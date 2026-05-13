Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»

Ένα νέο θρίλερ εκτυλίσσεται εν πλω, καθώς περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο κρουαζιερόπλοιο «Ambition» της εταιρείας Ambassador Cruise Line, το οποίο έχει καταπλεύσει και παραμένει αγκυροβολημένο στη Γαλλία. Το ταξίδι αναψυχής, που είχε ξεκινήσει στις 6 Μαΐου από τα νησιά Σέτλαντ με τελικό προορισμό την Ισπανία, μετατράπηκε σε υγειονομικό εφιάλτη.

Η κατάσταση στο πολυτελές σκάφος έλαβε δραματική τροπή μετά τον θάνατο ενός επιβάτη άνω των 90 ετών. Η βρετανική πλοιοκτήτρια εταιρεία διευκρίνισε ότι ο άτυχος άνδρας δεν παρουσίαζε συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και τα ακριβή αίτια του θανάτου του διερευνώνται. Ωστόσο, την ίδια ώρα, 48 επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος εμφάνισαν έντονα συμπτώματα εμετού και διάρροιας, με την κορύφωση της έξαρσης να καταγράφεται τη Δευτέρα, όταν το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη.

Το μυστήριο με τον ιό και τα μέτρα στο λιμάνι

Οι γαλλικές αρχές, θορυβημένες από τη ραγδαία εξάπλωση της ασθένειας, απαγόρευσαν την αποβίβαση των 1.233 επιβατών —κυρίως Βρετανών και Ιρλανδών— και των 514 μελών του ινδικού πληρώματος. Παρότι οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για τον εξαιρετικά μεταδοτικό νοροϊό, οι πρώτες εργαστηριακές εξετάσεις τον απέκλεισαν. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται δευτερογενείς έλεγχοι, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο της μαζικής τροφικής δηλητηρίασης, καθώς τα κρούσματα αυξήθηκαν ραγδαία μετά την επιβίβαση ταξιδιωτών στο Λίβερπουλ.

Παρά την απαγόρευση αποβίβασης, η εικόνα στο λιμάνι του Μπορντό δεν θυμίζει αυστηρή καραντίνα στρατιωτικού τύπου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του διεθνούς Τύπου, δεν υπάρχουν εμφανή μέτρα ασφαλείας περιμετρικά του πλοίου και αρκετοί επιβάτες βρίσκονται στα καταστρώματα, βγάζοντας φωτογραφίες την πόλη.

Καμία σύνδεση με τον φονικό ιό Χαντά

Οι υγειονομικές αρχές και οι ειδικοί έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν κατηγορηματικά ότι η επιδημιολογική αυτή κρίση δεν σχετίζεται επ’ ουδενί με το πρόσφατο, θανατηφόρο ξέσπασμα του ιού Χαντά (Hantavirus) στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius». Εκείνο το περιστατικό αφορά ένα πολύ πιο επικίνδυνο παθογόνο (στέλεχος των Άνδεων) που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και οδήγησε άλλους στη διασωλήνωση. Το συμβάν στο «Ambition», αν και σοβαρό, αντιμετωπίζεται προς το παρόν ως κρίση οξείας γαστρεντερίτιδας, φαινόμενο γνωστό και συχνό στα κλειστά περιβάλλοντα των κρουαζιερόπλοιων.

Η αντίδραση της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Η Ambassador Cruise Line εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας τα 49 ενεργά κρούσματα. Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα αυστηρότερα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης για τον περιορισμό της διασποράς. Αυτά περιλαμβάνουν εντατικό καθαρισμό και απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων, υποβοηθούμενο σερβίρισμα στους χώρους εστίασης —ώστε να μην έρχονται οι επιβάτες σε επαφή με κοινά σκεύη— και συνεχή παρακολούθηση όσων βρίσκονται εν πλω από το ιατρικό προσωπικό, μέχρι να δοθεί το «πράσινο φως» για τη συνέχιση του ταξιδιού προς την Ισπανία.