08.05.2026 | 10:08
Υγεία 08 Μαΐου 2026, 12:08

Ένας ειδικός αποκάλυψε ότι ο χανταϊός θα μπορούσε να μεταλλαχθεί μετά από ένα καταστροφικό και θανατηφόρο ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο

Ένας ειδικός στον χανταϊό εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων σε  κρουαζιερόπλοιο που επιβεβαιώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα είναι νεκροί, ενώ δύο άλλοι υπάρχουν υποψίες ότι έχουν προσβληθεί από τον θανατηφόρο ιό μετά από ένα ξέσπασμα στο πλοίο MV Hondius τον Απρίλιο.

Το πλοίο με ολλανδική σημαία κατευθύνεται τώρα προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Ανησυχητικές προειδοποιήσεις

Ο Δρ. Κρεγκ Ντάλτον του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ, ο οποίος ανακάλυψε ένα νέο στέλεχος του χανταϊού στις ΗΠΑ το 1993, προειδοποίησε ότι ο ιός που υπάρχει ήδη στον MV Hondius θα μπορούσε να μεταλλαχθεί.

Μιλώντας για το στέλεχος του 1993, δήλωσε στο theconversation: «Είναι ένα άσχημο μικρόβιο. Μπορεί να προκαλέσει πολύ γρήγορη επιδείνωση και θάνατο. Κατά την έρευνα του πρώτου ξεσπάσματος, υπήρχαν άνθρωποι που χόρευαν το βράδυ και πέθαιναν νωρίς το πρωί, κατά τη διάρκεια της νύχτας».

«Επιδεινώνονται πολύ γρήγορα. Είχαμε ανθρώπους που πήγαιναν στην κηδεία του/της συζύγου τους και κατέρρεαν καθ’ οδόν προς την κηδεία και στη συνέχεια μεταφέρονταν κατευθείαν στην εντατική. Οπότε μπορεί να είναι ένα πολύ άσχημο πρόβλημα».

«Δεν ξέραμε τι το προκαλούσε. Μία από τις πρώτες περιπτώσεις ήταν ένας δρομέας. Και αναρωτιόμασταν αν ήταν κάποιο είδος σπόρου στην έρημο, σκόνη, και οι άνθρωποι ανησυχούσαν μήπως τρέξουν και κλωτσήσουν σκόνη», είπε.

Ο Δρ Ντάλτον είπε ότι το στέλεχος των Άνδεων, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί ότι βρίσκεται στο MV Hondius, είναι ο μόνος χανταϊός που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Το ποσοστό θνησιμότητας για τον ιό είναι 40%, σύμφωνα με τον επιδημιολόγο Ντάνιελ Παστούλα.

Ο Δρ Ντάλτον είπε επίσης ότι ο ιός μεταλλάχθηκε τη δεκαετία του 1990 και έγινε μεταδοτικός, αλλά παραδέχεται ότι η μετάδοση από τον άνθρωπο ήταν «ένα σπάνιο γεγονός».

Τα κρουαζιερόπλοια είναι σαν παιδικοί σταθμοί

Ο έμπειρος επιδημιολόγος είπε: «Τα κρουαζιερόπλοια είναι κατά κάποιο τρόπο σαν παιδικοί σταθμοί, τα πράγματα εξαπλώνονται εύκολα. Όπως είδατε κατά τη διάρκεια της Covid, εκεί έχουμε πραγματικά συγκεντρωμένες επιδημίες».

Είπε ότι οι υγειονομικές αρχές θα εξετάσουν το χάσμα στη μόλυνση μεταξύ του πρώτου κρούσματος και των κρουσμάτων δύο και τριών για να εντοπίσουν την προέλευση του ιού.

«Κρούσμα δύο και τρία, το ένα η σύζυγος ή ο/η σύζυγος του πρώτου κρούσματος, το άλλο προφανώς δεν σχετίζεται και ίσως δεν έχει κοινή έκθεση. Αυτό υποδηλώνει πραγματικά ότι έχουμε μια καλή μέση περίοδο επώασης μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου και τρίτου κρούσματος, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα υπήρξε μετάδοση στο πλοίο. Δεν έχει αποδειχθεί, αλλά είναι πολύ πιθανό σε αυτό το σημείο», είπε.

Είπε ότι ο ιός εξαπλώνεται με σταγονίδια αερολύματος και είναι πιο μεταδοτικός λίγο πριν το θύμα εμφανίσει συμπτώματα.

«Συνήθως συμβαίνει λίγο πριν αρρωστήσουν. Πιθανότατα πρόκειται για μια κορύφωση της μολυσματικότητας δύο ή τριών ημερών, ακριβώς τη στιγμή που το ιικό φορτίο αυξάνεται και αρχίζουν να το απεκκρίνουν και να μολύνουν το περιβάλλον. Άτομα που βρίσκονται κοντά και βρίσκονται σε προσωπική φροντίδα ή μιλούν με ανθρώπους, τότε είναι πιθανότερο να εξαπλωθεί ο ιός», είπε.

Ο Δρ Ντάλτον προέτρεψε όποιον έχει έρθει σε επαφή με θύμα του χανταϊού να υποβληθεί σε εξετάσεις.

«Ενδέχεται να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα»

Ο ΠΟΥ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα μπορούσαν να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα ιού χανταϊού, αλλά αναμένει ότι η επιδημία θα είναι περιορισμένη εάν ληφθούν προφυλάξεις.

Ένας ακόμη άρρωστος επιβάτης από το MV Hondius προσγειώθηκε στην Ευρώπη νωρίτερα μέσα στην ημέρα, καθώς το πλοίο κατευθυνόταν προς τα Ισπανικά Κανάρια Νησιά και οι υγειονομικοί υπάλληλοι έσπευσαν να χαρτογραφήσουν την έξαρση του δυνητικά θανατηφόρου στελέχους που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη αναφέρει ότι η άφιξη του πλοίου δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία ή την οικονομία στα γραφικά νησιά, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.

Ο χανταϊός είναι ύποπτος για την πρόκληση επιδημίας σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία έχει σκοτώσει τρία άτομα και έχει αρρωστήσει άλλα. Η επιδημία εκδηλώθηκε στο MV Hondius, το οποίο ταξίδευε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι έχουν αναφερθεί συνολικά πέντε επιβεβαιωμένα και τρία ύποπτα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων των τριών θανάτων.

«Δεδομένης της περιόδου επώασης του ιού των Άνδεων, η οποία μπορεί να φτάσει έως και έξι εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα», είπε, αναφερόμενος στο σπάνιο στέλεχος που εντοπίστηκε στο Hondius, το οποίο μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.

Το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Λάιντεν στην Ολλανδία ανακοίνωσε αργότερα ότι ένας ακόμη ασθενής βρέθηκε θετικός.

Άτομα που πιστεύεται ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό λαμβάνουν θεραπεία ή βρίσκονται σε απομόνωση στη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελβετία και τη Νότια Αφρική.

«Δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία»

Ο χανταϊός είναι μια σπάνια αναπνευστική νόσος που συνήθως μεταδίδεται από μολυσμένα τρωκτικά και μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική και καρδιακή δυσχέρεια, καθώς και αιμορραγικούς πυρετούς. Δεν υπάρχουν εμβόλια ούτε γνωστή θεραπεία για αυτόν.


«Δεν υπάρχουν συμπτωματικά άτομα επί του πλοίου» αυτή τη στιγμή, καθώς αυτό πλέει προς την ισπανική νήσο Τενερίφη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το πλοίο έχει προγραμματιστεί να φτάσει εκεί την Κυριακή και οι επιβαίνοντες έχουν εκκενωθεί. Η ολλανδική εταιρεία Oceanwide Expeditions, η οποία διαχειρίζεται το πλοίο, δήλωσε ότι στο πλοίο επέβαιναν 149 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 88 επιβατών.

Δύο άτομα που επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο από το πλοίο έχουν λάβει συμβουλές να αυτοαπομονωθούν, δήλωσε η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι ήταν ασυμπτωματικοί και επιμένοντας ότι ο κίνδυνος για το κοινό ήταν «πολύ χαμηλός».

Αξιωματούχοι στην Αργεντινή δήλωσαν ότι σχεδίαζαν να κάνουν δοκιμές σε τρωκτικά στην παράκτια πόλη Ουσουάια, από όπου το πλοίο είχε αποπλεύσει την 1η Απριλίου.

