Τι είναι ο χανταϊός από τον οποίο κατέληξε η σύζυγος του Τζιν Χάκμαν – Τα συμπτώματα

Ο χανταϊός που προκαλεί την HPS (Hantavirus Pulmonary Syndrome) – μια σπάνια αναπνευστική νόσο αλλά δυνητικά απειλητική για τη ζωή – μεταφέρεται στον άνθρωπο από διάφορα είδη τρωκτικών, με πιο συχνό το ποντίκι «ελάφι» (Peromyscus maniculatus).

Αυτό το σπάνιο πνευμονικό σύνδρομο αποδείχτηκε ότι ήταν η αιτία θανάτου της 65χρονης πιανίστριας Μπέτσι Αρακάουα, συζύγου του Τζιν Χάκμαν. Οι δυο τους είχαν εντοπιστεί νεκροί στο σπίτι τους στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού στις 26 Φεβρουαρίου, αλλά εκείνη εκτιμάται ότι πέθανε πρώτη στις 11 Φεβρουαρίου.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Τζιν Χάκμαν κατέληξε από καρδιακή νόσο μία εβδομάδα αργότερα και ενώ βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο Αλτσχάιμερ.

Στις ΗΠΑ οι περισσότερες περιπτώσεις αυτής της σπάνιας λοίμωξης απαντώνται στις δυτικές πολιτείες του Νέου Μεξικού, της Αριζόνα, του Κολοράντο και της Γιούτα, αναφέρει το Sky News. Η πιθανότητα θανάτου στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ είναι περίπου 38% έως 50%.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Νέου Μεξικού, ο χανταϊός μεταδίδεται από το σάλιο, τα περιττώματα και τα ούρα μολυσμένων τρωκτικών. Μέσω του αέρα μεταδίδεται όταν οι άνθρωποι σκουπίζουν υπόστεγα ή καθαρίζουν ντουλάπες όπου έχουν ζήσει ποντίκια ή όταν καταναλώνουν τρόφιμα μολυσμένα με περιττώματα ποντικιών. Ωστόσο, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

