Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού
Οικονομία 20 Μαΐου 2026, 15:35

Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού

Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νέες  ρυθμίσεις για την ενίσχυση των κλινικών μελετών στη χώρα επιχειρεί το υπουργείο Υγείας, στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων από διεθνείς φαρμακευτικές, αλλά και ανάπτυξης του τομέα έρευνας, μέσω του συστήματος υγείας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η λειτουργία σχετικού μητρώου, αλλά και με νέα υπουργική απόφαση η ανάπτυξη των αυτοτελών τμημάτων κλινικών μελετών στα νοσοκομεία, η επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των κλινικών μελετών και η προώθηση προτυποποιημένων συμβάσεων, η δυνατότητα κατ΄ οίκον διεξαγωγής κλινικών μελετών υπό προϋποθέσεις, καθώς επίσης και η ένταξη οδοντιατρικών κλινικών μελετών, καθώς και κλινικών μελετών για παθήσεις που αντιμετωπίζονται σε κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, όπως τα οφθαλμολογικά περιστατικά.

Παράλληλα, από την πλευρά του ο ΕΟΦ μετέχει σε τρεις ευρωπαϊκές δράσεις προς την ίδια κατεύθυνση, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης σε 60 ημέρες, στην ενίσχυση των ελέγχων των κλινικών μελετών και την υποστήριξη μη εμπορικών κλινικών μελετών.

Οι αλλαγές αυτές ανακοινώθηκαν από την γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη και τον πρόεδρο του ΕΟΦ Σπύρο Σαπουνά, στο πλαίσιο ευρείας συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Υγείας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων διενέργειας κλινικών μελετών και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών.

Η ελκυστικότητα μιας χώρας δεν είναι μόνο η ταχύτητα και οι διαδικασίες, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι κλινικές δοκιμές

Η γενική γραμματέας  Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη

Όπως τόνισε η κ. Βιλδιρίδη, η ανάπτυξη κλινικών μελετών αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους δείκτες προόδου μιας χώρας, καθώς συνδέεται με ανεκτίμητα οφέλη για τον ασθενή, τα συστήματα υγείας και εθνική οικονομία.

Την ίδια στιγμή η ελκυστικότητα μιας χώρας για προσέλκυση κλινικών μελετών σχετίζεται με τη δυνατότητα προσέλκυσης συμμετεχόντων σε αυτές. την εμπειρία του προσωπικού, το κόστος, τη δυναμική της αγοράς, αλλά και τον χρόνο διενέργειας. Παράλληλα απαιτείται ένα περιβάλλον σταθερό, αποδοτικό, με ταχύτητα, ποιότητα, αξιοπιστία και επενδυτική προοπτική.

Από Ελλάδα από το 2019 έχει θέσει σε προτεραιότητα την προώθηση κλινικών μελετών ως στρατηγικό στόχο, με τη σύσταση ομάδας εργασίας κλινικών μελετών να αποτυπώνει ανάγκες να διαμορφώνει συνολικές προτάσεις.

Η κ. Βιλδιρίδη εστίασε τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας  – σε ότι αφορά την προσέλκυση κλινικών μελετών – στις διαρθρωτικές αδυναμίες, τις καθυστερήσεις έναρξης, την έλλειψη κινήτρων και την περιορισμένη συμμετοχή ασθενών.

Παρεμβάσεις

Για το λόγο αυτό οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει περιλαμβάνουν την ένταξη των κλινικών μελετών στο επενδυτικό clawback, την αξιοποίηση των εσόδων των νοσοκομείων από κλινικές μελέτες στην αναβάθμιση των υποδομών τους ως κίνητρο για συμμετοχή των δημόσιων δομών σε αυτές, την εξαίρεση των αμοιβών από το πλαφόν εσόδων, αλλά και τη συμμετοχή επικουρικών και ειδικευόμενων γιατρών στην βιοϊατρική έρευνα.

Ήδη το 2025 οι νέες αιτήσεις για κλινικές μελέτες έφτασαν τις 272 έναντι 183 το 2023 και 158 το 2019.

Επισημαίνοντας ότι «υπάρχει μεγάλη προοπτική για τη χώρα, όμως οι προκλήσεις εξακολουθούν», η κ. Βιλδιρίδη σημείωσε πως «η ελκυστικότητα μιας χώρας δεν είναι μόνο η ταχύτητα και οι διαδικασίες, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι κλινικές δοκιμές, μαζί με παρεμβάσεις για ψηφιακή αναβάθμιση και ενίσχυση του συστήματος με ανθρώπινο δυναμικό».

Έτσι, αναφέρθηκε στις επικείμενες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες:

  • Ενισχύεται η ανάπτυξη των αυτοτελών τμημάτων κλινικών μελετών σε νοσοκομεία σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Έχει προχωρήσει η σύστασή τους και με την ανάπτυξή τους θα αποτελούν σημείο αναφοράς για όλους τους εμπλεκόμενους
  •  Τροποποιείται το κανονιστικό πλαίσιο
  • Μειώνονται οι καθυστερήσεις και διευκολύνεται η διενέργεια των μελετών με προτυποποιημένες συμβάσεις. Στην προηγούμενη διαδικασία δεν προβλεπόταν χρονικό περιθώριο για την διαβίβαση του φακέλου στους εμπλεκόμενους φορείς, οπότε η διαδικασία χρειαζόταν το λιγότερο 3-4 μήνες. Με τη νέα απόφαση θα προβλέπεται παράλληλη κατάθεση φακέλου στα κέντρα διεξαγωγής (νοσοκομεία) και στους φορείς οικονομικής διαχείρισης (ΕΛΚΕ) με προθεσμίες ενημέρωσης εντός 5 ημερών και υπογραφής 8 ημερών για την έγκριση.
  • Οι προτυποποιημένες συμβάσεις θα βοηθήσουν, καθώς θα είναι «ανεβασμένες» στο μητρώο κλινικών μελετών που θα λειτουργήσει εντός του καλοκαιριού. Η ενημέρωση θα γίνεται αυτόματα και θα υπάρχει και ειδοποίηση, όταν περνούν οι προβλεπόμενες ημερομηνίες.
  • Στο μητρώο θα υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης βάσει φάσης κλινικής δοκιμής, χορηγού, ιατρικής πάθησης και των ατόμων που μπορούν να μετέχουν στη μελέτη.
  • Bρίσκεται σε στάδιο υπογραφών το πλαίσιο για ένταξη των οδοντιατρικών περιστατικών και των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας, οι οποίες διαχειρίζονται κυρίως οφθαλμολογικά περιστατικά.
  • Προβλέπεται η κατ’ οίκον διεξαγωγή κλινικών μελετών υπό όρους και προϋποθέσεις, αλλά και
  • Η ψηφιακή συναίνεση του ασθενή για την ένταξή του στη μελέτη.

Ο ΕΟΦ

Από την πλευρά του ΕΟΦ, ο πρόεδρος Σπύρος Σαπουνάς επισήμανε ότι στο Μητρώο Κλινικών Μελετών θα ενταχθούν όλα τα προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ, όχι μόνο τα φάρμακα, αλλά και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα καλλυντικά.

Παράλληλα τόνισε ότι θα αυξηθούν οι επιθεωρήσεις, ενώ ο στόχος είναι να φτάσουν στη χώρα καλές κλινικές δοκιμές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΦ μετέχει σε 3 ευρωπαϊκές δράσεις:

  • Την Fast EU που αποτελεί πιλοτικό πρόγραμμα έγκρισης κλινικών μελετών από τις 120 στις 90 ημέρες και από τις 90 στις 60 ημέρες, καθώς η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω έναντι της Ασίας,
  • Την Fact EU που δίνει κίνητρα και αυξάνει τις επιθεωρήσεις κλινικών μελετών για τεχνογνωσία και
  • Την Support ncsη οποία προάγει τις μη εμπορικές κλινικές δοκιμές.

Τράπεζες
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Στην τελική ευθεία το νέο κληρονομικό δίκαιο – Ποιες αλλαγές έρχονται
Στην τελική ευθεία το νέο κληρονομικό δίκαιο – Ποιες αλλαγές έρχονται

Στόχος όλων των ρυθμίσεων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι ο εκσυγχρονισμός τους για να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της εποχής

Μίνα Μουστάκα
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη - Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια - Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters

Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Metallica: Ο ροκ τουρίστας Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Metallica: Ο ροκ τουρίστας Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας

Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

Ο Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας
Ο Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας

Πριν ο Σι Τζιπίνγκ γίνει πρόεδρος το 2012, η Πενγκ Λιγουάν, μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες στην Κίνα, ήταν πολύ πιο διάσημη από τον σύζυγό της.

Έφη Αλεβίζου
Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ
Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ - «Free, free Palestine», του φώναξε ακτιβίστρια του Global Sumud Flotilla όταν τον είδε

Νεκτάριος Δαργάκης
Οσμή αερίου στα νότια προάστια: «Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» – Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος
«Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» - Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την οσμή αερίου

Ανάρτηση για την οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής χθες το μεσημέρι έκανε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος
Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος

«Σήμερα, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το 'ενδιαφέρον' να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, στον διάλογο που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

