«The Monster of Florence» – Μια νέα σειρά για τα ανεξιχνίαστα σεξουαλικά εγκλήματα που συντάραξαν την Ιταλία

Το Netflix παρουσίασε ένα νέο trailer για την πολυαναμενόμενη σειρά «The Monster of Florence» του Ιταλού σκηνοθέτη Στέφανο Σολίμα, γνωστός για ταινίες όπως το «ACAB: All Cops Are Bastards», η οποία εξερευνά μια σειρά δολοφονιών που έλαβαν χώρα στην Φλωρεντία από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Η σειρά τεσσάρων επεισοδίων επανασυνδέει τον Σολίμα με τον σεναριογράφο Λεονάρντο Φάζολι και τον άσο Ιταλό κινηματογραφιστή Πάολο Καρνέρα, με τους οποίους ο Sollima συνεργάστηκε στις σειρές «Gomorrah» και «ZeroZeroZero».

Το χρονικό της υπόθεσης

Περισσότερο από μισό αιώνα από τότε που οι πρώτοι φόνοι έσπειραν τον τρόμο στην Τοσκάνη, η αμφιβολία για τον δολοφόνο ή τους δολοφόνους εξακολουθεί να θολώνει την υπόθεση, παρόλο που τρεις διαφορετικοί άνδρες έχουν καταδικαστεί και οδηγηθεί στη φυλακή όλα αυτά τα χρόνια για μερικούς από τους 14 ή περισσότερους φόνους. Όμως κάποιοι εξακολουθούν να αγνοούνται και πολλά ερωτήματα παραμένουν.

Το «τέρας» ή τα «τέρατα» της Φλωρεντίας τρομοκράτησαν την πρωτεύουσα της Τοσκάνης και την ύπαιθρό της μεταξύ 1974 και 1985 δολοφονώντας, μεταξύ άλλων, έξι ζευγάρια, τα περισσότερα από τα οποία πυροβολήθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη σεξουαλική επαφή.

Το φονικό όπλο στην ανεξιχνίαστη υπόθεση – μια Beretta – δεν βρέθηκε ποτέ. Συχνά, ο δολοφόνος μαχαίρωνε τα θύματά του μετά θάνατον, διαπράττοντας φρικτούς σεξουαλικούς ακρωτηριασμούς στα πτώματα των νεαρών γυναικών.

Η υπόθεση παρεμποδίστηκε από την ασυδοσία και τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο ανακριτικών αρχών – της τακτικής αστυνομίας και των καραμπινιέρων – καθώς και μεταξύ εισαγγελέων και δικαστών.

Οι ερευνητές εντόπισαν πολλά στοιχεία, από μια βεντέτα της Σαρδηνίας μέχρι τις ιταλικές μυστικές υπηρεσίες, από μια αίρεση μέχρι μια σπείρα διάσημων προσώπων.

Τελικά, ένας φτωχός αγρότης που παρουσιάστηκε ως βίαιος και εμμονικός με το σεξ από τους εισαγγελείς, ο Pietro Pacciani — που είχε ήδη καταδικαστεί για ανθρωποκτονία το 1951 και φυλακίστηκε το 1987 για το βιασμό των δύο θυγατέρων του — καταδικάστηκε σε ισόβια το 1994.

Ο Pacciani, ο οποίος αποκαλούσε τον εαυτό του «αθώο όπως ο Χριστός», απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες μετά από έφεση δύο χρόνια αργότερα, αλλά περίμενε την επανάληψη της δίκης όταν πέθανε το 1998 από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 73 ετών.

Δύο από τους φερόμενους ως συνεργούς του Pacciani, ο Mario Vanni και ο Giancarlo Lotti, κρίθηκαν επίσης ένοχοι και οδηγήθηκαν πίσω από τα κάγκελα. Και οι δύο έχουν πεθάνει.

Το 2007, ένα προφίλ του FBI για τον κατά συρροή δολοφόνο ανέφερε ότι ο δολοφόνος δρούσε μόνος του, σύμφωνα με το NBC News.

«The Monster of Florence»

Ο Σολίμα συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα της Βενετίας το 2023 με το σκληροτράχηλο «Adagio» – και όπως αναφέρει το Variety «θα μπορούσε να επιστρέψει στο Lido με το Monster of Florence».

Το Netflix ανακοίνωσε επίσης το καστ της σειράς που αποτελείται από τους Μάρκο Μπουλίτα, Valentino Mannias, Φρανσέσκα Όλια, Λιλιάνα Μποτόνε, Τζιακόμο Φάντα, Antonio Tintis και Giordano Mannu.

«The Monster of Florence», το οποίο δημιουργήθηκε από τους Φαζόλι και Σολίμα. Παραγωγοί της σειράς είναι ο Λορέντσο Μιέλι, ο Σολίμα και η Τζίνα Γκαρντίνι.

Δείτε το τρέιλερ

*Mε πληροφορίες από: CBS | Variety