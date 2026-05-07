Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε τον θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το υπουργείο Υγείας στο Μπουένος Αϊρες (στη φωτογραφία του Reuters/Danilson Sequeira, επάνω, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius).

Οπως αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο.

Υπογραμμίζει πως «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή» και ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός – απ’ όπου αναχώρησε το MV Hondius την 1η Απριλίου – «δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε την ύπαρξη και όγδοου κρούσματος, το οποίο αφορά έναν Ελβετό που είχε αποβιβαστεί πριν γίνει γνωστή η έκταση του προβλήματος.

Το «στέλεχος των Ανδεων»

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η έξαρση οφείλεται στο «στέλεχος των Ανδεων», μια παραλλαγή του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονικό σύνδρομο, αυξάνοντας τον κίνδυνο θνησιμότητας έως και 40%.

Παράλληλα, τρία ακόμη ύποπτα κρούσματα αναμένεται να μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία.

Τι είναι και πώς μεταδίδεται: Ο χανταϊός (hantavirus) είναι μια οικογένεια ιών που μεταφέρονται κυρίως από τα τρωκτικά. Ο άνθρωπος μολύνεται συνήθως εισπνέοντας μικροσωματίδια από τα ούρα, τα κόπρανα ή το σάλιο τους (π.χ. σε κλειστούς ή βρώμικους χώρους).

Συμπτώματα: Η λοίμωξη ξεκινά με απλά συμπτώματα γρίπης, όπως πυρετό, πονοκέφαλο και μυαλγίες. Ωστόσο, μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία στο σοβαρό Πνευμονικό Σύνδρομο από Χανταϊό (HPS), το οποίο προκαλεί υγρό στους πνεύμονες και έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας.

Γιατί ανησυχεί τον ΠΟΥ το συγκεκριμένο κρούσμα: Ο γενικός κανόνας είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η μεγάλη εξαίρεση όμως είναι το «στέλεχος των Ανδεων» (αυτό που ανιχνεύθηκε στο κρουαζιερόπλοιο), το οποίο είναι το μοναδικό που αποδεδειγμένα μπορεί να κολλήσει από τον έναν άνθρωπο στον άλλον.