» λέει η Κριστίνα Νιούλαντ του Dazed Magazine και της κάνει την πρώτη ερώτηση για την ταινία The Chronology of Water.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια
Ελλάδα 09.02.26

Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια

Στη βάρκα του 60χρονου βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο - Ο αγνοούμενος είναι γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, με την 44χρονη να προσπαθεί να παρκάρει το όχημα της και την 71χρονη μητέρα της να είναι έξω από αυτό και να την καθοδηγεί.

Σύνταξη
Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»

«Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ‘μαύρο χρήμα’ με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας» απαντά το ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της «γαλάζιας» παράταξης.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν – Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση
Κόσμος 09.02.26

Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν - Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της Μάξγουελ, είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
