Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
Κόσμος 07 Μαΐου 2026, 14:34

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, προκειμένου να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας.

Μια αεροσυνοδός της ολλανδικής εταιρείας KLM νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ με πιθανά συμπτώματα. Συνολικά τρεις άνθρωποι, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα, που επέβαιναν στο MV Hondius έχουν πεθάνει αφού μολύνθηκαν από χανταϊό. Οκτώ άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν μολυνθεί, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Επιβάτες που βρίσκονταν στο πλοίο αποβιβάστηκαν και «διασκορπίστηκαν» σε όλο τον κόσμο

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 40 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, όπου το πλοίο έκανε στάση, προτού εκδηλωθεί το ξέσπασμα της επιδημίας. Άγνωστο παραμένει προς το παρόν το πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους.

Ένας από τους επιβάτες αυτούς ήταν και η 69χρονη σύζυγος του Ολλανδού ο οποίος πέθανε στο MV Hondius στις 11 Απριλίου. Η γυναίκα αυτή αρρώστησε και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ προτού καταφέρει να επιστρέψει στην Ολλανδία.

Η εταιρεία KLM ανακοίνωσε χθες ότι μία επιβάτης απομακρύνθηκε από πτήση της εταιρείας στις 25 Απριλίου, που αναχώρησε από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό το Άμστερνταμ, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Αργότερα η επιβάτης πέθανε.

“Λόγω της κατάστασης της υγείας της επιβάτιδας εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην της επιτρέψει να ταξιδέψει με την πτήση αυτή”, διευκρίνισε η αεροπορική εταιρεία. “Αφού η επιβάτιδα αποβιβάστηκε, η πτήση αναχώρησε για την Ολλανδία”, πρόσθεσε.

Οι υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας “για προληπτικούς λόγους” έχουν αρχίσει να έρχονται σε επαφή με όλους του επιβάτες της εν λόγω πτήσης, σημείωσε η KLM.

Αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Στο μεταξύ σήμερα, σύμφωνα με τον ολλανδικό σταθμό RTL, μία αεροσυνοδός της KLM που ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ, αφού παρουσίασε πιθανά, ήπια συμπτώματα μόλυνσης από χανταϊό.

Όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος του ολλανδικού υπουργείου Υγείας, αυτή τη στιγμή η γυναίκα υποβάλλεται σε τεστ προκειμένου να καθοριστεί αν έχει μολυνθεί από χανταϊό.

Εξάλλου ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι ένας Γάλλος πολίτης έχει έρθει επαφή με πρόσωπο που ασθένησε από χανταϊό, όμως ο ίδιος δεν εμφανίζει συμπτώματα αυτή τη στιγμή.

Ένας άνδρας νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, ένας άλλος στη Ζυρίχη και τρία ύποπτα κρούσματα έχουν απομακρυνθεί από το πλοίο με αεροασθενοφόρα προς την Ευρώπη.

Το στέλεχος του χανταϊού που έχει εντοπιστεί σε όσους έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της στενής και παρατεταμένης επαφής, όπως τονίζουν οι ειδικοί.

Ωστόσο οι υγειονομικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο έχουν τεθεί σε εγρήγορση.

Το ζευγάρι Ολλανδών που πέθανε λόγω του χανταϊού βρισκόταν στη Λατινική Αμερική από τα τέλη Νοεμβρίου και ταξίδευε για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή, και την Ουρουγουάη, ενώ επέστρεψε στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου, για να επιβιβαστεί στο πλοίο την 1η Απριλίου.

Ο χανταϊός είναι ενδημικός σε ορισμένες περιοχές της Αργεντινής, κυρίως στις Άνδεις, με τουλάχιστον περίπου εξήντα κρούσματα να καταγράφονται ετησίως τα τελευταία χρόνια. Εξαπλώνεται κυρίως μέσω των τρωκτικών, μολύνοντας ανθρώπους μέσω επαφής με αρουραίους ή ποντίκια, ή τα ούρα τους, τα περιττώματα και ή το σάλιο τους. Λιγότερο συχνά, εξαπλώνεται μέσω μολυσμένων επιφανειών.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής έχει ανακοινώσει ότι θα πιάσει τρωκτικά στην πόλη Ουσουάια, από όπου απέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο, και θα πραγματοποιήσει ελέγχους για να εξακριβώσει αν είναι φορείς ιών.

Στο MV Hondius παραμένουν περίπου 150 άνθρωποι, όμως “κανένας από αυτούς δεν εμφανίζει συμπτώματα”, όπως διευκρίνισε η ιδιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Υβριδική τρομοκρατία 07.05.26

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Κόσμος 07.05.26

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Κόσμος 07.05.26

Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Νέος κανονισμός 07.05.26

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Νέες αποκαλύψεις 07.05.26

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Σύνταξη
Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή
Κόσμος 07.05.26

Η μετατόπιση του τιμωρητικού λόγου αποκαλύπτει μια διαδικασία, όπου το Ισραήλ εγκαταλείπει την εικόνα του ως παγκόσμιου θύματος και υιοθετεί τη στάση ενός περιφερειακού τυράννου, σύμφωνα με τη Haaretz

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί
Κόσμος 07.05.26

«Απέφευγε να δώσει απαντήσεις, ήταν νευρικός, ήταν ανέντιμος» τόνισαν στελέχη των Δημοκρατικών, ζητώντας από τον υπουργό να παραιτηθεί.

Αναφορές ότι είναι σε εξέλιξη επαφές για το σταδιακό άνοιγμα του Ορμούζ – Πεζεσκιάν: Συναντήθηκα με τον Χαμενεΐ
Ρευστό σκηνικό 07.05.26 Upd: 14:01

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία» με το Ιράν - Η Τεχεράνη, ανέφερε ότι η πρόταση των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη «υπό εξέταση» - Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας - Όλες οι εξελίξεις στο in

Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
Κόσμος 07.05.26

Το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε σχέδιο και αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Τεχνολογία 07.05.26

Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
ΜΜΕ 07.05.26

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
Επίθεση στην Αριστερά 07.05.26

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Λίβανος 07.05.26

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Πύργος: Υπό φύλαξη στο νοσοκομείο 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
Εισαγγελική εντολή 07.05.26

Ο 17χρονος φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε αμέσως αφότου καταγγέλθηκε ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον του ανήλικου

Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα
Ηράκλειο 07.05.26

Στο βίντεο καταγράφεται το ΙΧ να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.
Τα Νέα της Αγοράς 07.05.26

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων του με σταθερές ροές στο μέλλον, αλλά και τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργει και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Πινακίδες: Χαμός με τα νέα Ι.Χ. – Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης… τσίγκου
Κλαυσίγελως 07.05.26

Οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες με τις πινακίδες κυκλοφορίας για να νέα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στη Λάρισα, όπου ταξινομήθηκαν μόλις δύο οχήματα τον Απρίλιο

Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις προτάσεις Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Περιβάλλον 07.05.26

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia
Ελλάδα 07.05.26

Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που  είχε υπογράψει ο κ Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ

Μίνα Μουστάκα
«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Υβριδική τρομοκρατία 07.05.26

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Live οι ομιλίες στην ΚΟ της ΝΔ: Επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Γκρίνιες για τους «προστατευμένους» υπουργούς
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τους βουλευτές να «ξεσπαθώνουν» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να εκφράζουν τις απόψεις τους για τον ρόλο του βουλευτή, καθώς και τις διαφωνίες τους με όσους υπουργούς βρίσκονται στο απυρόβλητο

Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση 07.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Παναγιώτης Σωτήρης
Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Κόσμος 07.05.26

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Στα Χανιά 07.05.26

Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

