Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο
Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο ΠΟΥ και η ΕΕ ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την εκκένωση των επιβατών
Η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία θα στείλουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Τενερίφη, το οποίο έχει πληγεί από μια θανατηφόρα επιδημία του Χανταϊού, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας το Σάββατο στη Μαδρίτη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει δύο επιπλέον αεροπλάνα για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, πρόσθεσε ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.
Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαιώσει ότι οργανώνονται αεροπλάνα και σχέδια έκτακτης ανάγκης για τους πολίτες εκτός ΕΕ, των οποίων οι χώρες δεν μπόρεσαν να στείλουν αεροπορικά μέσα μεταφοράς, είπε.
Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεζ στη Μαδρίτη το Σάββατο το απόγευμα και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Τενερίφη στις Καναρίους Νήσους, μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας της Ισπανίας, για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου. Αναμένεται να αγκυροβολήσει κοντά στο νησί μεταξύ 03:00 και 05:00 GMT.
Οι τοπικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η εκκένωση πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ του μεσημεριού της Κυριακής και του απογεύματος της Δευτέρας, πριν οι συνθήκες στη θάλασσα αναμένεται να επιδεινωθούν μέχρι τα τέλη Μαΐου λόγω κακοκαιρίας.
Το κρουαζιερόπλοιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο ΠΟΥ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την εκκένωση των επιβατών που βρίσκονταν επί του σκάφους, μετά την ανίχνευση της επιδημίας του Χανταϊού.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οκτώ άτομα είχαν αρρωστήσει, εκ των οποίων τρία πέθαναν – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος.
Έξι από αυτά τα άτομα έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, ενώ υπάρχουν άλλα δύο ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.
Ο ιός Hantavirus μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Όλοι οι επιβάτες καθώς και 17 μέλη του πληρώματος θα εκκενωθούν, αλλά 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα ταξιδέψουν προς τις Κάτω Χώρες, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας Μόνικα Γκαρσία. Οι αποσκευές και η σορός ενός αποθανόντος επιβάτη στο πλοίο θα παραμείνουν στο πλοίο και το πλοίο θα απολυμανθεί πλήρως κατά την άφιξη, πρόσθεσε.
Οι Ισπανοί πολίτες θα αποβιβαστούν πρώτοι, ενώ η σειρά εκκένωσης των υπόλοιπων ομάδων πολιτών θα καθοριστεί από τις υγειονομικές αρχές. Οι πολίτες δεν θα μπορούν να αποβιβαστούν έως ότου το αεροπλάνο εκκένωσής τους είναι έτοιμο να αναχωρήσει, δήλωσε ο Γκράντε-Μαρλάσκα.
