Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
«Κολυμπώντας στον αέρα»: Πρεμιέρα στο θέατρο 104
«Κολυμπώντας στον αέρα»: Πρεμιέρα στο θέατρο 104

Το έργο «Κολυμπώντας στον αέρα» -που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα- είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, και θα παρουσιαστεί από τις 12 Μαρτίου στο Θέατρο 104.

Ένα έργο τρυφερό, συγκινητικό και με χιούμορ, το οποίο μελετά τη θέση της γυναίκας τον 20ο αιώνα, το «Κολυμπώντας στον αέρα» της Charlotte Jones θα μας συστήσουν η Πέγκυ Σταθακοπούλου και η Σίλια Γεωργέλου, υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα της Λίλλυς Μελεμέ.
Η σχέση των δυο γυναικών του έργου-παράξενη αλλά και συνάμα σωτήρια- είναι ο κεντρικός πυρήνας του και μέσα από αυτόν, φωτίζεται το πώς κοινωνικά στερεότυπα και πατριαρχικές δομές μπορούσαν να οδηγήσουν στον εγκλεισμό όσων δεν ταιριάζουν στις προσδοκίες της εποχής.

Το έργο

Η δράση τοποθετείται στην Αγγλία του 1920. Παρά τις πρώτες κατακτήσεις των γυναικών στο δικαίωµα ψήφου, η κοινωνία εξακολουθούσε να αντιµετωπίζει µε καχυποψία και τιµωρητική διάθεση κάθε γυναίκα που δεν ταίριαζε στο «καλούπι» της συζύγου ή της µητέρας.
∆ύο γυναίκες, η Dora Kitson και η Persephone Baker, εγκλείονται άδικα σε ψυχιατρικό ίδρυµα, όχι λόγω ψυχικής ασθένειας αλλά εξαιτίας κοινωνικής προκατάληψης.
Μέσα στους τοίχους του ασύλου, αναπτύσσουν µια βαθιά φιλία και αντιστέκονται στην αποµόνωση και τη βία του συστήµατος µε όπλο το χιούµορ και τη φαντασία. Το έργο αναδεικνύει ζητήµατα που παραµένουν διαχρονικά:
Την αµφισβήτηση της γυναικείας φωνής, τον κοινωνικό έλεγχο πάνω στο σώµα και στη σεξουαλικότητα, καθώς και την ανάγκη για ισότητα και σεβασµό της διαφορετικότητας.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ

Μετάφραση: Σίλια Γεωργέλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

Φωτισμοί:Στέβη Κουτσοθανάση

Μουσική: Μαριλένα Ορφανού

Παίζουν:

Πέγκυ Σταθακοπούλου, Σίλια Γεωργέλου

Παραστάσεις: Τετάρτη – Πέμπτη 21:00

ΘΕΑΤΡΟ 104

Ευμολπιδών 41, Κεραμεικός, τηλέφωνο: 210 3455020

Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης
Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία
Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία

Με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα στα επερχόμενα Όσκαρ, μια ακόμα γιορτή του κινηματογράφου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με τα BAFTA. Ωστόσο η βραδιά δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και το Marty Supreme.

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές
BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: το «One Battle After Another» κυριάρχησε στα φετινά BAFTA, όσο ο Ρόμπερτ Αραμάγιο ήταν απασχολημένος με το να κερδίζει τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο ντι Κάπριο για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού.

Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης
Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης

Κατά τη διάρκεια των μηνών των προβών, οι ορχήστρες του δρόμου στο Ρίο ντε Τζανέιρο και οι σχολές σάμπα κάνουν χώρο για τους χορευτές και τους θεατές, δημιουργώντας νησίδες κοινοτικού πνεύματος σε μια βίαιη, άνιση πόλη όπου το αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι βασιλιάς.

Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner
Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί την άμεση απομάκρυνση της Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο του Netflix, απειλώντας με «συνέπειες», ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται συμφωνία-μαμούθ με τη Warner Bros. Discovery.

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά

Με φόντο την έντονη συζήτηση για τα όρια τέχνης και πολιτικής, η τελετή απονομής στη Μπερλινάλε ανέδειξε ανοιχτά πολιτικά έργα, ενώ ο Βιμ Βέντερς απάντησε στις επικρίσεις, υπερασπιζόμενος τη «γλώσσα του κινηματογράφου» ως δύναμη ενσυναίσθησης και μνήμης

Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας – Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;
Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας - Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;

Λίγες υποψηφιότητες από το Ηνωμένο Βασίλειο φέτος στα BAFTA, καθώς η βιομηχανία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της προσέλκυσης παγκόσμιας προσοχής και της ανάδειξης εγχώριων έργων.

Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία - Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο
Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο - Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Κυνηγημένος από τους εχθρούς του και στοιχειωμένος από το παρελθόν του, ζώντας εξόριστος στην Πόλη του Μεξικού, ο Λέων Τρότσκι ξεκίνησε μια παράνομη σχέση με τη Φρίντα Κάλο, η οποία τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”»

Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ
Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ

Όπως δήλωσε ο Μάικλ Ιμπεριόλι σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent, το «The Sopranos» αφορά τον σύγχρονο καπιταλισμό - και όχι μονάχα μια οικογένεια μαφιόζων.

Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη
Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη

Ο 53χρονος Έλληνας τεχνικός, Μιχάλης Γρηγορίου φαντάζει τη δεδομένη χρονική στιγμή ως η επικρατέστερη λύση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο
Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο

Ο διασυρμός του πρώην πρίγκιπα Άντριου για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν δεν έχει τέλος, με ακτιβιστές να «εκθέτουν» τη φωτογραφία μετά τη σύλληψή του στο Λούβρο.

Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό – Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ
Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό - Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ

Ποιος ήταν ο Ελ Μέντσο, ο ισχυρότερος βαρόνος ναρκωτικών του Μεξικού που σκοτώθηκε πριν λίγες ώρες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης

Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη
Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη

Οι δήμοι έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις για να γιορτάσουν τα κούλουμα - Τα υπαίθρια «τραπέζια» θα περιμένουν τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους

Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης
Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση
Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση

Η Δυτική Ελλάδα βιώνει εντονότερα και πιο συχνά ακραία φαινόμενα - Ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Αθανάσιος Αργυρίου, εξηγεί τους λόγους

Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία
Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία

Με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα στα επερχόμενα Όσκαρ, μια ακόμα γιορτή του κινηματογράφου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με τα BAFTA. Ωστόσο η βραδιά δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και το Marty Supreme.

Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια
Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια

Η ταραμοσαλάτα δεν γίνεται να λείπει από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Αν αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε τρεις συνταγές για να επιλέξετε αν θα τη φτιάξετε με πατάτα, ψωμί ή καρύδια.

Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής - Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας

Η Βαρβάκειος έμεινε ανοιχτή όλη τη διάρκεια της νύχτας τηρώντας την παράδοση - Όπως και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το μεσημέρι

