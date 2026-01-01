magazin
Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Fizz 01 Ιανουαρίου 2026 | 23:20

Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ο Τσάρλι Χάναμ, πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», το οποίο συμπληρώνει την τρίτη σεζόν της ανθολογικής σειράς «Monster» του Netflix, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι αρχικά πίστευε ότι είχε κάνει «λάθος» σε ότι αφορά την απόφασή του να υποδυθεί τον ομώνυμο δολοφόνο.

Ο Χάναμ, ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά για τις αμφιβολίες που είχε για τον εν λόγω ρόλο τον Οκτώβριο, όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα στο streaming service, στάθηκε και πάλι στις παρελθοντικές του σκέψεις: μήπως είχε υπογράψει για μια φρικτή δουλειά;

«Θέλω να πω, μου είχε μπει στο μυαλό. Πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ ήταν μια σειρά από σοκαριστικές, γκροτέσκες περιγραφές φρίκης. Και άρχισα πραγματικά να φοβάμαι ότι ίσως έκανα λάθος και ότι αυτό θα ήταν απλώς μια απίστευτα ζοφερή, σκοτεινή και φρικτή διαδικασία», υποστήριξε πρόσφατα ο Χάναμ μιλώντας στο περιοδικό People.

«Όμως τότε ήταν που ανακάλυψα κάτι σημαντικό», ανέφερε ο Χάναμ.

Τι ήταν όμως αυτό που άλλαξε το παιχνίδι για τον ηθοποιό;

«Να βρούμε την ανθρώπινη ιστορία μέσα σε όλα αυτά»

Αυτή η ανατρεπτική «ανακάλυψη», όπως  είπε ο Τσάρλι Χάναμ, ήρθε όταν άρχισε να διαβάζει τα ιατρικά αρχεία του Γκέιν, τα οποία «έδωσαν μια λιγότερο συναισθηματική περιγραφή του ποιος ήταν».

«Ήταν τα γυμνά γεγονότα της ψυχικής του ασθένειας, της απομόνωσης, της συναισθηματικής εγκατάλειψης από τη μητέρα του. Τότε ήταν που άρχισα να βλέπω τον άνθρωπο», πρόσθεσε ο Χάναμ.

«Γιατί αυτό ήταν που πραγματικά προσπαθούσαμε να κάνουμε, να βρούμε την ανθρώπινη ιστορία μέσα σε όλα αυτά, να θέσουμε το ερώτημα τι δημιουργεί ένα τέρας και γιατί αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτά που έκανε, και να ενδιαφερθούμε λιγότερο για το τι έκανε και πολύ περισσότερο για το να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί έκανε αυτά που έκανε».

Στο παρελθόν, ο Τσάλι Χάναμ είχε αποκαλύψει ότι δέχθηκε τον ρόλο του Γκέιν — ο οποίος συνελήφθη αρχικά το 1957 και πέθανε το 1984 — λόγω του σεβασμού που τρέφει για τον δημιουργό του πρότζεκτ, Ράιαν Μέρφι.

Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly τον Οκτώβριο, είπε ότι η συνειδητοποίηση ότι θα υποδυόταν τον δολοφόνο, γνωστό για την εκταφή ανθρώπινων λειψάνων και τη χρήση τους ως αντικείμενα καθημερινής χρήσης, του προκάλεσε αρχικά «άγχος».

«Νομίζω ότι ο Ράιαν κάνει πολύ καλή δουλειά στην σειρά, θέτοντας το ερώτημα: ‘Γιατί λέμε αυτές τις ιστορίες και ποια είναι η συνέπεια αυτού;’ Ένιωσα ότι ήταν καθήκον μου να προσπαθήσω να κατανοήσω πραγματικά αυτόν τον χαρακτήρα και να τον ζωντανέψω», ανέφερε. «Και ρώτησα τον εαυτό μου πολλές φορές: ‘Γιατί λέμε αυτές τις ιστορίες και ποια είναι η σκοπιμότητά τους;’ Και νομίζω ότι ο στόχος είναι να ρίχνεις φως σε μπερδεμένα και σκοτεινά μέρη του κόσμου», συμπλήρωσε, λίγο πριν προσθέσει ότι ελπίζει «κανείς να μην πάρει ιδέες από την σειρά» και ότι δεν υπήρχε «τίποτα θετικό» στις πράξεις του.

«Ήταν απλώς ένας πραγματικά διαταραγμένος και βαθιά θλιμμένος χαρακτήρας που δεν βρήκε ποτέ καμία χαρά στη ζωή του», κατέληξε.

Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας
Κόσμος 02.01.26

Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν δεσμεύτηκε πως η Ταϊπέι θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της, την ώρα που η Κίνα παραδέχθηκε πως οι ασκήσεις της έγιναν για λόγους αποτροπής από «εξωτερικές παρεμβάσεις»

Σύνταξη
Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του
Οι ΗΠΑ το 2025 02.01.26

Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται διαρκώς εκτεταμένες και ποικίλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει την εκτελεστική εξουσία κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ
Κόσμος 02.01.26

Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του αναφέρθηκε στην Ουκρανία, τον ρόλο της Συμμαχίας των προθύμων και στην ειρήνη η οποία θα έρθει μέσα από συμβιβασμούς.

Σύνταξη
Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες
Κόσμος 02.01.26

Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες

Ναυάγιο στη Γκάμπια με τουλάχιστον επτά νεκρούς και 6 σε κρίσιμη κατάσταση. Πιστεύεται πως ήταν μετανάστες και πρόσφυγες, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο τελικός προορισμός και ο συνολικός αριθμός τους.

Σύνταξη
Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»
Novaya Gazeta 02.01.26

Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο εκλεκτός του Κρεμλίνου στην Τσετσενία μόλις και μετά βίας επανήλθε στην ζωή σύμφωνα με ρωσική ανεξάρτητη εφημερίδα, επέστρεψε σπίτι του και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια έκτοτε

Σύνταξη
Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35
«Ευθεία δράση» 02.01.26

Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35

Στη Σκωτία, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης εισέβαλαν σε εργοστάσιο που φέρεται να παρασκευάζει ανταλλακτικά για F-35 και επιδόθηκαν σε σαμποτάζ προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026
Κόσμος 02.01.26

Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026

Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν σημαντικές αποφάσεις να λάβουν στις κάλπες το επόμενο έτος. Μια ματιά στις βασικές εκλογικές δοκιμασίες που περιμένουν την ΕΕ – και όχι μόνο – το επόμενο έτος

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 02.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν

Την πρώτη ημέρα μετά το πέρας της άσκησης - επίδειξης δύναμης και περικύκλωσης της Ταϊβάν, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Κίνα «να σταματήσει την στρατιωτική πίεση που ασκεί στην Ταϊβάν».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025
Κόσμος 02.01.26

Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025

Ολόκληρη η προεδρία του Τραμπ βασίζεται σε δημόσιες διαμάχες. Πρόκειται για έναν πρόεδρο των μέσων ενημέρωσης, του οποίου ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά τη Λίβερπουλ την…πάτησε και η Μάντσεστερ Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μετά τη Λίβερπουλ την...πάτησε και η Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)

Λίγες ώρες μετά τη γκέλα της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε επίσης «άσφαιρη» κόντρα στη Σάντερλαντ (0-0) και έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ – Χωρίς γκολ και το Μπρέντφορντ-Τότεναμ (0-0)

Σύνταξη
Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά
Ανθυγιεινή ατμόσφαιρα 01.01.26

Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά

Τετραπλάσια από τα όρια του ΠΟΥ με πολύ επικίνδυνη αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων παρατηρείται στην Αθήνα, σοβαρές οι συνέπειες στην υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου με την ποιότητα αέρα να θεωρείται «ανθυγιεινή»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα [βίντεο]
Μολότοφ και σφαίρες 01.01.26

Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Στους 6 έχουν φτάσει οι θάνατοι διαδηλωτών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών της Δύναμης Μπασίτζ στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Πενθήμερο πένθος 01.01.26 Upd: 23:05

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι πρώτοι απολογισμοί για Γάλλους και Ιταλούς υπηκόους.

Σύνταξη
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
On Field 01.01.26

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
