Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μόνο το πλήρωμα παραμένει στο κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με το ξέσπασμα του επικίνδυνου χανταϊού, αφού χθες Δευτέρα το… εγκατέλειψαν και οι τελευταίοι επιβάτες.

Παράλληλα, οι αρχές επιβεβαίωσαν ακόμη τρία νέα θετικά κρούσματα που σχετίζονται με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες που ταξίδεψαν με το πλοίο έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δύο από αυτούς είχαν προσβληθεί από τον ιό.

Για πολλούς ανθρώπους, η είδηση ​​​​για το ξέσπασμα ιού στο κρουαζιερόπλοιο φέρνει αμέσως στο μυαλό τους αναμνήσεις από την εξάπλωση του κορωνοϊού όταν το Ruby Princess έδεσε στο Σίδνεϊ τον Μάρτιο του 2020. Από τους επιβάτες και το πλήρωμα που αποβιβάστηκαν, 575 είχαν COVID . Ο ιός στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην κοινότητα.

Ωστόσο, οι ειδικοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σημειώνουν ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να γίνει «ο επόμενος COVID».

Αποχώρησαν οι τελευταίοι επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο

Το πλοίο MV Hondius αναχώρησε τη Δευτέρα 11 Μαίου από την Τενερίφη με προορισμό την Ολλανδία, αφού αποβιβάστηκαν οι έξι τελευταίοι επιβάτες -τέσσερις Αυστραλοί, ένας Βρετανός και ένας Νεοζηλανδός-, καθώς και ορισμένα μέλη του πληρώματος.

Επίσης, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος πολίτης, οι οποίοι είχαν ήδη επιστρέψει στις χώρες τους, βρέθηκαν επίσης θετικοί στον ιό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά επτά περιστατικά χανταϊού που συνδέονται με το MV Hondius, ενώ ακόμη δύο θεωρούνται ύποπτα.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανέφερε ότι ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη, αφού απομακρύνθηκε από το πλοίο, βρέθηκε επίσης θετικός στον χανταϊό τη Δευτέρα.

Στην Ελλάδα, ένας επιβάτης του ίδιου πλοίου νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο «Αττικόν», σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, η διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι 27 άτομα παραμένουν στο πλοίο, μεταξύ των οποίων 25 μέλη του πληρώματος και δύο μέλη του ιατρικού προσωπικού.

Αυτά περιλαμβάνουν 17 άτομα από τις Φιλιππίνες, τέσσερα από τις Κάτω Χώρες (συμπεριλαμβανομένων των δύο μελών του ιατρικού προσωπικού), τέσσερα από την Ουκρανία, ένα από τη Ρωσία και ένα από την Πολωνία.

Στο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης

Στην Ελλάδα, ένας επιβάτης του ίδιου πλοίου νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο «Αττικόν», σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ο ασθενής δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, ωστόσο η νοσηλεία του κρίθηκε απαραίτητη για λόγους πρόληψης και αυξημένης επιτήρησης.

Οι γιατροί που τον παρακολουθούν εμφανίζονται αισιόδοξοι, επισημαίνοντας ότι θα υποβάλλεται σε τακτικές εξετάσεις ανά δύο ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται σύντομα να επιστρέψει στην οικογένειά του εφόσον δεν εμφανίσει συμπτώματα.

Η άφιξή του στη χώρα πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/5), στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

Οι αρχές αποφάσισαν την παραμονή του σε νοσοκομείο για 45 ημέρες, επιλογή που, όπως τονίζεται, υπερβαίνει τα ισχύοντα πρωτόκολλα άλλων χωρών.

Ο χανταϊός είναι πολύ διαφορετικός από τον κορωνοϊό

Η σύγκριση με την COVID φτάνει μόνο μέχρι ένα σημείο. Ο ιός των Άνδεων είναι σοβαρός και οι αρχές έχουν δίκιο που αντιδρούν με προσοχή. Ωστόσο, οι ειδικοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας , σημειώνουν ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να γίνει «ο επόμενος COVID».

The hantavirus outbreak is serious, but it’s no COVID, health officials say. “This is not coronavirus,” said Maria van Kerkhove, director of epidemic and pandemic preparedness at the World Health Organization (WHO), at a press conference about the outbreak. “I want to be… pic.twitter.com/4kguOgtoxQ — TIME (@TIME) May 8, 2026

Πώς μεταδίδονται οι χανταϊοί;

Οι χανταϊοί είναι μια ομάδα ιών που συνήθως μεταφέρονται από ποντίκια, αρουραίους και άλλα τρωκτικά. Οι άνθρωποι μολύνονται συχνότερα μετά την εισπνοή μικροσκοπικών σωματιδίων μολυσμένων ούρων, περιττωμάτων ή σάλιου τρωκτικών.

Οι περισσότεροι χανταϊοί δεν είναι γνωστό ότι μεταδίδονται μεταξύ ανθρώπων. Ο ιός των Άνδεων αποτελεί εξαίρεση. Μετά την αρχική μετάδοση από μολυσμένα τρωκτικά, είναι ο μόνος χανταϊός με καλά τεκμηριωμένη μετάδοση από άτομο σε άτομο.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εξαπλώνεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων. Η περαιτέρω εξάπλωση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι ασυνήθιστη, αλλά μπορεί να συμβεί σε περιβάλλοντα στενής επαφής, όπως νοικοκυριά, μεταξύ φροντιστών, κατά τη διάρκεια στενής επαφής ή μετά από παρατεταμένη έκθεση σε πολυσύχναστους ή κακώς αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους.

Worth a read from an expert. “I’ve investigated a hantavirus outbreak. Here’s what I can tell you about the cruise ship cluster” https://t.co/F5bIZHbFzX — Prof. Nick Talley (@Prof_NickTalley) May 8, 2026

Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τον SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί την COVID. Ο SARS-CoV-2 εξαπλώνεται πολύ αποτελεσματικά μέσω του αέρα. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να μολύνουν άλλους πριν καν συνειδητοποιήσουν ότι είναι άρρωστοι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις υποδείκνυαν ότι κάθε άτομο που είχε μολυνθεί με SARS-CoV-2 μετέδωσε τον ιό σε περίπου δύο ή περισσότερα άλλα άτομα, κατά μέσο όρο, σε πληθυσμούς που δεν τον είχαν ξανασυναντήσει.

Ο ιός των Άνδεων μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο , αλλά απαιτεί μια τέλεια καταιγίδα συνθηκών: συμπτωματικά άτομα σε πολυσύχναστους, κακώς αεριζόμενους χώρους με στενή επαφή με την πάροδο του χρόνου. Αυτή ήταν η περίπτωση στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, σύμφωνα με πληροφορίες από το conversation.

Αυτή η διαφορά στο δυναμικό μετάδοσης είναι ο λόγος για τον οποίο ο SARS-CoV-2 προκάλεσε πανδημία και ο ιός των Άνδεων έχει προκαλέσει μόνο περιορισμένες εστίες.

Ποια είναι τα συμπτώματα του ιού των Άνδεων;

Τα πρώιμα συμπτώματα της λοίμωξης από τον ιό των Άνδεων μπορεί να μοιάζουν με πολλές άλλες ασθένειες, όπως πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι, ναυτία και κόπωση.

Σε ορισμένα άτομα, η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό, μια απειλητική για τη ζωή πάθηση στην οποία η αναπνοή γίνεται δύσκολη.

Πόσο καιρό μετά την επαφή μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα;

Ο ΠΟΥ συνιστά σε άτομα που εκτίθενται στον ιό των Άνδεων να παρακολουθούν τα συμπτώματα για 42 ημέρες μετά την τελευταία πιθανή έκθεσή τους.

Αυτό αντικατοπτρίζει το εξωτερικό χρονικό όριο μεταξύ της μόλυνσης και της εμφάνισης των συμπτωμάτων. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι μολυσματικοί για 42 ημέρες.

Οι αυστραλιανές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι επιβάτες που επιστρέφουν θα περάσουν αρχικά τρεις εβδομάδες σε καραντίνα , ενώ θα ακολουθήσουν περαιτέρω ρυθμίσεις παρακολούθησης.

Το Ινστιτούτο Doherty της Μελβούρνης θα πραγματοποιήσει τις εξετάσεις χρησιμοποιώντας αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), η οποία ανιχνεύει το γενετικό υλικό του ιού, και εξετάσεις αντισωμάτων στο αίμα, γνωστές ως ορολογία.

Ένα αρνητικό τεστ νωρίς μετά την έκθεση είναι χρήσιμο, αλλά όχι πάντα οριστικό. Εάν ο ιός εξακολουθεί να επωάζεται, μπορεί να μην υπάρχει ακόμη αρκετό ιικό γενετικό υλικό ή αντισωματική απόκριση για ανίχνευση.

Πώς εξελίσσεται ο ιός;

Η μακρά περίοδος επώασης αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο ιός των Άνδεων, σε σύγκριση με τον SARS-CoV-2.

Τα συμπτώματα της COVID εμφανίζονται συνήθως μέσα σε λίγες μέρες, επειδή ο ιός αναπαράγεται γρήγορα στο αναπνευστικό σύστημα.

Ο ιός των Άνδεων εξελίσσεται διαφορετικά. Η σοβαρή νόσος συνδέεται με δυσλειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και φλεγμονώδεις αντιδράσεις.

Τα αναπνευστικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιπλοκή του πνευμονικού συνδρόμου του χανταϊού δεν προκαλούνται από την άμεση καταστροφή του πνευμονικού ιστού από τον ιό, αλλά από την καθυστερημένη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτό προκαλεί διαρροή υγρού στους πνεύμονες και δυσκολεύει την αναπνοή.

Πόσο θανατηφόρο είναι;

Τα ποσοστά θνησιμότητας ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των ειδών χανταϊού.

Οι ευρωπαϊκοί και ασιατικοί χανταϊοί συνήθως προκαλούν θάνατο σε λιγότερο από 1-15% των περιπτώσεων, ενώ το πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού από αμερικανικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του ιού των Άνδεων, μπορεί να φτάσει έως και 50%.

Για λόγους σαφήνειας, το 2025, οκτώ χώρες σε όλη την Αμερική ανέφεραν 229 κρούσματα χανταϊού και 59 θανάτους. Πρόκειται για σοβαρές λοιμώξεις, αλλά παραμένουν σπάνια περιστατικά.

Ένας ιός δεν γίνεται πανδημία απλώς και μόνο επειδή είναι θανατηφόρος.

Μπορεί να αντιμετωπιστεί ο ιός των Άνδεων;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιιικό φάρμακο για τον ιό των Άνδεων. Η υγειονομική περίθαλψη των μολυσμένων ατόμων επικεντρώνεται στην στενή παρακολούθηση, στην υποστήριξη της αναπνοής τους και στη διαχείριση επιπλοκών στην καρδιά και τα νεφρά.

Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο για την πρόληψη του ιού των Άνδεων.

Ωστόσο, υπάρχουν και καλά νέα για το πόσο γρήγορα έχει επιτευχθεί η επιστημονική αντίδραση μετά την έναρξη αυτής της επιδημίας. Ελβετικά εργαστήρια συνεργάστηκαν γρήγορα για να αλληλουχήσουν τον πλήρη γενετικό κώδικα του ιού από έναν ασθενή και τον έθεσαν στη διάθεσή του κοινού μέσα σε λίγες μέρες.

Αυτό έδωσε στους ερευνητές σε όλο τον κόσμο ένα σημείο αναφοράς για να συγκρίνουν άλλα κρούσματα. Αυτό μπορεί να υποστηρίξει την ταχύτερη επιβεβαίωση ύποπτων κρουσμάτων, βοηθώντας παράλληλα τις ομάδες δημόσιας υγείας να εντοπίσουν ποιες περιπτώσεις συνδέονται με την έξαρση και ποιος χρειάζεται παρακολούθηση ή απομόνωση.

Ο ιός των Άνδεων είναι επικίνδυνος για όσους έχουν μολυνθεί, αλλά δεν αποτελεί καλό υποψήφιο για πανδημική εξάπλωση. Επωάζεται αργά, συνήθως εξαπλώνεται μέσω στενής επαφής και η μετάδοση φαίνεται πιο αποτελεσματική όταν οι άνθρωποι είναι συμπτωματικοί.

Είναι σημαντικό να τεθεί υπό έλεγχο ο ιός των Άνδεων, αλλά δεν αποτελεί απειλή πανδημίας όπως η COVID.