H τέταρτη σεζόν της σειράς «Monster» του Netflix αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2026 και όπως έχει ανακοινωθεί θα αφορά την ιστορία της Λίζι Μπόρντεν, η οποία κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του πατέρα και της μητριάς της με τσεκούρι το 1892.

Στη νέα σειρά πρόκειται να υπάρξει αναφορά στη κατά συρροή δολοφόνο Αϊλίν Γουόρνος

Ωστόσο, η νέα σεζόν δεν πρόκειται να ασχοληθεί μόνο με την ιστορία της Μπόρντεν, αλλά πρόκειται να εξετάσει την επίδρασή της σε άλλες γυναίκες δολοφόνους, όπως η 3η σεζόν εξερεύνησε την επίδραση των εγκλημάτων του Εντ Γκέιν.

Σύμφωνα με το People, στη νέα σειρά πρόκειται να υπάρξει αναφορά στη κατά συρροή δολοφόνο Αϊλίν Γουόρνος, την οποία θα υποδυθεί η Σάρα Πόλσον.

Η Σάρα Πόλσον αποθανατίστηκε κοντά στα στούντιο που γίνονται τα γυρίσματα για τη σειρά υποδυόμενη την Αϊλίν Γουόρνος.

Ποια ήταν όμως η Αϊλίν Γουόρνος;

Ποια είναι η Γουόρνος

Η ιστορία της Αϊλίν Γουόρνος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βία, την εγκατάλειψη και την κοινωνική αποτυχία.

Από πολύ νεαρή ηλικία υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και οικογενειακής διάλυσης, γεγονός που τη βύθισε σε έναν κύκλο περιθωριοποίησης από τον οποίο δεν κατάφερε ποτέ να ξεφύγει. Η πορνεία αποτέλεσε για εκείνη μέσο επιβίωσης, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η ζωή της πήρε μια ακραία τροπή, όταν σκότωσε επτά άνδρες στη Φλόριντα.

Το 2002, η πολιτεία της Φλόριντα εκτέλεσε την Αϊλίν Γουόρνος, καθιστώντας τη μία από τις ελάχιστες γυναίκες που έχουν θανατωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επαναφορά της θανατικής ποινής.

Η υπόθεσή της συγκλόνισε την κοινή γνώμη και συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις γύρω από τη θανατική ποινή, την ψυχική ασθένεια και τα όρια της ατομικής ευθύνης.

Η ζωή της μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, στο θέατρο και σε ντοκιμαντέρ, με πιο γνωστή την ταινία «Monster», στην οποία πρωταγωνιστεί η Σαρλίζ Θέρον, που ανέδειξε τόσο τη βία των εγκλημάτων όσο και το τραγικό της υπόβαθρο.

Η ζωή της

Η παιδική ηλικία της Γουόρνος υπήρξε χαοτική. Ο πατέρας της, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, αυτοκτόνησε στη φυλακή, ενώ η μητέρα της την εγκατέλειψε σε πολύ μικρή ηλικία.

Μεγαλώνοντας με παππούδες που, σύμφωνα με την ίδια, την κακοποιούσαν συστηματικά, βρέθηκε γρήγορα εκτός σχολείου και χωρίς σταθερό περιβάλλον. Στα 15 της έμεινε έγκυος, γέννησε σε ίδρυμα για ανήλικες μητέρες και λίγο αργότερα βρέθηκε άστεγη, ζώντας σε δασικές εκτάσεις.

Στην ενήλικη ζωή της, κάθε προσπάθεια να αλλάξει πορεία κατέληγε σε αποτυχία. Ένας σύντομος γάμος στη Φλόριντα δεν κράτησε περισσότερο από λίγες εβδομάδες, ενώ οι συγκρούσεις με την αστυνομία ήταν συχνές.

Η Γουόρνος συνελήφθη επανειλημμένα για μικροκλοπές, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ένοπλες ληστείες. Παράλληλα, ανέπτυξε σχέσεις που χαρακτηρίζονταν από ένταση, εξάρτηση και βία.

Η γνωριμία της με την Τίρια Μουρ σηματοδότησε την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής της. Ήταν τότε που η Γουόρνος δολοφόνησε επτά άνδρες μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τα εγκλήματα διέφεραν: άλλοτε ισχυριζόταν ότι δρούσε σε αυτοάμυνα απέναντι σε απόπειρες βιασμού και άλλοτε παραδεχόταν ότι οι φόνοι συνδέονταν με ληστείες.

Η καταδίκη

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί αυτοάμυνας δεν ευσταθούσαν και την καταδίκασε σε θάνατο.

Κατά την κράτησή της, η ψυχική της κατάσταση επιδεινώθηκε σοβαρά. Διαγνώστηκε με διαταραχές προσωπικότητας. Παρά τις προσπάθειες των δικηγόρων της να παρουσιάσουν την ψυχική της υγεία ως ελαφρυντικό, η ίδια αρνήθηκε να χαρακτηριστεί ανίκανη να λογοδοτήσει.

Αντίθετα, ζήτησε την επίσπευση της εκτέλεσής της, δηλώνοντας πλήρως υπεύθυνη για τις πράξεις της.

Η εκτέλεση της Αϊλίν Γουόρνος έκλεισε έναν κύκλο βίας, αλλά άφησε ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα. Ήταν μια αδίστακτη κατά συρροή δολοφόνος ή το τελικό προϊόν μιας ζωής γεμάτης κακοποίηση και εγκατάλειψη;