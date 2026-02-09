Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι η νέα «Τζένη Τζένη» στη σκηνή του Νίκου Καραθάνου

Στη σκηνή μεταφέρεται η εμβληματική «Τζένη Τζένη», σε μια θεατρική εκδοχή που αντλεί έμπνευση από την κλασική ταινία της Φίνος Φιλμ. Τον ρόλο που έχει αφήσει πάνω του ανεξίτηλο σημάδι η Τζένη Καρέζη αναλαμβάνει τώρα η Ζέτα Μακρυπούλια.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίκος Καραθάνος, ενώ η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 23 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στην παράσταση συμμετέχει ένα πολυπρόσωπο καστ, στο οποίο συναντά κανείς, μεταξύ άλλων, τη Χάρις Αλεξίου, τον Χρήστο Λούλη, τον Άγγελο Παπαδημητρίου, τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη και τον ίδιο τον σκηνοθέτη.

View this post on Instagram A post shared by Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (@piraeustheatre)

Λίγα λόγια για την παράσταση

Με αφετηρία το «Τζένη Τζένη», την κλασική ταινία της Φίνος Φιλμς, ο Νίκος Καραθάνος —όπως σημειώνεται στην επίσημη περιγραφή της παράστασης— στρέφει το βλέμμα του στη «μυθική αφήγηση των ελληνικών ταινιών»: σε μια Ελλάδα φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς, που στη σύγχρονη εποχή μοιάζει όλο και πιο μακρινή.

Η παράσταση διατρέχεται από νοσταλγία για τη «χαμένη αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών» και αρθρώνεται μέσα από έναν θίασο «σκιών», φαντάσματα των ηρώων της εμβληματικής ταινίας. Σε αυτό το σκηνικό, ο Καραθάνος συνθέτει ένα «καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ»: έναν θρήνο για το τέλος μιας εποχής, αλλά ταυτόχρονα και μια γιορτή για την «αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη».

Μέσα σε αυτό το ταυτόχρονα πένθιμο και γιορτινό κλίμα, οι ηθοποιοί της παράστασης αναζητούν τις «θεϊκές μορφές» που συνόδευσαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων. Η σκηνή γίνεται έτσι τόπος μνήμης για μια Ελλάδα που «καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεών της», σε μια διαρκή προσπάθεια να αναγνωρίσει και να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της — ξανά και ξανά.

* Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets