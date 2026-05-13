Χανταϊός: Περίπου 20 Βρετανοί πρώην επιβάτες του MV Hondius θα πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο
Οι επιβάτες του πλοίου θα απομονωθούν επί 45 ημέρες στα σπίτια τους - Υποβλήθηκαν σε τεστ και εξετάσεις
- Παραμένει η βεβαιότητα στην Αθήνα ότι το drone στην Λευκάδα είναι ουκρανικό
- Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε
- Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
- Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Περίπου είκοσι Βρετανοί που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius το οποίο επλήγη από την επιδημία του χανταϊού, θα αρχίσουν να παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου βρίσκονταν σε καραντίνα για να απομονωθούν στα σπίτια τους από σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA).
Παράλληλα, δέκα άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση στα νησιά της Αγίας Ελένης και της Αναλήψεως, βρετανικά υπερπόντια εδάφη του νοτίου Ατλαντικού, θα επαναπατρισθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου «θα ολοκληρώσουν την καραντίνα τους ως προληπτικό μέτρο», σύμφωνα με την UKHSA.
Προς το παρόν, κανένα από τα άτομα αυτά δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ανακοίνωσε χθες η UKHSA. «Θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες» και το Βρετανικό Σύστημα Υγείας (NHS) είναι «καλά εξοπλισμένο για να επέμβη αν ασθενήσουν».
Υποβλήθηκαν σε τεστ και εξετάσεις
Είκοσι δύο επιβάτες της κρουαζιέρας – 20 Βρετανοί, ένας Γερμανός κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου και μία Γιαπωνέζα επιβάτιδα – προσγειώθηκαν την Κυριακή στο Μάντσεστερ έχοντας πριν αποβιβασθεί από το MV Hondius στην Τενερίφη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τέθηκαν σε καραντίνα τουλάχιστον 72 ωρών στο νοσοκομείο Arrowe Park του Απτον, κοντά στο Λίβερπουλ, όπου υποβλήθηκαν σε τεστ και εξετάσεις.
Θα ληφθούν μέτρα «για την μεταφορά όσων θα επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους για να απομονωθούν μετά την παραμονή τους στο Arrowe Park», ανακοίνωσε η UKHSA.
Η απομόνωση θα διαρκέσει 45 ημέρες και οι υγειονομικές αρχές θα διατηρήσουν «καθημερινή επαφή» με τους ασθενείς, οι οποίοι θα υποβάλλονται συστηματικά σε τεστ.
Επίσης, «θα ληφθούν μέτρα ώστε ένας μικρός αριθμός ατόμων, που βρίσκονταν σε απομόνωση στο σπίτι τους ή αλλού στην Αγγλία να εξετασθούν στο Arrowe Park», σύμφωνα με την βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας.
«Δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του ιού (…) και άλλα περιστατικά «είναι πιθανόν να εμφανισθούν τις επόμενες εβδομάδες», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
- Τριήμερο πένθος στον δήμο Ηλιούπολης για τον χαμό της 17χρονης μαθήτριας
- Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
- Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Μεγάλος δημιουργός, εξαιρετικός άνθρωπος
- Η Μπέτις θα παίξει στο επόμενο Champions League και το πανηγύρισε με… Μίστερ Μπιν! (pic)
- Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
- Φαίη Σκορδά: Η τρυφερή δήλωση για την Κατερίνα Καινούργιου
- To ChatGPT κατηγορούμενο για τον θάνατο νέου από συνδυασμό ναρκωτικών – Αγωγή στην OpenAI
- Υπουργείο Παιδείας: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά σχολεία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις