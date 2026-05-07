Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ
- Χαμός με τις πινακίδες για νέα Ι.Χ. - Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης... τσίγκου
- Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε to Fuel Pass
- Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
- Πιερία: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος 73χρονου – Βρέθηκε νεκρός στην αυλή του
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η εστία του χανταϊού που δηλώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο και έχει στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, δεν συνιστά επί του παρόντος ούτε «την αρχή μιας επιδημίας» ούτε την αρχή «μιας πανδημίας», τόνισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
«Αυτό δεν είναι η αρχή μιας επιδημίας, Δεν είναι η αρχή μιας πανδημίας, αλλά είναι η ιδανική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι οι επενδύσεις στην έρευνα για παθογόνους παράγοντες όπως αυτός είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι θεραπείες, τα τεστ ανίχνευσης και τα εμβόλια σώζουν ζωές», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη η Μαρία Βαν Κέρκοβ, η οποία διευθύνει το Τμήμα Πρόληψης και Προετοιμασίας για επιδημίες και πανδημίες του ΠΟΥ.
Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ.
«Πιστεύουμε ότι το επεισόδιο αυτό θα μείνει περιορισμένο εάν τα μέτρα δημόσιας υγείας εφαρμοστούν και εάν οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη», τόνισε ο Αμπντιραχμάν Μαχάμουντ, διευθυντής επιχειρήσεων στο Τμήμα Συναγερμού και Αντιμετώπισης σε έκτακτες υγειονομικές καταστάσεις του ΠΟΥ, ενώ κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί σε αρκετές χώρες.
Παράλληλα, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η Αργεντινή στέλνει προς πέντε χώρες περίπου 2.500 κιτ για την ανίχνευση του χανταϊού, που αποτελεί το επίκεντρο διεθνούς υγειονομικού συναγερμού μετά τον εντοπισμό μιας εστίας σε κρουαζιερόπλοιο.
«Οργανώσαμε την αποστολή 2.500 διαγνωστικών κιτ από την Αργεντινή προς τα εργαστήρια πέντε χωρών», γνωστοποίησε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γεμπρεγέσους.
Ενημερώθηκαν οι χώρες
Συμπλήρωσε επίσης ότι ο ΠΟΥ «ενημέρωσε» τις 12 χώρες των 29 επιβατών του κρουαζιερόπλοιου όπου εντοπίστηκε εστία χανταϊού, οι οποίοι αποβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια μιας στάσης στις 24 Απριλίου στο βρετανικό νησί της Αγίας Ελένης.
Ο ΠΟΥ ενημέρωσε τις 12 χώρες, των οποίων οι πολίτες αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη.
«Αυτές οι 12 χώρες είναι ο Καναδάς, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, η Σιγκαπούρη, η Σουηδία, η Ελβετία, η Τουρκία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ», επισήμανε ο Γεμπρεγέσους.
- Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
- Capital Clean Energy Carriers: Παραλαβή και δεύτερου πλοίου μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων
- Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
- Greece Prepares Equal Pay Bill After Stakeholder Talks
- Σάκκαρη: Η μέρα και η ώρα του αγώνα της με τη Ριμπάκινα
- Λάμπρος Κωνσταντάρας: Ολοκληρώνεται η συνεργασία του με τη Μαλέσκου; – Η απάντηση του
- Κρήτη: Τη σύζυγο του 54χρονου «βλέπει» πίσω από τη δολοφονία η Αστυνομία – Οι μοιραίες καθυστερήσεις των Αρχών
- Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις