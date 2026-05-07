Πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τον χανταϊό που ξέσπασε στο MV Hondius;

Μνήμες της πανδημίας του κορονοϊού ξυπνάει, αναπόφευκτα, η εστία κρουσμάτων χανταϊού, ενός εξαιρετικά σπάνιου ιού που μεταδίδεται από τρωκτικά, σε ένα πολυτελές ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο.

Το πλοίο απέπλευσε πριν από τρεις εβδομάδες από την Ουσουάια, στη Νοτιοανατολική Αργεντινή, με προορισμό τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, παρέμενε όμως την Τρίτη αγκυροβολημένο στα ανοιχτά τους. Αργά το βράδυ, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δεχθεί το «Hondius» στα Κανάρια Νησιά.

Ο ΠΟΥ, βέβαια, που ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί στο κρουαζιερόπλοιο «Hondius» συνολικά επτά κρούσματα, τα δύο επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα, εκτιμά πως «ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι μικρός», πως «δεν πρόκειται για έναν ιό που εξαπλώνεται όπως η γρίπη ή η COVID-19, είναι πολύ διαφορετικός».

Η ίδια αξιωματούχος του Οργανισμού, ωστόσο, η Μαρία βαν Κέρχοου, επικεφαλής πρόληψης και αντιμετώπισης επιδημιών και πανδημιών, άφησε ανοιχτό προχθές το ενδεχόμενο να υπήρξε περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, «μεταξύ ατόμων που βρέθηκαν σε πολύ στενή επαφή», εντός του κρουαζιερόπλοιου, μετά την αρχική μόλυνση εκτός του πλοίου, στη διάρκεια ταξιδιού στη Λατινική Αμερική.

Δύο από τους τρεις επιβάτες που έχουν χάσει τη ζωή τους, ένα ζευγάρι Ολλανδών, είχαν ταξιδέψει στη Λατινική Αμερική προτού επιβιβαστούν στο «Hondius». Ο χρόνος επώασης του ιού κυμαίνεται από μία έως έξι εβδομάδες.

«Είναι αδύνατο να εξαχθούν συμπεράσματα όσο δεν γνωρίζουμε περισσότερα για το συγκεκριμένο είδος χανταϊού και όσο δεν έχει προχωρήσει η επιδημιολογική έρευνα» δήλωσε στη γαλλική «Le Monde» η Βιρζινί Σοβάζ, υπεύθυνη του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς (CNR) για τους χανταϊούς στο Ινστιτούτο Παστέρ του Παρισιού.

Ο χανταϊός είναι παθογόνο που μεταφέρεται κυρίως από τρωκτικά και μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω εισπνοής σωματιδίων από σάλιο, ούρα ή περιττώματα μολυσμένων ζώων. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο έχει επιβεβαιωθεί μόνο σε ένα από τα 24 γνωστά στελέχη, τον λεγόμενο «ιό των Ανδεων», που εντοπίστηκε το 1996 στην Αργεντινή και κυριαρχεί σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Στην Αργεντινή το ποσοστό θνησιμότητας τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται γύρω στο 18,5%.

Πώς εξαπλώθηκε

Πώς όμως εξαπλώθηκε ο χανταϊός στο «Hondius», ένα σχετικά μικρό κρουαζιερόπλοιο – η διαχειρίστρια εταιρεία μιλάει για 147 επιβαίνοντες, κυρίως Βρετανούς, Αμερικανούς και Ισπανούς, αλλά και έναν έλληνα επιβάτη – που ειδικεύεται σε ταξίδια στην Αρκτική και την Ανταρκτική;

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το πρώτο κρούσμα ήταν ένας 70χρονος Ολλανδός ο οποίος εμφάνισε στις 6 Απριλίου πυρετό, πονοκέφαλο και ήπια διάρροια. Πέντε ημέρες αργότερα παρουσίασε αναπνευστική δυσχέρεια και κατέληξε.

Δεν πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές εξετάσεις και η σορός μεταφέρθηκε, στις 24 Απριλίου, στην Αγία Ελένη. Στο ίδιο νησί αποβιβάστηκε και η 69χρονη σύζυγός του – εμφανίζοντας, την ίδια μέρα, γαστρεντερικά συμπτώματα. «Η κατάστασή της επιδεινώθηκε στη διάρκεια πτήσης προς το Γιοχάνεσμπουργκ στις 25 Απριλίου. Κατέληξε στις 26 Απριλίου κατά την άφιξη σε τμήμα επειγόντων, και δύο ημέρες αργότερα επιβεβαιώθηκε με PCR ότι επρόκειτο για λοίμωξη από χανταϊό». Εχει ξεκινήσει ιχνηλάτηση των επιβατών της συγκεκριμένης πτήσης.

Το τρίτο κρούσμα είναι ένας 69χρονος Βρετανός που απευθύνθηκε στον γιατρό του πλοίου στις 24 Απριλίου με πυρετό, δύσπνοια και ενδείξεις πνευμονίας. Τρεις μέρες αργότερα διακομίστηκε στη Νότια Αφρική, όπου νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας: η λοίμωξη με χανταϊό επιβεβαιώθηκε το Σάββατο. Ολο το ιατρικό προσωπικό που ήρθε σε επαφή μαζί του υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Στο μεταξύ, στις 2 Μαΐου πέθανε στο πλοίο και τρίτος επιβάτης, γερμανός υπήκοος. Τουλάχιστον τρεις ακόμη επιβαίνοντες, ανάμεσά τους ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός, μέλη του πληρώματος, εμφάνισαν συμπτώματα συμβατά με τον ιό, ο ένας όμως έχει ήδη αναρρώσει.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Τρίτη πως σχεδίαζε τη διακομιδή των δύο ασθενών και την πορεία του πλοίου προς τα Κανάρια Νησιά με τους υπόλοιπους επιβάτες. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, ΠΟΥ και υπουργείο συμφώνησαν να αποσταλεί ομάδα επιδημιολόγων προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση των 147 επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο πριν ληφθεί απόφαση.

Τόσο ο διευθυντής του ισπανικού Κέντρου Συντονισμού Υγειονομικών Εκτακτων Αναγκών όσο και η περιφερειακή κυβέρνηση, πάντως, δεν έκρυβαν πως προτιμούσαν να μην προσεγγίσει το πλοίο τα Κανάρια, αλλά να κατευθυνθεί προς τη χώρα προέλευσής του, την Ολλανδία.

«Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιες καταστάσεις», σημείωνε μιλώντας στην ιταλική «La Repubblica» o Μάσιμο Τσικότσι, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο Campus Bio-Medico της Ρώμης. «Η πρότασή μου; Χρειάζεται εξειδικευμένο επιδημιολογικό πρωτόκολλο για την κρουαζιέρα».

