Κόσμος 13 Μαΐου 2026, 21:54

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»

Σε υγειονομικό κλοιό στο λιμάνι του Μπορντό παραμένουν 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ambition», μετά τον θάνατο ηλικιωμένου ταξιδιώτη και δεκάδες κρούσματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

Ένα νέο θρίλερ εκτυλίσσεται εν πλω, καθώς περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο κρουαζιερόπλοιο «Ambition» της εταιρείας Ambassador Cruise Line, το οποίο έχει καταπλεύσει και παραμένει αγκυροβολημένο στη Γαλλία. Το ταξίδι αναψυχής, που είχε ξεκινήσει στις 6 Μαΐου από τα νησιά Σέτλαντ με τελικό προορισμό την Ισπανία, μετατράπηκε σε υγειονομικό εφιάλτη.

Η κατάσταση στο πολυτελές σκάφος έλαβε δραματική τροπή μετά τον θάνατο ενός επιβάτη άνω των 90 ετών. Η βρετανική πλοιοκτήτρια εταιρεία διευκρίνισε ότι ο άτυχος άνδρας δεν παρουσίαζε συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και τα ακριβή αίτια του θανάτου του διερευνώνται. Ωστόσο, την ίδια ώρα, 48 επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος εμφάνισαν έντονα συμπτώματα εμετού και διάρροιας, με την κορύφωση της έξαρσης να καταγράφεται τη Δευτέρα, όταν το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη.

Το μυστήριο με τον ιό και τα μέτρα στο λιμάνι

Οι γαλλικές αρχές, θορυβημένες από τη ραγδαία εξάπλωση της ασθένειας, απαγόρευσαν την αποβίβαση των 1.233 επιβατών —κυρίως Βρετανών και Ιρλανδών— και των 514 μελών του ινδικού πληρώματος. Παρότι οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για τον εξαιρετικά μεταδοτικό νοροϊό, οι πρώτες εργαστηριακές εξετάσεις τον απέκλεισαν. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται δευτερογενείς έλεγχοι, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο της μαζικής τροφικής δηλητηρίασης, καθώς τα κρούσματα αυξήθηκαν ραγδαία μετά την επιβίβαση ταξιδιωτών στο Λίβερπουλ.

Παρά την απαγόρευση αποβίβασης, η εικόνα στο λιμάνι του Μπορντό δεν θυμίζει αυστηρή καραντίνα στρατιωτικού τύπου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του διεθνούς Τύπου, δεν υπάρχουν εμφανή μέτρα ασφαλείας περιμετρικά του πλοίου και αρκετοί επιβάτες βρίσκονται στα καταστρώματα, βγάζοντας φωτογραφίες την πόλη.

Καμία σύνδεση με τον φονικό ιό Χαντά

Οι υγειονομικές αρχές και οι ειδικοί έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν κατηγορηματικά ότι η επιδημιολογική αυτή κρίση δεν σχετίζεται επ’ ουδενί με το πρόσφατο, θανατηφόρο ξέσπασμα του ιού Χαντά (Hantavirus) στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius». Εκείνο το περιστατικό αφορά ένα πολύ πιο επικίνδυνο παθογόνο (στέλεχος των Άνδεων) που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και οδήγησε άλλους στη διασωλήνωση. Το συμβάν στο «Ambition», αν και σοβαρό, αντιμετωπίζεται προς το παρόν ως κρίση οξείας γαστρεντερίτιδας, φαινόμενο γνωστό και συχνό στα κλειστά περιβάλλοντα των κρουαζιερόπλοιων.

Η αντίδραση της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Η Ambassador Cruise Line εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας τα 49 ενεργά κρούσματα. Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα αυστηρότερα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης για τον περιορισμό της διασποράς. Αυτά περιλαμβάνουν εντατικό καθαρισμό και απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων, υποβοηθούμενο σερβίρισμα στους χώρους εστίασης —ώστε να μην έρχονται οι επιβάτες σε επαφή με κοινά σκεύη— και συνεχή παρακολούθηση όσων βρίσκονται εν πλω από το ιατρικό προσωπικό, μέχρι να δοθεί το «πράσινο φως» για τη συνέχιση του ταξιδιού προς την Ισπανία.

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Βρετανία: Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών
Βρετανία 13.05.26

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών

Ο Κιρ Στάρμερ προετοιμάζεται για μάχη ηγεσίας απέναντι στον Γουές Στρίτινγκ, την ώρα που η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου θέτει το πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη
Κόσμος 13.05.26

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη

Τρεις πρώην επίτροποι, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Άννα Διαμαντοπούλου, προειδοποιούν ότι η κατάργηση των κοινωνικών εγγυήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αντί να την ενισχύσει

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν
Υποψηφιότητα Μακρονιστών 13.05.26

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν

Με 221 ψήφους ή 91% υπέρ της υποψηφιότητας, έναντι 22 ψήφων που καλούσαν σε εσωτερικές προκριματικές εκλογές, ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα πάρει επίσημα το χρίσμα με την τυπική έγκριση των μελών του κόμματος

Τι είπε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού
Στεφανί Ριστ 13.05.26

Τι είπε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας καθησυχάζει για τον χανταϊό, αποκλείοντας μάσκες και περιορισμούς, ενώ διαβεβαιώνει για την επάρκεια αποθεμάτων και την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης.

Το «γράμμα στο συρτάρι»: Τι προβλέπει το πρωτόκολλο Τραμπ αν «εξουδετερωθεί» από ξένους εχθρούς [βίντεο]
Απόρρητο σχέδιο 13.05.26

Αποκάλυψη-σοκ από τον Λευκό Οίκο: Το σχέδιο εκδίκησης και διαδοχής του Τραμπ

Ένα απόρρητο πρωτόκολλο διαδοχής και εκδίκησης έφερε στο φως στέλεχος του Λευκού Οίκου, αποκαλύπτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει σαφείς γραπτές εντολές στον Τζέι Ντι Βανς σε περίπτωση δολοφονίας του.

Φιλιππίνες: Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο συμβάν με πυροβολισμούς στη Γερουσία δηλώνει ο πρόεδρος της χώρας
Τι έγινε 13.05.26

Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο συμβάν με τους πυροβολισμούς στη Γερουσία, δηλώνει ο πρόεδρος των Φιλιππίνων

Πυροβολισμοί στη Γερουσία των Φιλιππίνων κατά την απόπειρα σύλληψης του καταζητούμενου γερουσιαστή ντελα Ρόσα, με τον πρόεδρο Μάρκος να ζητά ηρεμία και να αρνείται εμπλοκή.

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Δεν σταματιέται 13.05.26

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Βαριά «καμπάνα» από την εισαγγελία για τον Σαρκοζί: Επτά χρόνια φυλάκιση και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Κόσμος 13.05.26

Βαριά «καμπάνα» από την εισαγγελία για τον Σαρκοζί: Επτά χρόνια φυλάκιση και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Δικάζεται η έφεση στην υπόθεση καταδίκης του Νικολά Σαρκοζί για συνωμοσία σχετικά με τη φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από την Λιβύη το 2007

Ντόναλντ Τραμπ: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος – Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του
Ιστορική επίσκεψη 13.05.26

Στο Πεκίνο ο Τραμπ - Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του

Η υποδοχή του Τραμπ στην Κίνα ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ
Συναγερμός 13.05.26

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ

Ποιος είναι ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα, πρώην αρχηγός της αστυνομίας στις Φιλιππίνες - Γιατί κατηγορείται, το κάλεσμα που απηύθυνε - Δείτε βίντεο

Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
Ζαβολιές... 13.05.26

Η πέτρα του σκανδάλου, το SMS και η αποκάλυψη που οδήγησε στο χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν

Ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός συντάκτης στο Paris Match, αποκάλυψε το «ειδύλλιο» που αναπτυσσόταν μεταξύ της ιρανής καλλονής και του Εμανουέλ Μακρόν, προτού η Μπριζίτ τους πιάσει «στα πράσα»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
TV 13.05.26

Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί

Μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την αποκάλυψη του in αναφορικά με τον ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στην υπόθεση των υποκλοπών

Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ
Ελλάδα 13.05.26

Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα κληθεί να τοποθετηθεί σχετικά με την πρόσφατη αίτηση εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα» σημειώνει ο Ζ. Κεσσές.

Λαζόπουλος για τις 17χρονες που έπεσαν από ταράτσα: «Οι γέροι άνθρωποι να το βουλώσουμε και να δούμε τι σκέφτονται οι νέοι»
TV 13.05.26

Λαζόπουλος για τις 17χρονες που έπεσαν από ταράτσα: «Οι γέροι άνθρωποι να το βουλώσουμε και να δούμε τι σκέφτονται οι νέοι»

«Δώστε στα παιδιά ελπίδα. Σταματήστε να τους δίνετε διαφθορά» είπε εμφανώς φορτισμένος ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στις δυο 17χρονες που πήδηξαν από ταράτσα στην Ηλιούπολη

H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»
Παράλληλες ζωές 13.05.26

H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»

Ήταν Δεκέμβριος του 1995 όταν ο πρίγκιπας της Αμερικής Τζον Κένεντι Τζούνιορ συνάντησε την πριγκίπισσα του λαού της Βρετανίας Νταϊάνα που ενώθηκαν από την τραγική μοίρα

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων

Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Όλο νόημα σχόλιο Λαζόπουλου: «Να δουλεύουμε όλη μέρα και να βλέπουμε φίλους της κυβέρνησης να αρπάζουν εκατομμύρια;»
TV 13.05.26

Όλο νόημα σχόλιο Λαζόπουλου: «Να δουλεύουμε όλη μέρα και να βλέπουμε φίλους της κυβέρνησης να αρπάζουν εκατομμύρια;»

«Όταν δε θα βρίσκετε κανέναν για δουλειά, να πάρετε να μας ενημερώσετε ότι θα έρθει αυτή η ώρα» είπε όλο νόημα ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 13.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: «Πολύ κουραστικό να γλείφεις όλη μέρα είναι – Σε παρακαλώ να μου στείλεις μήνυση»
TV 13.05.26

Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: «Πολύ κουραστικό να γλείφεις όλη μέρα είναι – Σε παρακαλώ να μου στείλεις μήνυση»

Ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα της Λάουρα Κοβέσι δια χειρός Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είπε πως «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι καν σοβαρός θεσμός»

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 13.05.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 5 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Έτοιμη να καλέσει Τζαβέλλα-Δεμίρη η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής- Κατέθεσε σχετικό αίτημα και το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Έτοιμη να καλέσει Τζαβέλλα-Δεμίρη η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής- Κατέθεσε σχετικό αίτημα και το ΠΑΣΟΚ

Με βάση τον κανονισμό της Βουλής για να υποχρεωθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής να καλέσει τα προτεινόμενα από τα κόμματα πρόσωπα θα πρέπει το σχετικό αίτημα να κατατεθεί από τα 2/5 του συνόλου των μελών της Επιτροπής. 

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Ο Ροντινέι και το Champions League (vids)
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Ο Ροντινέι και το Champions League (vids)

Σε ρυθμούς… Ροντινέι! Με το τρίτο γκολ του Βραζιλιάνου στα playoffs, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0 και πλέον η δεύτερη θέση, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, είναι στο χέρι του, μετά το 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.

Ο Γούντι Χάρελσον βρισκόταν στην Ελλάδα με τον Μάθιου ΜακΚόναχι και συνέβη κάτι παράλογο
Αδέρφια; 13.05.26

Ο Γούντι Χάρελσον βρισκόταν στην Ελλάδα με τον Μάθιου ΜακΚόναχι και συνέβη κάτι παράλογο

Ο Γούντι Χάρελσον και ο Μάθιου ΜακΚόναχι είχαν αναφερθεί σε πιθανό οικογενειακό δεσμό το 2023. Ωστόσο, το ενδιαφέρον έγκειται στο πώς το ανακάλυψαν.

Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές
Ελλάδα 13.05.26

Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές

Οι φοιτητικές εκλογές δεν πρωτοτύπησαν ούτε φέτος, με τις δύο επικρατέστερες παρατάξεις να ανταλλάσσουν κατηγορίες, ενώ όπως κάθε χρόνο αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστικά αποτελέσματα

Σοκ στη Λυών – Κίνδυνος αποκλεισμού από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω οικονομικών παραβάσεων
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Σοκ στη Λυών – Κίνδυνος αποκλεισμού από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω οικονομικών παραβάσεων

Η Ολιμπίκ Λυών βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα σοβαρότερα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς απειλείται ακόμη και με αποβολή από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εξαιτίας πιθανής παραβίασης των κανονισμών οικονομικής βιωσιμότητας της UEFA.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

