Αϊλίν Γουόρνος: Η ζωή της πιο διαβόητης γυναίκας κατά συρροή δολοφόνου στη σειρά «Monster» του Netflix
Stories 06 Ιανουαρίου 2026 | 10:00

Αϊλίν Γουόρνος: Η ζωή της πιο διαβόητης γυναίκας κατά συρροή δολοφόνου στη σειρά «Monster» του Netflix

Το Netflix φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια υπόθεση δίχασε τις ΗΠΑ.

Ίλντα Τόσκα
ΚείμενοΊλντα Τόσκα
A
A
Vita.gr
Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Spotlight

H τέταρτη σεζόν της σειράς «Monster» του Netflix αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2026 και όπως έχει ανακοινωθεί θα αφορά την ιστορία της Λίζι Μπόρντεν, η οποία κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του πατέρα και της μητριάς της με τσεκούρι το 1892.

Στη νέα σειρά πρόκειται να υπάρξει αναφορά στη κατά συρροή δολοφόνο Αϊλίν Γουόρνος

Ωστόσο, η νέα σεζόν δεν πρόκειται να ασχοληθεί μόνο με την ιστορία της Μπόρντεν, αλλά πρόκειται να εξετάσει την επίδρασή της σε άλλες γυναίκες δολοφόνους, όπως η 3η σεζόν εξερεύνησε την επίδραση των εγκλημάτων του Εντ Γκέιν.

Σύμφωνα με το People, στη νέα σειρά πρόκειται να υπάρξει αναφορά στη κατά συρροή δολοφόνο Αϊλίν Γουόρνος, την οποία θα υποδυθεί η Σάρα Πόλσον.

Η Σάρα Πόλσον αποθανατίστηκε κοντά στα στούντιο που γίνονται τα γυρίσματα για τη σειρά υποδυόμενη την Αϊλίν Γουόρνος.

Πηγή φωτογραφίας: People

Ποια ήταν όμως η Αϊλίν Γουόρνος;

Ποια είναι η Γουόρνος

Η ιστορία της Αϊλίν Γουόρνος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βία, την εγκατάλειψη και την κοινωνική αποτυχία.

Από πολύ νεαρή ηλικία υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και οικογενειακής διάλυσης, γεγονός που τη βύθισε σε έναν κύκλο περιθωριοποίησης από τον οποίο δεν κατάφερε ποτέ να ξεφύγει. Η πορνεία αποτέλεσε για εκείνη μέσο επιβίωσης, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η ζωή της πήρε μια ακραία τροπή, όταν σκότωσε επτά άνδρες στη Φλόριντα.

Το 2002, η πολιτεία της Φλόριντα εκτέλεσε την Αϊλίν Γουόρνος, καθιστώντας τη μία από τις ελάχιστες γυναίκες που έχουν θανατωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επαναφορά της θανατικής ποινής.

Η υπόθεσή της συγκλόνισε την κοινή γνώμη και συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις γύρω από τη θανατική ποινή, την ψυχική ασθένεια και τα όρια της ατομικής ευθύνης.

Η ζωή της μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, στο θέατρο και σε ντοκιμαντέρ, με πιο γνωστή την ταινία «Monster», στην οποία πρωταγωνιστεί η Σαρλίζ Θέρον, που ανέδειξε τόσο τη βία των εγκλημάτων όσο και το τραγικό της υπόβαθρο.

Η ζωή της

Η παιδική ηλικία της Γουόρνος υπήρξε χαοτική. Ο πατέρας της, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, αυτοκτόνησε στη φυλακή, ενώ η μητέρα της την εγκατέλειψε σε πολύ μικρή ηλικία.

Μεγαλώνοντας με παππούδες που, σύμφωνα με την ίδια, την κακοποιούσαν συστηματικά, βρέθηκε γρήγορα εκτός σχολείου και χωρίς σταθερό περιβάλλον. Στα 15 της έμεινε έγκυος, γέννησε σε ίδρυμα για ανήλικες μητέρες και λίγο αργότερα βρέθηκε άστεγη, ζώντας σε δασικές εκτάσεις.

Στην ενήλικη ζωή της, κάθε προσπάθεια να αλλάξει πορεία κατέληγε σε αποτυχία. Ένας σύντομος γάμος στη Φλόριντα δεν κράτησε περισσότερο από λίγες εβδομάδες, ενώ οι συγκρούσεις με την αστυνομία ήταν συχνές.

YouTube thumbnail

Η Γουόρνος συνελήφθη επανειλημμένα για μικροκλοπές, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ένοπλες ληστείες. Παράλληλα, ανέπτυξε σχέσεις που χαρακτηρίζονταν από ένταση, εξάρτηση και βία.

Η γνωριμία της με την Τίρια Μουρ σηματοδότησε την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής της. Ήταν τότε που η Γουόρνος δολοφόνησε επτά άνδρες μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τα εγκλήματα διέφεραν: άλλοτε ισχυριζόταν ότι δρούσε σε αυτοάμυνα απέναντι σε απόπειρες βιασμού και άλλοτε παραδεχόταν ότι οι φόνοι συνδέονταν με ληστείες.

Η καταδίκη

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί αυτοάμυνας δεν ευσταθούσαν και την καταδίκασε σε θάνατο.

Κατά την κράτησή της, η ψυχική της κατάσταση επιδεινώθηκε σοβαρά. Διαγνώστηκε με διαταραχές προσωπικότητας. Παρά τις προσπάθειες των δικηγόρων της να παρουσιάσουν την ψυχική της υγεία ως ελαφρυντικό, η ίδια αρνήθηκε να χαρακτηριστεί ανίκανη να λογοδοτήσει.

Αντίθετα, ζήτησε την επίσπευση της εκτέλεσής της, δηλώνοντας πλήρως υπεύθυνη για τις πράξεις της.

Η εκτέλεση της Αϊλίν Γουόρνος έκλεισε έναν κύκλο βίας, αλλά άφησε ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα. Ήταν μια αδίστακτη κατά συρροή δολοφόνος ή το τελικό προϊόν μιας ζωής γεμάτης κακοποίηση και εγκατάλειψη;

World
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Vita.gr
Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Business
ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

inWellness
inTown
Stories
«Hercules the Bear: A Love Story»: Η ιστορία της αρκούδας που μεγάλωσε ως το παιδί ενός ζευγαριού
Έζησε σαν άνθρωπος 05.01.26

Η αρκούδα που μεγάλωσε σαν το παιδί ενός ζευγαριού - Η ιστορία του Ηρακλή στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC

Σε μια εποχή που η σχέση του ανθρώπου με την άγρια φύση ορίζεται κυρίως από αποστάσεις, κανόνες και απαγορεύσεις, η ιστορία του Άντι και της Μάγκι Ρόμπιν μοιάζει σχεδόν αδιανόητη.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα
Αντίο 04.01.26

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα

Ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε μια σημαντική πορεία στην τηλεόραση, ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του θεωρούσε ότι ήταν η δημιουργία οικογένειας.

Σύνταξη
«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν
The Lost Concert 04.01.26

«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν

Τριάντα χρόνια μετά τη συναυλία-επιστροφή του στο Λάνγκολεν, κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι ηχογραφήσεις της ιστορικής βραδιάς του Λουτσιάνο Παβαρότι το 1995, που σηματοδότησε την επιστροφή του στο φεστιβάλ όπου ξεκίνησαν όλα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Η σημασία 03.01.26

Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Το κοράνι που χρησιμοποίησε για την τελετή ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα στην Συρία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε πολύ: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Κάρλος Κάιζερ: Ο Βραζιλιάνος που προσποιήθηκε τον ποδοσφαιριστή – Πληρωνόταν αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε αγώνα
«Μαϊμού» ποδοσφαιριστής 03.01.26

Πώς ο Κάρλος Κάιζερ εξαπάτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου – Δήλωνε ποδοσφαιριστής αλλά δεν έπαιξε ποτέ

Παρότι έπαιξε σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Βραζιλίας, ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόσο, γνωστός ως Κάρλος Κάιζερ, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του σε γήπεδο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Angi: Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής – Η υπόθεση που έγινε σειρά στο Netflix
Σκηνοθετημένο έγκλημα 02.01.26

Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής - Η ιστορία πίσω από το Angi του Netflix

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η Μαρία Άνχελες Μολίνα, γνωστή ως Άντζι, μπορούσε να γίνει δολοφόνος. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το πιο σοκαριστικό για όσους την γνώριζαν.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων
In memoriam 02.01.26

Βασίλης Φόρης: Κοζανίτης και δημοτικιστής

Διακεκριμένος φιλόλογος και γλωσσολόγος, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής της νεοελληνικής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο
Music 06.01.26

Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο

Ο Drake και ο γνωστός livestreamer Adin Ross κατηγορούνται σε ομαδική αγωγή στις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν χρήματα από online καζίνο για να «φουσκώσουν» τεχνητά τα streams του ράπερ, με το Stake να αρνείται κάθε εμπλοκή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ
Μπάσκετ 06.01.26

NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ

Πλήρης δράση στο NBA τα ξημερώματα της Τρίτης, με τους Ρόκετς να νικούν τους Σανς με καλάθι του Κέβιν Ντουράντ στο φινάλε και τους πρωταθλητές Θάντερ να συντρίβονται εντός έδρας από τους Χόρνετς, στα σημαντικότερα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
Κόσμος 06.01.26

Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας)

Σύνταξη
Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades
The Good Life 06.01.26

Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades

Ο Nτέιβιντ Ρόζεν, ο οραματιστής συνιδρυτής της Sega, διαμόρφωσε καθοριστικά την ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τη δεκαετία του '60 έως τη δεκαετία του '90

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του
Fizz 06.01.26

Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με συγκίνηση για τη νέα του ζωή, παραδεχόμενος πως η πατρότητα επισκιάζει κάθε επαγγελματικό του επίτευγμα και αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που έχει λάβει ποτέ.

Σύνταξη
Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός
Euroleague 06.01.26

Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

Δύσκολα ματς για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα την Τρίτη 96/1), με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε και τους «πράσινους» να υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν
Τι θα κάνει η Ματσάδο 06.01.26

Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν στη Βενεζουέλα

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από τις ηγέτιδες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υποσχέθηκε να επιστρέψει στη χώρα το «συντομότερο δυνατό»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in
Εξοντωτική φορολόγηση 06.01.26

Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in

Οι λαϊκές αγορές όλης της Ελλάδας ξεκινάνε απεργία στις 7/1, με βασικό αίτημα την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εκπρόσωποι του κλάδου εξηγούν τις αιτίες της ακρίβειας και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 06.01.26

«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο

«Υπάρχει φόβος. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λέγονται πολλά και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε» ανέφερε Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;
Eμπορική συμφωνία 06.01.26

Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;

Σύμφωνα με το Βloomberg και το Politico, η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur στην ψηφοφορία της 9ης Ιανουαρίου. Ζητάει εγγυήσεις για τους αγρότες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Financial Times 06.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ
Κόσμος 06.01.26

Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε πως έχει να μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόλαντ Τραμπ από τον Οκτώβριο και πρόσθεσε πως στόχος της είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη χώρα της

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

