Παράταση παραστάσεων για την πολυσυζητημένη «Λόλα» στο Θέατρο Παλλάς έως 1η Μαρτίου

Η εμβληματική «Λόλα» του Ηλία Λυμπερόπουλου εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα highlights της σεζόν, συναρπάζοντας το θεατρικό κοινό που γεμίζει κάθε βράδυ το Θέατρο Παλλάς. Με απόλυτο σεβασμό στην αρχική δημιουργία αλλά με μια φρέσκια, σύγχρονη ματιά, η παράσταση συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης και της θερμής ανταπόκρισης του κοινού, οι παραστάσεις παίρνουν παράταση και θα συνεχιστούν έως την 1η Μαρτίου.

Σε διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, η παράσταση δεν περιορίζεται σε μια απλή αναβίωση, αλλά προτείνει μια σύγχρονη, δυναμική νουάρ προσέγγιση. Μέσα από έναν ευφυή συνδυασμό θεατρικών ευρημάτων και ζωντανή κινηματογράφηση που προβάλλεται επί σκηνής, η «Λόλα» του σήμερα δεν επιχειρεί απλώς να δραπετεύσει από το σκοτεινό της παρελθόν, αλλά παλεύει με πάθος για το δικαίωμα να ζήσει.

Η ατμόσφαιρα της Τρούμπας αναβιώνει με τρόπο αδυσώπητο και βαθιά συγκινητικό, παρασύροντας το κοινό στην καρδιά της νύχτας, εκεί όπου ο έρωτας συγκρούεται με τη μοίρα.

Τους εμβληματικούς ρόλους ενσαρκώνει ένα δυναμικό cast. Η Έλλη Τρίγγου στον ρόλο της θρυλικής ηρωίδας της Τρούμπας, με μια ερμηνεία γεμάτη ευαισθησία, ένταση και δυναμισμό, ο Γιάννης Στάνκογλου ως Άρης, επιβλητικός και στιβαρός, αποδίδει με μοναδικό τρόπο τον άνθρωπο που τα παίζει όλα για όλα ενώ ο Γιώργος Γάλλοςστον ρόλο του αρχιμαφιόζου Στέλιου, σκοτεινός και απόλυτα πειστικός.

Μαζί τους, ένας εξαιρετικός 20μελής θίασος συμπληρώνει το κάδρο μιας παραγωγής που κερδίζει το στοίχημα της εικόνας και του συναισθήματος από το πρώτο λεπτό.

«Μια παράσταση που σε τραβά αδυσώπητα μέσα στη σκοτεινή, παθιασμένη καρδιά της νύχτας.»

Φωτογραφίες credits Ελίνα Γιουνανλή

Με τους: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο

Πρωταγωνιστούν: Μαρίζα Τσάρη, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Δημήτρης Μπίτος, Τάσος Σωτηράκης, Κώστας Ξυκομηνός, Κλεοπάτρα Μάρκου, Στέφανος Μουαγκιέ, Πανάγος Ιωακείμ, Έλενα Βακάλη, Χάρης Γεωργιάδης, Πάνος Κούγιας, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Ιωάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Δημάκης, Γιάννης Ίτσιος, Έλσα Λουμπαρδιά, Νεφέλη Φραντσέσκα Βλαχούλη, Νάστια Ντεντιάεβα, Χρόνης Στρίκος

Και ο Νίκος Αρβανίτης στο ρόλο του Δεσμοφύλακα

Συντελεστές

Διασκευή/Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Σύνθεση Πρωτότυπης Μουσικής: Τζεφ Βάγγερ

Κίνηση: Άντι Τζούμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Σκηνοθεσία Ζωντανής Κινηματογράφησης / Video Σχεδιασμός: Χρήστος Σουγάρης

Σχεδιασμός Ήχου: Χρήστος Λαμπρόπουλος

Σκηνές Πάλης: Χάρης Γεωργιάδης

Τεχνική Υποστήριξη Σχεδιασμού Βίντεο: Ιγνάτιος Σκανδάλης, Δημήτρης Κλουβάτος

Εικονολήπτες: Γεωργία Αδάμη – Χρήστος Κεκές

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολλιούσης

Σχεδιασμός Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Σπαρού

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Πάνος Κούγιας, Στέλλα Παπακωνσταντίνου, ΣίλιαΚοη

Βοηθός Σκηνογράφου: Μελίνα Κοντοσφύρη

Βοηθός Ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα Φτούλη

Σύμβουλος Δραματουργίας: Νεφέλη Παπαναστασοπούλου

Βοηθοί στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Θοδωρής Κουρτεσης, Νεφέλη Αδαμίδου

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ρόζα Καλούδη, Ξένια Καλαντζή

Βοηθοί παραγωγής: Ιουλια Κουκουζέλη , Πανούτσι Μαργέλλος

Μάρκετινγκ και δημιουργική υποστήριξη: Κατερίνα Λιακοπούλου, Μυρτώ Κατσανεβάκη

Οργάνωση επικοινωνίας, φωτογράφισης & trailer: ΚαρυοφυλλιάΧατζηλάμπρου

Υπεύθυνη τμήματος εισιτηρίων «ΛΥΚΟΦΩΣ»: Στέλλα Μαυροειδή

Λογιστήριο «ΛΥΚΟΦΩΣ»: Γιώργος Αναγνώστου, Δωροθέα Νικολάου , Γιώργος Φραγκολιάς

Παραγωγή: Λυκόφως – Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr, pallastheater.com και στα ταμεία του θεάτρου Παλλάς