Χανταϊός: Στα Κανάρια Νησιά θα καταπλεύσει το κρουαζιερόπλοιο
Στα Κανάρια Νησιά θα καταπλεύσει το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού καθώς «είναι ο κοντινότερος προορισμός με τις απαραίτητες δυνατότητες».
- Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ
- Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Καρέ καρέ η στιγμή της αιματηρής επίθεσης των τριών στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο
- Η Βίκυ Λέανδρος θα εμφανιστεί ξανά στη Eurovision 60 χρόνια μετά
- Εννέα στους δέκα Θεσσαλονικείς θεωρούν το κυκλοφοριακό νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε απόψε ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά «με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους» (φωτογραφία, επάνω, από EPA/Elton Monteiro).
Oταν φτάσει το πλοίο, σε τρεις με τέσσερις ημέρες, θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους.
«Η Ισπανία έχει ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους»
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγησε ότι το Πράσινο Ακρωτήριο δεν είναι σε θέση να εκτελέσει αυτήν την επιχείρηση», πρόσθεσε.
«Τα Κανάρια Νησιά είναι ο κοντινότερος προορισμός με τις απαραίτητες δυνατότητες. Η Ισπανία έχει ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί ισπανοί πολίτες», σημείωσε το υπουργείο.
Το αντίστοιχο υπουργείο του Πράσινου Ακρωτηρίου ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα ότι τρεις από τους επιβαίνοντες που έχουν προσβληθεί από χανταϊό θα απομακρυνθούν από το πλοίο εντός των επόμενων ωρών, με δύο αερο-ασθενοφόρα.
Το ένα από αυτά βρίσκεται ήδη στο αρχιπέλαγος και το δεύτερο αναμένεται να φτάσει σύντομα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Αναζήτηση από τον ΠΟΥ
Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχώρησε στην αναζήτηση περισσότερων από 80 επιβατών πτήσης στην οποία επέβαινε και μια Ολλανδή, που προσβλήθηκε από χανταϊό και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ όπου είχε μεταφερθεί.
Οπως έγινε γνωστό, η γυναίκα ηλικίας 69 ετών, αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε «γαστρεντερικά συμπτώματα».
Ωστόσο, την επόμενη ημέρα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο για τη Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ όπου πέθανε στις 26 Απριλίου (περισσότερα εδώ).
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο –
- Στενά του Ορμούζ: Τουλάχιστον 10 ναυτικοί πέθαναν λόγω της σύγκρουσης, λέει ο Ρούμπιο
- Χανταϊός: Στα Κανάρια Νησιά θα καταπλεύσει το κρουαζιερόπλοιο
- ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Πρώτος, «πορτοκαλί» συναγερμός για τον ιό
- Πάπας Λέων: Ας μου κάνουν κριτική χρησιμοποιώντας την αλήθεια
- Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
- Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις