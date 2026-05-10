Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση του MV Hondius όπου ξέσπασε χανταϊός, θέτοντας επιβάτες και πλήρωμα σε πολυήμερη καραντίνα μέχρι να βρεθεί τρόπος να απομακρυνθούν από το κρουαζιερόπλοιο με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος διασποράς του ιού. «Η όλη επιχείρηση εξελίσσεται κανονικά», δήλωσε η ισπανίδα υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρσία.

Αφού αναχώρησε από το Πράσινο Ακρωτήριο στις 6 Μαΐου, το κρουαζιερόπλοιο έφτασε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Γκραναδίγια της Τενερίφης, στα Κανάρια Νησιά, και αγκυροβόλησε αρόδο. Οι υγειονομικές αρχές συντονίζουν παρουσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) την προσεκτική απομάκρυνση των περισσότερων από 140 επιβατών και μελών του πληρώματος.

Στο λιμάνι έχουν ήδη φτάσει τα χαρακτηριστικά κόκκινα λεωφορεία που μεταφέρουν τους επιβάτες – οι οποίοι φορούν ειδικές προστατευτικές στολές και μάσκες – από το κρουαζιερόπλοιο στο αεροδρόμιο του νησιού, σε απόσταση 10 λεπτών, όπου τους αναμένουν οι πτήσεις επαναπατρισμού.

Όπως αναφέρει το Associated Press, έχει ανακοινωθεί ότι οι Ισπανοί υπήκοοι αποβιβάζονται πρώτοι από το πλοίο και θα μεταφερθούν με μικρές λέμβους χωρητικότητας 5 έως 10 ατόμων. Οι ισπανικές αρχές και ο ΠΟΥ ανέφεραν ότι οι πτήσεις εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας. Στο MV Hondius επέβαιναν άνθρωποι από 23 χώρες.

Για τον επαναπατρισμό του 70χρονου Έλληνα, υπάρχουν δύο σενάρια. Αεροσκάφος της Πολεμικής μας Αεροπορίας είτε θα παραλάβει τον 70χρονο Έλληνα από την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων, είτε θα πετάξει για Τενερίφη απ’ όπου και θα τον παραλάβει κατευθείαν.

Ήδη ορισμένοι επιβάτες μεταφέρθηκαν στην ξηρά και επιβιβάστηκαν στα λεωφορεία, ενώ κανείς από τους επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο δεν παρουσιάζει συμπτώματα του ιού, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, τον ΠΟΥ και την εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions.

Ωστόσο, όλοι οι επιβάτες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά. Τα λεωφορεία χαρακτηρίζονται από τις αρχές «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα» που θα κινούνται «μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και οι άνθρωποι θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους.

Υπενθυμίζεται ότι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ξέσπασμα του χανταϊού, ενώ πέντε επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το πλοίο προτού γίνεται αντιληπτό το πρόβλημα έχουν μολυνθεί από τον επικίνδυνο, αν και σπάνιο, ιό.

Συντονισμένη επιχείρηση

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, έφτασε το Σάββατο στην Τενερίφη προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο.

Μαζί με τους υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας, θα επιβλέπουν την επιχείρηση εκκένωσης, με τις αρχές του νησιού να έχουν δηλώσει ότι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που θα αποβιβαστούν δεν θα έρθουν σε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό.

«Οι οικογένειές σας δεν θα τους συναντήσουν», διαβεβαίωσε ο Γκεμπρεγιέσους τους ντόπιους, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες είχαν προχωρήσει σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Να σημειωθεί ότι ο χανταϊός συνήθως μεταδίδεται όταν οι άνθρωποι εισπνέουν μολυσμένα υπολείμματα περιττωμάτων τρωκτικών, συνήθως από σκόνη που σηκώνεται στον αέρα, και δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων. Ωστόσο, το λεγόμενο στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στα κρούσματα σε σπάνιες περιπτώσεις μεταδίδεται και τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μεταξύ μίας και οκτώ εβδομάδων μετά την έκθεση.

Παρ’ όλα αυτά ο ΠΟΥ, στη σχετική ανακοίνωσή του για το περιστατικό, αναφέρει ότι ο κίνδυνος για τον μεγαλύτερο πληθυσμό είναι χαμηλός, αλλά μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι Ισπανοί υπήκοοι που αποβιβάζονται πρώτοι θα μεταφερθούν σε ιατρική μονάδα και θα τεθούν σε καραντίνα. Η Oceanwide ανέφερε ότι στο πλοίο επιβαίνουν 13 Ισπανοί επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος ισπανικής υπηκοότητας.

Μόνο οι Ισπανοί υπήκοοι θα τεθούν σε καραντίνα στην Ισπανία, ανέφερε ο διοργανωτής της κρουαζιέρας. Ωστόσο, ορισμένοι εξ αυτών δήλωσαν ότι ανησυχούν μήπως στιγματιστούν μόλις επιστρέψουν στην ξηρά.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαιώσει ότι θα στείλουν πτήσεις έκτακτης ανάγκης για πολίτες εκτός ΕΕ των οποίων οι χώρες δεν μπόρεσαν να στείλουν αεροπλάνο. Οι Αμερικανοί επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα σε ιατρικό κέντρο στη Νεμπράσκα.

Μόλις επαναπατριστούν, οι 22 βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία για παρακολούθηση.

Στην ολλανδική πτήση τσάρτερ θα επιβαίνουν 29 άτομα, μεταξύ των οποίων ολλανδοί υπήκοοι και άτομα άλλων εθνικοτήτων, σύμφωνα με το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πέντε Γάλλοι επιβάτες θα επαναπατριστούν σήμερα και θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για 72 ώρες υπό παρακολούθηση, μετά την οποία θα τεθούν σε καραντίνα στο σπίτι τους για 45 ημέρες, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Αυστραλία στέλνει ένα αεροπλάνο που αναμένεται να φτάσει τη Δευτέρα για να παραλάβει τους υπηκόους της και υπηκόους γειτονικών χωρών, όπως η Νέα Ζηλανδία, ανέφερε η Γκαρσία. Το αεροπλάνο αυτό θα είναι το τελευταίο που θα αναχωρήσει από την Τενερίφη, πρόσθεσε.

Η Νορβηγία έστειλε ένα αεροσκάφος – ασθενοφόρο στην Τενερίφη με προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο για τη μεταφορά ασθενών με λοιμώξεις υψηλού κινδύνου, όπως δήλωσε η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της χώρας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK. Το αεροσκάφος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τη διαχείριση του έχει αναλάβει η Νορβηγία.

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που θα αποβιβαστούν θα αφήσουν πίσω τις αποσκευές τους και θα επιτρέπεται να πάρουν μαζί τους μόνο μια μικρή τσάντα με είδη πρώτης ανάγκης, ένα κινητό τηλέφωνο, φορτιστή και τα απαραίτητα έγγραφα.

Μέρος του πληρώματος, καθώς και η σορός ενός επιβάτη που έχασε τη ζωή του εν πλω, θα παραμείνουν στο πλοίο, το οποίο θα συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ της Ολλανδίας όπου θα υποβληθεί σε απολύμανση, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Η αναμενόμενη διάρκεια του ταξιδιού προς το Ρότερνταμ είναι περίπου πέντε ημέρες, ανέφερε η εταιρεία κρουαζιέρας.