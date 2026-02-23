«Κολυμπώντας στον αέρα»: Πρεμιέρα στο θέατρο 104

Ένα έργο τρυφερό, συγκινητικό και με χιούμορ, το οποίο μελετά τη θέση της γυναίκας τον 20ο αιώνα, το «Κολυμπώντας στον αέρα» της Charlotte Jones θα μας συστήσουν η Πέγκυ Σταθακοπούλου και η Σίλια Γεωργέλου, υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα της Λίλλυς Μελεμέ.

Η σχέση των δυο γυναικών του έργου-παράξενη αλλά και συνάμα σωτήρια- είναι ο κεντρικός πυρήνας του και μέσα από αυτόν, φωτίζεται το πώς κοινωνικά στερεότυπα και πατριαρχικές δομές μπορούσαν να οδηγήσουν στον εγκλεισμό όσων δεν ταιριάζουν στις προσδοκίες της εποχής.

Το έργο

Η δράση τοποθετείται στην Αγγλία του 1920. Παρά τις πρώτες κατακτήσεις των γυναικών στο δικαίωµα ψήφου, η κοινωνία εξακολουθούσε να αντιµετωπίζει µε καχυποψία και τιµωρητική διάθεση κάθε γυναίκα που δεν ταίριαζε στο «καλούπι» της συζύγου ή της µητέρας.

∆ύο γυναίκες, η Dora Kitson και η Persephone Baker, εγκλείονται άδικα σε ψυχιατρικό ίδρυµα, όχι λόγω ψυχικής ασθένειας αλλά εξαιτίας κοινωνικής προκατάληψης.

Μέσα στους τοίχους του ασύλου, αναπτύσσουν µια βαθιά φιλία και αντιστέκονται στην αποµόνωση και τη βία του συστήµατος µε όπλο το χιούµορ και τη φαντασία. Το έργο αναδεικνύει ζητήµατα που παραµένουν διαχρονικά:

Την αµφισβήτηση της γυναικείας φωνής, τον κοινωνικό έλεγχο πάνω στο σώµα και στη σεξουαλικότητα, καθώς και την ανάγκη για ισότητα και σεβασµό της διαφορετικότητας.

Συντελεστές