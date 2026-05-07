Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το σύμπαν του Bridgerton περνά στο The Sims 4, μέσα από την πρώτη συνεργασία της σειράς του Netflix και της Shondaland με την Electronic Arts.

Από τις 12 Μαΐου έως τις 7 Ιουλίου, οι παίκτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε δωρεάν, περιορισμένης διάρκειας event και να ξεκλειδώνουν περισσότερα από 22 αντικείμενα εμπνευσμένα από τη σειρά. Ανάμεσά τους θα υπάρχουν ρούχα, διακοσμητικά, αντικείμενα για το Build/Buy mode, αλλά και ένα νέο trait, το Heart on Your Sleeve, που κάνει τους Sims να βιώνουν πιο έντονα τα συναισθήματά τους και να δημιουργούν πιο δυνατές σχέσεις.

View this post on Instagram A post shared by The Sims (@thesims)



Παράλληλα, η EA κυκλοφορεί δύο επί πληρωμή kits: το Lady Bridgerton’s Masquerade Ballroom Kit, με αντικείμενα για τη δημιουργία μιας πολυτελούς αίθουσας χορού, και το Lady Bridgerton’s Masquerade Ball Fashion Kit, με εμφανίσεις εμπνευσμένες από τους χαρακτήρες της σειράς. Οι παίκτες θα βρουν φορέματα, μάσκες, τιάρες, φράκα και looks που παραπέμπουν στη Σόφι, τον Μπένεντικτ, την Πενέλοπι, τη λαίδη Μπρίτζερτον και τη βασίλισσα Σάρλοτ.

Σύμφωνα με την ομάδα του The Sims 4, η έμπνευση ήρθε από όλες τις σεζόν του Bridgerton, με έμφαση στον χορό μεταμφιεσμένων της νέας σεζόν. Οι δημιουργοί μελέτησαν τα κοστούμια, τα χρώματα, τους χώρους και την αισθητική της σειράς, ώστε οι παίκτες να μπορούν να στήσουν τις δικές τους ιστορίες γεμάτες ρομάντζο, ίντριγκα και κοινωνικά σκάνδαλα.

Το πακέτο θα είναι διαθέσιμο έως τις 14 Αυγούστου για PC, Mac, PlayStation και Xbox. Για την αγορά και τη χρήση του απαιτείται το βασικό παιχνίδι The Sims 4, το οποίο διατίθεται δωρεάν.