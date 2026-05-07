Ενας 70χρονος ομογενής συνταξιούχος ο οποίος δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι και πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού.

Ηδη, ο ΕΟΔΥ έχει έρθει σε επικοινωνία με τον 70χρονο ο οποίος δεν νοσεί, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για το ιατρικό ιστορικό του.

Μάλιστα του ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες μετακινήσεις του ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η πιθανή αλυσίδα έκθεσης και μετάδοσης.

ΕΕ: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έβα Χρντσίροβα, δήλωσε αναφορικά με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και το ξέσπασμα χανταϊού, ότι η Κομισιόν παρακολουθεί την κατάσταση και πως «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Όπως ανέφερε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη στείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση και παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ η Κομισιόν βρίσκεται σε διαρκείς συσκέψεις για το θέμα.

Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας με τα κράτη-μέλη, τον ΠΟΥ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, σήμερα έγιναν συσκέψεις και με εκπροσώπους από την Ολλανδία και την Ισπανία -που έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας – ενώ το απόγευμα προγραμματίζεται νέα συνάντηση με τα κράτη των οποίων πολίτες βρίσκονται στο πλοίο.

Επιβεβαιώθηκαν πέντε κρούσματα

Επιβεβαιώθηκαν πέντε από τα οκτώ φερόμενα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα αυτό της επιδημίας χανταϊού παραμένει μικρός, προσθέτοντας ότι ο Οργανισμός έχει λάβει γνώση αναφορών για άλλους ασθενείς και ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περιόδου επώασης του ιού.

Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 40 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, όπου το πλοίο έκανε στάση, προτού εκδηλωθεί το ξέσπασμα της επιδημίας. Άγνωστο παραμένει προς το παρόν το πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους.

Ένας από τους επιβάτες αυτούς ήταν και η 69χρονη σύζυγος του Ολλανδού ο οποίος πέθανε στο MV Hondius στις 11 Απριλίου. Η γυναίκα αυτή αρρώστησε και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ προτού καταφέρει να επιστρέψει στην Ολλανδία.

Η εταιρεία KLM ανακοίνωσε χθες ότι μία επιβάτης απομακρύνθηκε από πτήση της εταιρείας στις 25 Απριλίου, που αναχώρησε από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό το Άμστερνταμ, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Αργότερα η επιβάτης πέθανε.

Εξάλλου ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι ένας Γάλλος πολίτης έχει έρθει επαφή με πρόσωπο που ασθένησε από χανταϊό, όμως ο ίδιος δεν εμφανίζει συμπτώματα αυτή τη στιγμή.

Ένας άνδρας νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, ένας άλλος στη Ζυρίχη και τρία ύποπτα κρούσματα έχουν απομακρυνθεί από το πλοίο με αεροασθενοφόρα προς την Ευρώπη.

Το στέλεχος του χανταϊού που έχει εντοπιστεί σε όσους έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της στενής και παρατεταμένης επαφής, όπως τονίζουν οι ειδικοί.