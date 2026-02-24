Ο Μισάνθρωπος: Η πικρή κωμωδία του Μολιέρου έρχεται στην Αθήνα

Ο Μισάνθρωπος του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη έρχεται στο Θέατρο Φιλίπ. Η επετειακή παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου, με την οποία γιόρτασε 50 χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής παρουσίας και δημιουργικής προσφοράς, μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε στο κατάμεστο «Κώστας Τσιάνος» κατακτώντας κοινό και κριτικούς με συνεχόμενες sold out βραδιές, έρχεται την άνοιξη και στην Αθήνα.

Από τις 12 Μαρτίου και μόνο για 16 παραστάσεις, στο νέο Θέατρο Φιλίπ της Κυψέλης. Η πιο δημοφιλής, αλλά και η πιο πικρή κωμωδία του κορυφαίου Γάλλου ποιητή, αφιερωμένη στους απατεώνες κάθε εποχής, επιστρέφει πιο επίκαιρη από ποτέ, σε νέα ελληνική έμμετρη διασκευή 1.600 στίχων από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη, πάνω στη μετάφραση του Γιάγκου Ανδρεάδη.

Λίγα λόγια για το έργο

Παρίσι. 1666. Έξι ήρωες επί σκηνής, όλοι θύτες και θύματα μιας μακράς, προσωπικής και κοινωνικής υποκρισίας με σκοπό το κέρδος των εντυπώσεων και μια καλή θέση στα μάτια των άλλων. Μια καλή θέση, γενικώς.

Από την άλλη, μόνος -και αντίπαλος με την κοινωνική πραγματικότητα- ο ειλικρινής Άλκηστος. Με την παροιμιώδη, την εμμονική του ροπή για αλήθεια. Αλήθεια με κάθε κόστος. Και με το απροσποίητο του χαρακτήρα του, να κατακεραυνώνει σε κάθε ευκαιρία ό,τι δεν είναι αυθεντικό. Να καταδιώκει με την αιχμηρή, τη γυμνή του ειλικρίνεια, ό,τι θυμίζει προσποίηση ή φτηνή κολακεία. Να τα βάζει με έναν κόσμο ολόκληρο.

Κι ο έρωτας; Ατελείωτος. Αδιαπραγμάτευτος. Απροσπέλαστος. Σκοτεινός. Κι αβάσταχτος. Ένας ερωτάς τυφλός, χωρίς ανταπόκριση. Ένας έρωτας πηγή δυστυχίας. Έρωτας για εκείνη που ‘απολύτως έχει’ όλα όσα ο ίδιος μισεί. Ελιγμούς, διπλωματία, ψέματα, χειριστική γοητεία, ουρά από θαυμαστές και πολλούς, πολλούς υποψήφιους εραστές.

Και στο τέλος η ερημιά της Γαλλικής επαρχίας. Εκεί όπου ο Άλκηστος θα αποσυρθεί, οικειοθελώς, για το υπόλοιπο της ζωής του. Στο κάστρο του. Μόνος. Νικητής και νικημένος μαζί. Βυθισμένος στην ψυχική αυτοεξορία. Μακριά από κάθε ανθρώπινο βλέμμα. Μακριά από κάθε ανθρώπινο ψέμα.

Ο Μισάνθρωπος. Ή αλλιώς, ‘ο μελαγχολικός ερωτευμένος’, όπως ο ίδιος ο Μολιέρος χαρακτήριζε το έργο του, αποτελεί το δημοφιλέστερο κείμενο του μεγάλου Γάλλου ποιητή. Ένα έργο καθρέφτης, μιας κοινωνίας που ζει υπνωτισμένη μέσα στην απάτη. Μιας κοινωνίας βυθισμένης στον ίδιο της τον εαυτό. Στη σπουδαία αυτή κωμωδία η υποκρισία της γαλλικής αριστοκρατίας, δίνει τον πικρό τόνο, καθώς ο Μολιέρος στηλιτεύει για πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα και σε βάθος τα ελαττώματα και τα πάθη της ανθρώπινης φύσης. Κανένα άλλο έργο του Μολιέρου δεν μοιάζει με αυτό. Ο καλός υπόκοσμος των αυλικών, των καλλιτεχνών, των διανοούμενων, των ψευτοποιητών, της πολιτικής, της εξουσίας και της εκκλησίας αποκαλύπτεται με τον πιο απολαυστικό αλλά και φαρμακερό τρόπο. Με όπλο τον λόγο, τη γλώσσα, την ποίηση, ο Μολιέρος στον Μισάνθρωπο ανατρέπει ένα ολόκληρο κατεστημένο, καταδεικνύοντας τους απατεώνες της εποχής του. Τους απατεώνες κάθε εποχής.

Ταυτότητα Παράστασης

Μετάφραση: Γιάγκος Ανδρεάδης

Πρωτότυπη έμμετρη διασκευή: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Σκηνογραφία: Δήμητρα Λιάκουρα

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική σύνθεση: Γιώργος Παλαμιώτης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεμίνα Πανηγυροπούλου

Διεύθυνση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Μακιγιάζ φωτογράφισης: Γεωργία Απαλοδήμα

Promo Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Καστανάρας & Δημήτρης Γκουσκούνης

Βίντεο τρέηλερ: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Συμπαραγωγή: Θεσσαλικό Θέατρο & Μέθεξις

Διανομή

Άλκηστος: Γεράσιμος Γεννατάς

Ελιάνθη: Στεφανία Καραγιάννη

Ορόντης: Στάθης Κόκκορης

Φιλήντας: Αστέρης Κρικώνης

Αρσινόη: Μαρσέλα Λένα

Σελιμένη: Νάντια Μαργαρίτη

Θέατρο Φιλίπ (Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη, τηλ. 2108656155)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.