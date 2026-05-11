Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο

Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του 70χρονου άνδρα που διακομίσθηκε και νοσηλεύεται προληπτικά από σήμερα το πρωί (11/05) στο νοσοκομείο «Αττικόν», εξέδωσε η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εκδηλώθηκαν τα κρούσματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα που να σχετίζεται με τη νόσο.

Επιπλέον αναφέρεται ότι το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Η ανακοίνωση του «Αττικόν»