Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

Ο Τσάρλι Χάναμ, πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», το οποίο συμπληρώνει την τρίτη σεζόν της ανθολογικής σειράς «Monster» του Netflix, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι αρχικά πίστευε ότι είχε κάνει «λάθος» σε ότι αφορά την απόφασή του να υποδυθεί τον ομώνυμο δολοφόνο.

Ο Χάναμ, ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά για τις αμφιβολίες που είχε για τον εν λόγω ρόλο τον Οκτώβριο, όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα στο streaming service, στάθηκε και πάλι στις παρελθοντικές του σκέψεις: μήπως είχε υπογράψει για μια φρικτή δουλειά;

«Θέλω να πω, μου είχε μπει στο μυαλό. Πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ ήταν μια σειρά από σοκαριστικές, γκροτέσκες περιγραφές φρίκης. Και άρχισα πραγματικά να φοβάμαι ότι ίσως έκανα λάθος και ότι αυτό θα ήταν απλώς μια απίστευτα ζοφερή, σκοτεινή και φρικτή διαδικασία», υποστήριξε πρόσφατα ο Χάναμ μιλώντας στο περιοδικό People.

«Όμως τότε ήταν που ανακάλυψα κάτι σημαντικό», ανέφερε ο Χάναμ.

Τι ήταν όμως αυτό που άλλαξε το παιχνίδι για τον ηθοποιό;

«Να βρούμε την ανθρώπινη ιστορία μέσα σε όλα αυτά»

Αυτή η ανατρεπτική «ανακάλυψη», όπως είπε ο Τσάρλι Χάναμ, ήρθε όταν άρχισε να διαβάζει τα ιατρικά αρχεία του Γκέιν, τα οποία «έδωσαν μια λιγότερο συναισθηματική περιγραφή του ποιος ήταν».

«Ήταν τα γυμνά γεγονότα της ψυχικής του ασθένειας, της απομόνωσης, της συναισθηματικής εγκατάλειψης από τη μητέρα του. Τότε ήταν που άρχισα να βλέπω τον άνθρωπο», πρόσθεσε ο Χάναμ.

«Γιατί αυτό ήταν που πραγματικά προσπαθούσαμε να κάνουμε, να βρούμε την ανθρώπινη ιστορία μέσα σε όλα αυτά, να θέσουμε το ερώτημα τι δημιουργεί ένα τέρας και γιατί αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτά που έκανε, και να ενδιαφερθούμε λιγότερο για το τι έκανε και πολύ περισσότερο για το να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί έκανε αυτά που έκανε».

Στο παρελθόν, ο Τσάλι Χάναμ είχε αποκαλύψει ότι δέχθηκε τον ρόλο του Γκέιν — ο οποίος συνελήφθη αρχικά το 1957 και πέθανε το 1984 — λόγω του σεβασμού που τρέφει για τον δημιουργό του πρότζεκτ, Ράιαν Μέρφι.

Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly τον Οκτώβριο, είπε ότι η συνειδητοποίηση ότι θα υποδυόταν τον δολοφόνο, γνωστό για την εκταφή ανθρώπινων λειψάνων και τη χρήση τους ως αντικείμενα καθημερινής χρήσης, του προκάλεσε αρχικά «άγχος».

«Νομίζω ότι ο Ράιαν κάνει πολύ καλή δουλειά στην σειρά, θέτοντας το ερώτημα: ‘Γιατί λέμε αυτές τις ιστορίες και ποια είναι η συνέπεια αυτού;’ Ένιωσα ότι ήταν καθήκον μου να προσπαθήσω να κατανοήσω πραγματικά αυτόν τον χαρακτήρα και να τον ζωντανέψω», ανέφερε. «Και ρώτησα τον εαυτό μου πολλές φορές: ‘Γιατί λέμε αυτές τις ιστορίες και ποια είναι η σκοπιμότητά τους;’ Και νομίζω ότι ο στόχος είναι να ρίχνεις φως σε μπερδεμένα και σκοτεινά μέρη του κόσμου», συμπλήρωσε, λίγο πριν προσθέσει ότι ελπίζει «κανείς να μην πάρει ιδέες από την σειρά» και ότι δεν υπήρχε «τίποτα θετικό» στις πράξεις του.

«Ήταν απλώς ένας πραγματικά διαταραγμένος και βαθιά θλιμμένος χαρακτήρας που δεν βρήκε ποτέ καμία χαρά στη ζωή του», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People