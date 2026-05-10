10.05.2026 | 12:11
Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από κατάστημα στην Καλλιθέα – Συνελήφθη ο δράστης
10.05.2026 | 10:41
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Σε εξέλιξη η εκκένωση του MV Hondius – Σε καραντίνα στις χώρες επαναπατρισμού οι επιβάτες
Κόσμος 10 Μαΐου 2026, 13:45

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Σε εξέλιξη η εκκένωση του MV Hondius – Σε καραντίνα στις χώρες επαναπατρισμού οι επιβάτες

Οι ισπανικές αρχές και ο ΠΟΥ ανέφεραν ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο και οι πτήσεις εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας

Η γιορτή της μητέρας είναι η γιορτή της ίδιας της ζωής

Η γιορτή της μητέρας είναι η γιορτή της ίδιας της ζωής

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση του MV Hondius όπου ξέσπασε χανταϊός, θέτοντας επιβάτες και πλήρωμα σε πολυήμερη καραντίνα μέχρι να βρεθεί τρόπος να απομακρυνθούν από το κρουαζιερόπλοιο με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος διασποράς του ιού. «Η όλη επιχείρηση εξελίσσεται κανονικά», δήλωσε η ισπανίδα υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρσία.

Αφού αναχώρησε από το Πράσινο Ακρωτήριο στις 6 Μαΐου, το κρουαζιερόπλοιο έφτασε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Γκραναδίγια της Τενερίφης, στα Κανάρια Νησιά, και αγκυροβόλησε αρόδο. Οι υγειονομικές αρχές συντονίζουν παρουσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) την προσεκτική απομάκρυνση των περισσότερων από 140 επιβατών και μελών του πληρώματος.

Στο λιμάνι έχουν ήδη φτάσει τα χαρακτηριστικά κόκκινα λεωφορεία που μεταφέρουν τους επιβάτες – οι οποίοι φορούν ειδικές προστατευτικές στολές και μάσκες – από το κρουαζιερόπλοιο στο αεροδρόμιο του νησιού, σε απόσταση 10 λεπτών, όπου τους αναμένουν οι πτήσεις επαναπατρισμού.

Επιβάτες και πλήρωμα του MV Hondius παρέμειναν σε πολυήμερη καραντίνα μέχρι να βρεθεί τρόπος για ασφαλή εκκένωση του πλοίου

Επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius όπου ξέσπασε χανταϊός περιμένουν στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου

Όπως αναφέρει το Associated Press, έχει ανακοινωθεί ότι οι Ισπανοί υπήκοοι αποβιβάζονται πρώτοι από το πλοίο και θα μεταφερθούν με μικρές λέμβους χωρητικότητας 5 έως 10 ατόμων. Οι ισπανικές αρχές και ο ΠΟΥ ανέφεραν ότι οι πτήσεις εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας. Στο MV Hondius επέβαιναν άνθρωποι από 23 χώρες.

Για τον επαναπατρισμό του 70χρονου Έλληνα, υπάρχουν δύο σενάρια. Αεροσκάφος της Πολεμικής μας Αεροπορίας είτε θα παραλάβει τον 70χρονο Έλληνα από την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων, είτε θα πετάξει για Τενερίφη απ’ όπου και θα τον παραλάβει κατευθείαν.

Ήδη ορισμένοι επιβάτες μεταφέρθηκαν στην ξηρά και επιβιβάστηκαν στα λεωφορεία, ενώ κανείς από τους επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο δεν παρουσιάζει συμπτώματα του ιού, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, τον ΠΟΥ και την εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions.

Επιβάτες απομακρύνονται με λεωφορεία με κατεύθυνση το αεροδρόμιο

Ωστόσο, όλοι οι επιβάτες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά. Τα λεωφορεία χαρακτηρίζονται από τις αρχές «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα» που θα κινούνται «μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και οι άνθρωποι θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους.

Υπενθυμίζεται ότι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ξέσπασμα του χανταϊού, ενώ πέντε επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το πλοίο προτού γίνεται αντιληπτό το πρόβλημα έχουν μολυνθεί από τον επικίνδυνο, αν και σπάνιο, ιό.

Συντονισμένη επιχείρηση

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, έφτασε το Σάββατο στην Τενερίφη προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο.

Μαζί με τους υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας, θα επιβλέπουν την επιχείρηση εκκένωσης, με τις αρχές του νησιού να έχουν δηλώσει ότι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που θα αποβιβαστούν δεν θα έρθουν σε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό.

«Οι οικογένειές σας δεν θα τους συναντήσουν», διαβεβαίωσε ο Γκεμπρεγιέσους τους ντόπιους, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες είχαν προχωρήσει σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Να σημειωθεί ότι ο χανταϊός συνήθως μεταδίδεται όταν οι άνθρωποι εισπνέουν μολυσμένα υπολείμματα περιττωμάτων τρωκτικών, συνήθως από σκόνη που σηκώνεται στον αέρα, και δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων. Ωστόσο, το λεγόμενο στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στα κρούσματα σε σπάνιες περιπτώσεις μεταδίδεται και τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μεταξύ μίας και οκτώ εβδομάδων μετά την έκθεση.

Στιγμιότυπο από την εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius με μικρότερα σκάφη

Παρ’ όλα αυτά ο ΠΟΥ, στη σχετική ανακοίνωσή του για το περιστατικό, αναφέρει ότι ο κίνδυνος για τον μεγαλύτερο πληθυσμό είναι χαμηλός, αλλά μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι Ισπανοί υπήκοοι που αποβιβάζονται πρώτοι θα μεταφερθούν σε ιατρική μονάδα και θα τεθούν σε καραντίνα. Η Oceanwide ανέφερε ότι στο πλοίο επιβαίνουν 13 Ισπανοί επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος ισπανικής υπηκοότητας.

Μόνο οι Ισπανοί υπήκοοι θα τεθούν σε καραντίνα στην Ισπανία, ανέφερε ο διοργανωτής της κρουαζιέρας. Ωστόσο, ορισμένοι εξ αυτών δήλωσαν ότι ανησυχούν μήπως στιγματιστούν μόλις επιστρέψουν στην ξηρά.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαιώσει ότι θα στείλουν πτήσεις έκτακτης ανάγκης για πολίτες εκτός ΕΕ των οποίων οι χώρες δεν μπόρεσαν να στείλουν αεροπλάνο. Οι Αμερικανοί επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα σε ιατρικό κέντρο στη Νεμπράσκα.

Ένα από τα λεωφορεία έχει φτάσει στο αεροδρόμιο της Τενερίφης και αποβιβάζει κόσμο

Μόλις επαναπατριστούν, οι 22 βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία για παρακολούθηση.

Στην ολλανδική πτήση τσάρτερ θα επιβαίνουν 29 άτομα, μεταξύ των οποίων ολλανδοί υπήκοοι και άτομα άλλων εθνικοτήτων, σύμφωνα με το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πέντε Γάλλοι επιβάτες θα επαναπατριστούν σήμερα και θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για 72 ώρες υπό παρακολούθηση, μετά την οποία θα τεθούν σε καραντίνα στο σπίτι τους για 45 ημέρες, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Εικόνα που δείχνει πλοιάριο της ισπανικής ακτοφυλακής να πλησιάζει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Πλοιάριο της ισπανικής ακτοφυλακής να πλησιάζει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Η Αυστραλία στέλνει ένα αεροπλάνο που αναμένεται να φτάσει τη Δευτέρα για να παραλάβει τους υπηκόους της και υπηκόους γειτονικών χωρών, όπως η Νέα Ζηλανδία, ανέφερε η Γκαρσία. Το αεροπλάνο αυτό θα είναι το τελευταίο που θα αναχωρήσει από την Τενερίφη, πρόσθεσε.

Η Νορβηγία έστειλε ένα αεροσκάφος – ασθενοφόρο στην Τενερίφη με προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο για τη μεταφορά ασθενών με λοιμώξεις υψηλού κινδύνου, όπως δήλωσε η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της χώρας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK. Το αεροσκάφος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τη διαχείριση του έχει αναλάβει η Νορβηγία.

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που θα αποβιβαστούν θα αφήσουν πίσω τις αποσκευές τους και θα επιτρέπεται να πάρουν μαζί τους μόνο μια μικρή τσάντα με είδη πρώτης ανάγκης, ένα κινητό τηλέφωνο, φορτιστή και τα απαραίτητα έγγραφα.

Μέρος του πληρώματος, καθώς και η σορός ενός επιβάτη που έχασε τη ζωή του εν πλω, θα παραμείνουν στο πλοίο, το οποίο θα συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ της Ολλανδίας όπου θα υποβληθεί σε απολύμανση, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Η αναμενόμενη διάρκεια του ταξιδιού προς το Ρότερνταμ είναι περίπου πέντε ημέρες, ανέφερε η εταιρεία κρουαζιέρας.

Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια

Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια

Η γιορτή της μητέρας είναι η γιορτή της ίδιας της ζωής

Η γιορτή της μητέρας είναι η γιορτή της ίδιας της ζωής

Ιράν: Χώρες που εφαρμόζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα «αντιμετωπίσουν προβλήματα»

Ιράν: Χώρες που εφαρμόζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα «αντιμετωπίσουν προβλήματα»

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
Εκπαιδευτική έρευνα 10.05.26

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων επηρεάζει ευθέως την απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Η αριστεία δεν είναι ζήτημα ευφυΐας ή προσωπικότητας και το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή της.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: «Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά, νομίζαμε θα πεθάνουμε»: Επιβάτες περιγράφουν τη στιγμή που το αεροπλάνο σκότωσε πεζό
Ντένβερ 10.05.26

«Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά, νομίζαμε θα πεθάνουμε»: Επιβάτες περιγράφουν τη στιγμή που το αεροπλάνο σκότωσε πεζό

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής - Το φετοιμαζόταν να αναχωρήσει για Λος Άντζελες

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Κόσμος 10.05.26

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»

Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ιράν προειδοποιεί: Χώρες που εφαρμόζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα «αντιμετωπίσουν προβλήματα» στα Στενά του Ορμούζ
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 10.05.26 Upd: 11:13

Το Ιράν προειδοποιεί: Χώρες που εφαρμόζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα «αντιμετωπίσουν προβλήματα» στα Στενά του Ορμούζ

Το Iράν προειδοποιεί με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε πλοία του - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, σκοτώνοντας 36 ανθρώπους το Σάββατο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

«Ιός των Άνδεων» - 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης
Τι τον συγκινεί; 10.05.26

Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης

Ένα διπλωματικό δώρο προς έναν ηγέτη κράτους στο παρελθόν είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει ουσιαστική επίδραση στις διακρατικές σχέσεις.

Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο
Ανυπολόγιστη καταστροφή 10.05.26

Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο

Μετά από τρεις διαδοχικές επιθέσεις από την Ουκρανία τον Απρίλη στην περιοχή Τουάπσε του Κράσνονταρ στη Ρωσία, η περιβαλλοντική καταστροφή κρίνεται τεράστια για τις περιοχές που επλήγησαν.

Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών
«Δικαστικό Μέγαρο» 10.05.26

Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών

Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα
Κόσμος 10.05.26

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πλησιάσει καθόλου στο τέλος του πολέμου, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ πλέει προς το Στενά του Ορμούζ, με άδεια του Ιράν και αισιοδοξία για το άνοιγμα του περάσματος

Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα
Κόσμος 10.05.26

Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα

Οι επιθέσεις τρομοκρατών συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα (JNIM) στο Μάλι συνεχίζονται, με τις τελευταίες επιθέσεις να κοστίζουν συνολικά την ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα.

Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Το sms πριν τον μαγνητικό τομογράφο
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Το sms πριν τον μαγνητικό τομογράφο

Ο Λάκης Λαζόπουλος που ήταν κοινός στόχος ΕΥΠ και Predator αποκαλύπτει στην Αναστασία Γιάμαλη μιλώντας στο Σέιφ Σπέις του in, τη στιγμή που έλαβε το μολυσμένο sms που έγραφε κάτι που «μόνο η ΕΥΠ μπορούσε να γνωρίζει».

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Mother's Day 10.05.26

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
Εκπαιδευτική έρευνα 10.05.26

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων επηρεάζει ευθέως την απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Η αριστεία δεν είναι ζήτημα ευφυΐας ή προσωπικότητας και το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή της.

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επικαιρότητα 10.05.26

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει

Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Έμμεση παραδοχή ενοχής από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Έμμεση παραδοχή ενοχής από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη στην οποία εξέφρασε τις πολιτικές φιλοδοξίες του και ουσιαστικά παραδέχτηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέσο ήταν επίσης το μήνυμα.

Μισιρλή στο «in»: «Είναι μεγάλο βάρος να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού»
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Μισιρλή στο «in»: «Είναι μεγάλο βάρος να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού»

Η Ξανθή Μισιρλή μίλησε στο «In» για τους στόχους του τμήματος στο ποδόσφαιρο γυναικών του Ολυμπιακού και εξέφρασε το πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να αγωνίζεται με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων.

Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα
Τα σενάρια 10.05.26

Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε το drone μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες

Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία
Ελλάδα 10.05.26

Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία

Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη σορό

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
Πολιτική 10.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»

«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

«Περιφερόμενος κίνδυνος ο Μητσοτάκης»: Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση και επικρίσεις για την υπόθεση του drone στη Λευκάδα
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

«Περιφερόμενος κίνδυνος ο Μητσοτάκης»: Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση και επικρίσεις για την υπόθεση του drone στη Λευκάδα

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του πλωτού drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, άσκησαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ -Τι είπαν για εκλογές και ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού - Πώς απάντησε η εκπρόσωπος της ΝΔ.

Λειψυδρία: Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί – Απώλειες έως 70% στα δίκτυα
Θέμα νοοτροπίας 10.05.26

Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία - Απώλειες έως 70% στα δίκτυα

Η λειψυδρία δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά αν ο άνθρωπος είναι σπάταλος με το νερό, εξηγεί ο καθηγητής του ΑΠΘ, Παντελής Σιδηρόπουλος - «Απλώς με την κλιματική αλλαγή έχει οξυνθεί το πρόβλημα»

Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση
Ερωτήματα φωτιά 10.05.26

Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση

Αμείλικτα ερωτήματα προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απευθύνει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι στην συνέντευξή του «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική 10.05.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι

Επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον υπουργό Άμυνας , εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Μίλησε για χώρα «ξέφραγο αμπέλι» με αφορμή το drone στη Λευκάδα

Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
The Fab Two 10.05.26

Πολ ΜακΚάρτνεϊ - Ρίνγκο Σταρ: Τα δύο «Σκαθάρια» συνεργάστηκαν για το πρώτο τους ντουέτο και θύμισαν εποχές Beatles

Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

