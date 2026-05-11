Χανταϊός: Βίντεο από τη μεταφορά του έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου στο νοσοκομείο Αττικόν
Ακολουθώντας το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, ο έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα του χανταϊού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Λίγα λεπτά μετά τις 03:30 σήμερα Δευτέρα έφτασε στο νοσοκομείο «Αττικόν» η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του orangepress.gr, κάτω).
Ο επιβάτης είχε ταξιδέψει με ειδική πτήση, με αεροσκάφος C-27J Spartan, της Πολεμικής Αεροπορίας από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας -όπου μεταφέρθηκαν αρκετοί επιβάτες του κρουαζιερόπλιου- στo στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.
Η είσοδος του έλληνα πολίτη στο νοσοκομείο έγινε από ειδικό σημείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με ασθενείς ή συνοδούς
Ακολουθώντας το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, αμέσως μετά την προσγείωση μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και τέθηκε σε καραντίνα, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες.
Η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε από ειδικό σημείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με ασθενείς ή συνοδούς και ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.
Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον έλληνα πολίτη συνόδευσαν ιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής του ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
Κατά το διάστημα της καραντίνας θα παραμείνει στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Αττικόν», η οποία υπάγεται στη Δ’ Παθολογική Κλινική.
Πώς μεταδίδεται
Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), οι άνθρωποι μολύνονται μέσω της επαφής με τρωκτικά, όπως αρουραίοι και ποντίκια, ειδικά όταν έρχονται σε επαφή με τα ούρα, τα περιττώματα και το σάλιο τους.
Μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω δαγκώματος ή γρατσουνιάς από τρωκτικό, αλλά αυτό είναι σπάνιο (περισσότερα εδώ).
- Χανταϊός: Βίντεο από τη μεταφορά του έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου στο νοσοκομείο Αττικόν
- Λίβανος: Αλλους δύο διασώστες σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις -108 συνολικά από τη 2η Μαρτίου
- Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
- Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 344 παιδιά πέθαναν από τον Μάρτιο εξαιτίας επιδημίας ιλαράς
- Κολομβία: 4 εργαζόμενοι νεκροί εξαιτίας έκρηξης σε στοά ανθρακωρυχείου βάθους 500 μέτρων
- Ιράν: «Εντελώς απαράδεκτη» κρίνει ο Τραμπ την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση
- ΗΠΑ: Το τοπικό Κογκρέσο στην Οκλαχόμα απαγόρευσε τον γάμο ανηλίκων
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Το drone «μίλησε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις