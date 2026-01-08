Peaky Blinders, Bridgerton και Σαρλίζ Θερόν: Όλα όσα έρχονται στο Netflix μέσα στο 2026 σε ένα τρέιλερ

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο γεμάτο φαντασία και κινηματογραφική λάμψη, το Netflix αποκάλυψε τα μεγαλεπήβολα σχέδιά του για το 2026, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τις παραγωγές που θέλουν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας.

Με την Τεγιάνα Τέιλορ σε ρόλο μυστικιστικού οδηγού, η πλατφόρμα μας καλεί σε ένα ταξίδι στον χρόνο και τον χώρο, προαναγγέλλοντας την επιστροφή αγαπημένων ηρώων και την άφιξη νέων υπερπαραγωγών.

Το Netflix κυκλοφόρησε το ετήσιο βίντεο What’s Next για το 2026, και πρόκειται για ένα ασυνήθιστα φιλόδοξο εγχείρημα.

Ως μικρού μήκους ταινία επιστημονικής φαντασίας, με πρωταγωνίστρια την Τέιλορ, η οποία υποδύεται μια απόκοσμη οδηγό που καθοδηγεί έναν έκπληκτο έφηβο στο άγνωστο η πλατφόρμα συστήνει τους τίτλους που είναι τα μεγάλα στοιχήματα της για τη streaming κυριαρχία μέσα στο 2026.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν στο Ενόλα Χολμς 3, ο Κίλιαν Μέρφι στο Peaky Blinders: The Immortal Man και ο ελληνικής καταγωγής Τίο Τζέιμς που επιστρέφει για τη δεύτερη σεζόν της σειράς The Gentlemen.

Αυτή η πρώτη παρουσίαση αποτελεί μόνο το προοίμιο για όσα θα ακολουθήσουν, καθώς το Netflix αναμένεται να αναπτύξει σύντομα το πλήρες πρόγραμμά του για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Η υπόσχεση, τουλάχιστον στα χαρτιά, είναι μια επιστροφή σε προγράμματα μεγάλου βεληνεκούς που στοχεύουν στο μαζικό κοινό.

Σειρές-φαινόμενα όπως το Bridgerton, ο Νυχτερινός Πράκτορας, το One Piece και ο Λουπέν ετοιμάζονται για τον νέο τους κύκλο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του κολοσσού του streaming να επενδύει σε δοκιμασμένες συνταγές που λατρεύει το παγκόσμιο κοινό.

Πέρα από τις τηλεοπτικές σειρές, το 2026 προμηνύεται εξαιρετικά δυνατό και στον τομέα των ταινιών. Το Netflix επιστρατεύει τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ για να ενισχύσει το κύρος του.

Η Σαρλίζ Θερόν πρωταγωνιστεί στο πολυαναμενόμενο Apex ενώ η κοινή εμφάνιση του Μπεν Άφλεκ και του Ματ Ντέιμον στο The Rip αποτελεί ήδη ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της χρονιάς.