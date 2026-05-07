Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
Κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Εν πλω προς τα Κανάρια – «Όλοι θα μείνουν μέσα μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών»
Ελλάδα 07 Μαΐου 2026, 12:10

Η απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός, έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, ενώ το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια το Σάββατο

Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε καραντίνα οι επιβάτες και το προσωπικό του πλοίου, ενώ τη ζωή τους έχουν χάσει μία Γερμανίδα και ένα ζευγάρι Ολλανδών.

Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια, παρά την αντίθεση που έχουν εκφράσει οι τοπικές αρχές

Το κρουαζιερόπλοιο απέπλευσε από το Πράσινο Ακρωτήρι την Τετάρτη με προορισμό την Τενερίφη, ενώ η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα. «Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη» των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια, παρά την αντίθεση που έχουν εκφράσει οι τοπικές αρχές. «Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους το εμποδίζει», είπε από την πλευρά της η υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

Οι χώρες της ΕΕ αναμένεται να αναλάβουν τους πολίτες τους ενδεχομένως με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ γίνονται προετοιμασίες για την απομάκρυνση των επιβατών από χώρες εκτός Ευρώπης.

Επαγγελματίες υγείας στο πλοίο

Το ολλανδικό πλοίο MV Hondius είχε αποπλεύσει την 1η Απριλίου από την Αργεντινή, με περίπου 150 επιβάτες από 23 χώρες. Θα πραγματοποιούσε κρουαζιέρα διάρκειας αρκετών εβδομάδων, με προορισμό την Ανταρκτική και διάφορα απομονωμένα νησιά του Νότιου Ατλαντικού. Μετά το ξέσπασμα του χανταϊού, η εταιρεία ενημέρωσε ότι εφάρμοσε το υψηλότερο επίπεδο αντίδρασης, με μέτρα απομόνωσης, πρωτόκολλα υγιεινής και ιατρική παρακολούθηση των επιβατών και του προσωπικού.

«Τρεις επιπλέον επαγγελματίες υγείας επιβιβάστηκαν στο πλοίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού», διευκρίνισε εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του κρουαζιερόπλοιου της Oceanwide Expeditions.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Oceanwide, τρεις άνθρωποι – δύο μέλη του πληρώματος που έχουν ασθενήσει και ένα άτομο που είχε χαρακτηριστεί ως επαφή κρούσματος – απομακρύνθηκαν από το πλοίο και στη συνέχεια αναχώρησαν με αεροασθενοφόρα από την Πράια, πρωτεύουσα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

«Και οι τρεις είναι σε σταθερή κατάσταση και ένας από αυτούς είναι ασυμπτωματικός», δήλωσε η Αν Λίντστραντ εκπρόσωπος του ΠΟΥ στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Αλλαγή αεροσκάφους

Το πρώτο αεροασθενοφόρο προσγειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Άμστερνταμ. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείo του Λέιντεν (LUMC) στην Ολλανδία ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εκεί θα εισαχθεί για νοσηλεία ένας ασθενής, ενώ ένας άλλος θα διακομιστεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ντίσελντορφ στη Γερμανία.

Το δεύτερο αεροασθενοφόρο προσγειώθηκε το απόγευμα στο αεροδρόμιο του νησιού Γκραν Κανάρια. Ο ασθενής αναμένεται να μεταφερθεί στον προορισμό του με άλλο αεροσκάφος λόγω τεχνικής βλάβης που υπέστη το πρώτο, ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας. Ήδη έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι δεν πιστεύει πως η κατάσταση είναι ίδια με αυτή της αρχής της πανδημίας της Covid-19. «Προς το παρόν ο κίνδυνος για τον υπόλοιπο κόσμο είναι μικρός», σημείωσε.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) εκτίμησε ότι «υπάρχουν ακόμα πολλές αβεβαιότητες» σχετικά με την επιδημία, ζητώντας «να υιοθετηθεί μια προληπτική προσέγγιση, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νέων μεταδόσεων».

Από την πλευρά τους τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC) επεσήμαναν ότι παρακολουθούν την κατάσταση των Αμερικανών που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός αυτή τη στιγμή. Η εφημερίδα New York Times ανέφερε χθες ότι άνθρωποι σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ βρίσκονται υπό παρακολούθηση για ενδεχόμενο μόλυνσης από τον χανταϊό στο MV Hondius, όμως κανείς τους δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα.

Στέλεχος των Άνδεων

Ο υπουργός Υγείας της Νότιας Αφρικής, σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο της χώρας, ανέφερε ότι οι υγειονομικές αρχές έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Στο μεταξύ το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Γενεύης επιβεβαίωσε ότι εντόπισε το ίδιο στέλεχος σε ασθενή που νοσηλεύεται εκεί. Ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε «για λίγο» σε πτήση της KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό την Ολλανδία, ωστόσο αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση, ανακοίνωσε η ολλανδική αεροπορική εταιρεία.

Οι ολλανδικές υπηρεσίες υγείας προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που ταξίδεψαν με τη συγκεκριμένη πτήση «για προληπτικούς λόγους», σύμφωνα πάντα με την αεροπορική εταιρεία.

Ένας άνδρας νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, ένας άλλος στη Ζυρίχη και τρία ύποπτα κρούσματα έχουν απομακρυνθεί από το πλοίο με αεροασθενοφόρα προς την Ευρώπη. Το ελβετικό υπουργείο Υγείας δεν διευκρίνισε πότε βρέθηκε ο ασθενής αυτός στο κρουαζιερόπλοιο, όμως αργότερα ενημέρωσε το AFP ότι αυτός «επέστρεψε στην Ελβετία από την Αγία Ελένη», ένα βρετανικό νησί στον Ατλαντικό Ωκεανό όπου το πλοίο παρέμεινε από τις 22 ως τις 24 Απριλίου.

Σε αυτό το στάδιο, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ένα ή περισσότερα από τα πρώτα κρούσματα «μολύνθηκαν εκτός του πλοίου», προτού υπάρξει «διασπορά μεταξύ ανθρώπων».

Το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε λόγω του χανταϊού βρισκόταν στη Λατινική Αμερική από τα τέλη Νοεμβρίου και ταξίδευε για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή, και την Ουρουγουάη, ενώ επέστρεψε στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου, για να επιβιβαστεί στο πλοίο την 1η Απριλίου.

Να σημειωθεί ότι ο χανταϊός είναι ενδημικός σε ορισμένες περιοχές της Αργεντινής, κυρίως στις Άνδεις, με τουλάχιστον περίπου εξήντα κρούσματα να καταγράφονται ετησίως τα τελευταία χρόνια. Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να στείλει το DNA του στελέχους των Άνδεων του χανταϊού σε χώρες πολίτες των οποίων έχουν ασθενήσει ή έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα (Ισπανία, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ολλανδία και Βρετανία), ώστε να διευκολυνθεί η ανίχνευσή του καθώς και «οδηγίες διάγνωσης και πρωτόκολλα θεραπείας».

