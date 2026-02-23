«Κολυμπώντας στον αέρα»: Πρεμιέρα στο θέατρο 104
Το έργο «Κολυμπώντας στον αέρα» -που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα- είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, και θα παρουσιαστεί από τις 12 Μαρτίου στο Θέατρο 104.
Το έργο
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ
Μετάφραση: Σίλια Γεωργέλου
Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα
Φωτισμοί:Στέβη Κουτσοθανάση
Μουσική: Μαριλένα Ορφανού
Παίζουν:
Πέγκυ Σταθακοπούλου, Σίλια Γεωργέλου
Παραστάσεις: Τετάρτη – Πέμπτη 21:00
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
ΘΕΑΤΡΟ 104
Ευμολπιδών 41, Κεραμεικός, τηλέφωνο: 210 3455020
