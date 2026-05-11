Λίγα λεπτά μετά τις 03:30 σήμερα Δευτέρα έφτασε στο νοσοκομείο «Αττικόν» η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του orangepress.gr, κάτω).

Ο επιβάτης είχε ταξιδέψει με ειδική πτήση, με αεροσκάφος C-27J Spartan, της Πολεμικής Αεροπορίας από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας -όπου μεταφέρθηκαν αρκετοί επιβάτες του κρουαζιερόπλιου- στo στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Ακολουθώντας το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, αμέσως μετά την προσγείωση μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και τέθηκε σε καραντίνα, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες.

Η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε από ειδικό σημείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με ασθενείς ή συνοδούς και ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον έλληνα πολίτη συνόδευσαν ιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής του ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Κατά το διάστημα της καραντίνας θα παραμείνει στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Αττικόν», η οποία υπάγεται στη Δ’ Παθολογική Κλινική.

Πώς μεταδίδεται

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), οι άνθρωποι μολύνονται μέσω της επαφής με τρωκτικά, όπως αρουραίοι και ποντίκια, ειδικά όταν έρχονται σε επαφή με τα ούρα, τα περιττώματα και το σάλιο τους.

Μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω δαγκώματος ή γρατσουνιάς από τρωκτικό, αλλά αυτό είναι σπάνιο (περισσότερα εδώ).