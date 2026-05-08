Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε την Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις

Μία γυναίκα 32 ετών στη νοτιοανατολική ισπανική πόλη Αλικάντε παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν την Παρασκευή, ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Η γυναίκα παρουσιάζει «ήπια αναπνευστικά συμπτώματα» και διακομίζεται σε νοσοκομείο στην πόλη Αλικάντε όπου θα υποβληθεί σε εξετάσεις για τον ιό, με τα αποτελέσματα να αναμένονται από 24 έως 48 ώρες αργότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του τμήματος υγείας της περιφέρειας.

Ο Παντίγια είπε πως η γυναίκα, που είναι κάτοικος του Αλικάντε στην περιφέρεια Βαλένθια, καθόταν δύο σειρές πίσω από επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου, όμως η επαφή μεταξύ τους «ήταν σύντομη» καθώς η επιβάτιδα ήταν πάνω «στο αεροπλάνο για λίγη ώρα».

Ο Παντίγια πρόσθεσε πως οι περιφερειακές υγειονομικές αρχές της Βαλένθια ιχνηλατούν τους ανθρώπους με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή η γυναίκα τις τελευταίες ημέρες.

Εννέα τα ύποπτα κρούσματα λέει ο ΠΟΥ

Ένα ακόμα πιθανό κρούσμα χανταϊού αναγνωρίστηκε σε βρετανό τουρίστα του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, ο οποίος αποβιβάστηκε σε απομονωμένο νησί του Νότιου Ατλαντικού πριν γίνουν αντιληπτά τα πρώτα περιστατικά.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική Αρχή Ασφάλειας Υγείας, η οποία όμως δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Ο ασθενής παραμένει στο νησί Τριστάν ντα Κούνια στο οποίο είχε αποβιβαστεί στις 15 Απριλίου. Πρόκειται για το πιο απομονωμένο κατοικημένο νησί του κόσμου, με πληθυσμό μόλις 200 ανθρώπων.

Τρεις επιβάτες του πλοίου έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΥ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη ανέφεραν συνολικά πέντε επιβεβαιωμένα και τρία ύποπτα κρούσματα.

Ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «απολύτως χαμηλός», διαβεβαίωσε την Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), έπειτα από επιδημία που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius,