Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε απόψε ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά «με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους» (φωτογραφία, επάνω, από EPA/Elton Monteiro).

Oταν φτάσει το πλοίο, σε τρεις με τέσσερις ημέρες, θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους.

«Η Ισπανία έχει ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγησε ότι το Πράσινο Ακρωτήριο δεν είναι σε θέση να εκτελέσει αυτήν την επιχείρηση», πρόσθεσε.

«Τα Κανάρια Νησιά είναι ο κοντινότερος προορισμός με τις απαραίτητες δυνατότητες. Η Ισπανία έχει ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί ισπανοί πολίτες», σημείωσε το υπουργείο.

Το αντίστοιχο υπουργείο του Πράσινου Ακρωτηρίου ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα ότι τρεις από τους επιβαίνοντες που έχουν προσβληθεί από χανταϊό θα απομακρυνθούν από το πλοίο εντός των επόμενων ωρών, με δύο αερο-ασθενοφόρα.

Το ένα από αυτά βρίσκεται ήδη στο αρχιπέλαγος και το δεύτερο αναμένεται να φτάσει σύντομα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Αναζήτηση από τον ΠΟΥ

Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχώρησε στην αναζήτηση περισσότερων από 80 επιβατών πτήσης στην οποία επέβαινε και μια Ολλανδή, που προσβλήθηκε από χανταϊό και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ όπου είχε μεταφερθεί.

Οπως έγινε γνωστό, η γυναίκα ηλικίας 69 ετών, αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε «γαστρεντερικά συμπτώματα».

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο για τη Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ όπου πέθανε στις 26 Απριλίου (περισσότερα εδώ).