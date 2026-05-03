Ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο – Τρεις νεκροί, συναγερμός στις υγειονομικές αρχές

Μια έξαρση «σοβαρής οξείας αναπνευστικής νόσου» επί ενός κρουαζιερόπλοιου στον Ατλαντικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ατόμων, ενώ ένα τρίτο βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπως δήλωσε το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων την Κυριακή. Η επιδημία εκδηλώθηκε στο MV Hondius, το οποίο ταξίδευε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ο ασθενής που νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, μια οικογένεια ιών που μπορεί να προκαλέσει αιμορραγικό πυρετό, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νότιας Αφρικής Φόστερ Μοχάλε. Οι ιοί hantavirus μεταδίδονται από τρωκτικά, ιδίως μέσω της επαφής με τα ούρα, τα περιττώματα και το σάλιο τους, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

«Ο ΠΟΥ έχει ενημερωθεί για τις περιπτώσεις σοβαρής οξείας αναπνευστικής νόσου σε κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό», δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στο AFP στη Γενεύη. «Είναι σε εξέλιξη έρευνες και μια συντονισμένη διεθνής αντίδραση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες.»

Πηγή κοντά στην υπόθεση, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι ο προσωρινός απολογισμός είναι τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι Ολλανδών.

Ηλικιωμένο ζευγάρι οι νεκροί

Ο πρώτος που παρουσίασε συμπτώματα ήταν ένας 70χρονος επιβάτης. Πέθανε εν πλω και η σορός του βρίσκεται επί του παρόντος στο νησί της Αγίας Ελένης, ένα βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Νότιας Αφρικής Μοχάλε.

Η 69χρονη σύζυγός του αρρώστησε επίσης εν πλω και μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική, όπου πέθανε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι δεν ήταν ακόμη δυνατό να επιβεβαιωθούν οι εθνικότητες των θυμάτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό, ενώ για ένα από αυτά επιβεβαιώθηκε ότι ήταν θύμα του ιού Χάντα. «Μέχρι σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά μία περίπτωση λοίμωξης από τον ιό Χάντα, ενώ υπάρχουν πέντε επιπλέον ύποπτες περιπτώσεις», δήλωσε ο ΠΟΥ στο AFP σε νέα επικοινωνία.

Το πλοίο έχει μέγιστη χωρητικότητα 240 ατόμων

Το πλοίο μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 170 επιβάτες και έχει περίπου 70 μέλη πληρώματος.

Οι άνθρωποι μπορούν να προσβληθούν από ιούς του γένους Hantavirus μέσω επαφής με μολυσμένα ποντίκια ή αρουραίους ή τα περιττώματά τους, ή μέσω δαγκώματος ή εισπνοής μολυσμένης σκόνης. Υπάρχουν πολλοί τύποι ιών του γένους Hantavirus σε διάφορα μέρη του κόσμου, με διαφορετικά συμπτώματα.