Εμπόδια στις καινοτόμες θεραπείες τα μειωμένα κίνητρα για κλινικές μελέτες
Οικονομία 09 Απριλίου 2026, 06:20

Εμπόδια στις καινοτόμες θεραπείες τα μειωμένα κίνητρα για κλινικές μελέτες

Οι φαρμακευτικές προειδοποιούν για προβληματική πρόσβαση των ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Προβληματική πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες στο άμεσο μέλλον διαβλέπει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ελπίζοντας ότι το πρόβλημα που δημιουργείται δεν θα αποβεί μοιραίο για κανέναν, μετά την έκδοση της νέας υπουργικής απόφασης για το επενδυτικό clawback. Η νέα απόφαση ορίζει τις προϋποθέσεις συμψηφισμού του clawback με επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες ή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με τη μορφή κλινικών μελετών.

Η σχετική απόφαση που υπογράφεται από τους υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και Ανάπτυξης Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τους υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθ. Πετραλιά και Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη, προβλέπει ότι για τα έργα έρευνας και ανάπτυξης, το ποσό συμψηφισμού ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει για έργα βιομηχανικής έρευνας και μελέτες σκοπιμότητας το 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες επιχειρήσεις και 70% για μικρές επιχειρήσεις και αντίστοιχα 25%, 35% και 45% για έργα πειραματικής ανάπτυξης, δηλαδή για κλινικές μελέτες.

Η ίδια απόφαση διατηρεί το ύψος του επενδυτικού clawback στα 150 εκατ. ευρώ, συνολικά για επενδύσεις βιομηχανικής παραγωγής και κλινικών μελετών.

«Αυτό που μπορούμε να ελπίζουμε ως Έλληνες πολίτες, αλλά και δυνητικοί ασθενείς, είναι η προβληματική πρόσβαση σε μελλοντικές καινοτόμες θεραπείες να μην αποβεί μοιραία, για κανέναν»

Δεν θεωρείται επαρκής ο συμψηφισμός του επενδυτικού clawback για ενίσχυση των κλινικών μελετών στη χώρα

 Η φαρμακοβιομηχανία

Το γεγονός πυροδότησε τον ΣΦΕΕ, η διοίκηση του οποίου, δήλωσε την απογοήτευσή της για την συγκεκριμένη απόφαση.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο ΣΦΕΕ, στο προσεχές πρόγραμμα για «συμψηφισμό clawback με δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (E&A) και επενδυτικών σχεδίων περιόδου 2026-2027», αγνοήθηκαν τα αιτήματα του κλάδου για κίνητρα προσέλκυσης περισσότερων κλινικών μελετών στη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι η Πολιτεία αρνείται να αποδεχθεί τα χειροπιαστά οφέλη των κλινικών μελετών για τους ασθενείς, το σύστημα υγείας, την οικονομία και την κοινωνία.

«Με επανειλημμένες επιστολές στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και στα συναρμόδια υπουργεία (Ανάπτυξης και Οικονομικών), καθώς και σε δια ζώσης συναντήσεις έχουμε διατυπώσει θέσεις και προτάσεις που αφενός, αν εισακούονταν, θα προσέλκυαν περισσότερες κλινικές μελέτες, αφετέρου θα οδηγούσαν σε μια πιο ισορροπημένη διάθεση των κονδυλίων που διατίθενται, μεταξύ επενδύσεων στην παραγωγή και στην Έρευνα και Ανάπτυξη» ανέφερε η διοίκηση του ΣΦΕΕ σε σχετική ανακοίνωσή της.

Καταλήγοντας σημείωσε: «Αυτό που μπορούμε να ελπίζουμε ως Έλληνες πολίτες, αλλά και δυνητικοί ασθενείς, είναι η προβληματική πρόσβαση σε μελλοντικές καινοτόμες θεραπείες να μην αποβεί μοιραία, για κανέναν».

Η απόφαση

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει δυνατότητα υπαγωγής στο επενδυτικό clawback μέχρι 3 αιτημάτων ενίσχυσης έργων Έρευνας και Ανάπτυξης και μέχρι 3 επενδυτικών σχεδίων. Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται έως 31.12.2028.

Η έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών θα οριστεί σe πρόσκληση που θα εκδοθεί.

Ποιές δαπάνες επιλέγονται

  1. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων Ε&Α, είναι:

α) Αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού για το χρονικό διάστημα που απασχολούνται για την υλοποίηση του έργου, όπως εξειδικευμένοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί σπουδαστές, και τεχνικό προσωπικό. Οι δαπάνες τεχνικού προσωπικού, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% των δαπανών μισθοδοσίας της ερευνητικής ομάδας του έργου.

β) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς ή leasing μηχανολογικού εξοπλισμού και οργάνων εργαστηριακής υποδομής, όπως συσκευές, εργαλεία, επιστημονικά όργανα κλπ (εργαστηριακής ή ημιβιομηχανικής κλίμακας) καθώς και εγκαταστάσεις ημιβιομηχανικών (επιδεικτικών) δοκιμών καθώς και λοιπός εξοπλισμός όπως Η/Υ, μαζί με το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και εκπαίδευσης προσωπικού στη χρήση τους.

γ) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς, κατασκευής, ανέγερσης, επέκτασης ή επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης κτιρίων, μετά από επιμερισμό για τις δραστηριότητες Ε&Α.

δ) Ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς (ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρήσεις, νοσοκομεία δημόσια και ιδιωτικά, δημόσια ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Α.Ε.Ι.), συγκεκριμένου τμήματος έργου έρευνας και ανάπτυξης ή και υπηρεσίας απαραίτητης για την υλοποίηση των δράσεων Ε&Α.

Οι επιλέξιμες δαπάνες υπεργολαβίας (φυσικών και νομικών προσώπων) για την εκτέλεση τμήματος του ερευνητικού έργου Ε&Α και κλινικών δοκιμών δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 70% των επιλέξιμων δαπανών των έργων. Εξαιρούνται από το όριο του 70% οι δαπάνες υπεργολαβίας σε ΝΠΔΔ.

ε) πρόσθετα γενικά έξοδα όπως δαπάνες αγοράς άυλων περιουσιακών στοιχείων, τεχνογνωσίας, εγκριτικών παραβόλων και παραβόλων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των υπό ανάπτυξη και παραγωγή στην Ελλάδα σκευασμάτων των έργων Ε&Α που έχουν υποβληθεί για συμψηφισμό clawback, πληρωμές για φάρμακα, υλικά, έξοδα μετακινήσεων και δαπάνες ασφάλισης που απαιτούνται για την υλοποίηση των κλινικών δοκιμών, δαπάνες αγοράς αδειών χρήσης εξειδικευμένων επιστημονικών «πακέτων»/προγραμμάτων Η/Υ, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της έρευνας και δαπάνες αναλώσιμων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των προϊόντων (όπως πρώτες ύλες, έκδοχα, διαλύτες, αντιδραστήρια, καταλύτες αντιδράσεων και πρωτογενή υλικά συσκευασίας). Δεν περιλαμβάνεται σύνηθες λογισμικό γενικής χρήσεως, μη εστιασμένο στις ιδιαίτερες υπολογιστικές ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

  1. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, είναι:

α) Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού:

α1) Δαπάνες κτιριακών υποδομών για ανάπτυξη-παραγωγή-αποθήκευση προϊόντων έως 45% των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων.

α2) Επενδυτικές δαπάνες στοιχείων ενεργητικού.

α3) Ειδικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις (καθαροί χώροι παραγωγής, ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα, κ.λπ.).

β) Άυλα στοιχεία ενεργητικού έως 50% των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων.

  1. Οι παραπάνω δαπάνες, είναι περιοριστικές και καμία άλλη δαπάνη δεν γίνεται αποδεκτή.
  2. Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού της κατηγορίας δαπανών προσωπικού, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ύψος αμοιβών των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο (μεικτές αμοιβές εργαζομένου, εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, δώρα εορτών, επίδομα αδείας και λοιπά επιδόματα), χωρίς έκτακτες αποδοχές, που δεν προβλέπονται στη σύμβαση εργασίας.

Τα ποσοστά συμψηφισμού

Για τα έργα Ε&Α το υπολογισθέν ποσό συμψηφισμού ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει για τα έργα βιομηχανικής έρευνας και τις μελέτες σκοπιμότητας το 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες επιχειρήσεις και 70% για μικρές επιχειρήσεις και αντίστοιχα 25%, 35% και 45% για έργα πειραματικής ανάπτυξης.

Ελληνικές θυγατρικές

Μπορούν επίσης να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια για επενδύσεις ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής θυγατρικών ή και συνδεδεμένων επιχειρήσεων παραγωγής φαρμάκων που έχουν έδρα στην Ελλάδα. Η αίτηση υποβάλλεται από τη μητρική εταιρεία και οι επενδυτικές δαπάνες υλοποιούνται από τη θυγατρική ή τη συνδεδεμένη εταιρεία. Οι επενδυτικές δαπάνες της θυγατρικής ή της συνδεδεμένης εταιρείας συμψηφίζουν το clawback της μητρικής υπό την προϋπόθεση ότι η μητρική επιχείρηση καλύπτει τις προϋποθέσεις και οι επενδυτικές δαπάνες της θυγατρικής ή της συνδεδεμένης εταιρείας για το έργο, πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα

Συνεχής μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ? Δειλά σημάδια παύσης του ρυθμού ανόδου των τιμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΕ: Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει – Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά
Οικονομία 08.04.26

Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει η ΕΕ - Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά

Με τα σύννεφα στη γειτονιά μας να φουντώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης να φέρει ακόμα πιο κοντά την τεχνολογία στο πεδίο της μάχης με το πρόγραμμα AGILE.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 08.04.26

Το Ιράν θέλει να βάλει «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ - Και ζητά πληρωμή σε κρυπτονόμισμα

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ιρανική κίνηση προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, κράτη του Κόλπου και ΟΠΕΚ+

Σύνταξη
Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
ΗΠΑ - Ιράν 08.04.26

Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κόστος παραγωγής και πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί. Ο λόγος που η πτώση του πετρελαίου δεν θα φανεί άμεσα στα ράφια

Γιώργος Μανέττας
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΤτΕ: Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό – Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός
Έκθεση ΤτΕ 08.04.26

Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό - Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός

Τα μη κατεργασμένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες ήταν οι βασικοί παράγοντες που «τάισαν» τον πληθωρισμό την τελευταία τριετία. Τι δείχνει η νέα έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς
Κόσμος 09.04.26

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με πάνω από διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη

Σύνταξη
Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα

Συνεχής μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ? Δειλά σημάδια παύσης του ρυθμού ανόδου των τιμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Σύνταξη
Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;
Ελλάδα 09.04.26

Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;

Για πρώτη φορά, επιστημονική έρευνα βασισμένη σε μετεωρολογικά μοντέλα που πραγματοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς φέρνει στο φως, 200 χρόνια μετά, τις συνθήκες υπό τις οποίες συντελέστηκε η ηρωική μάχη 8-10 Απριλίου 1826

Κατερίνα Ροββά
ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

Ηλίας Γεωργάκης
Ιράν: «Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»
Ιράν - ΗΠΑ 09.04.26

«Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»

Δύο κύρια εμπόδια καθιστούν εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όπως εκτιμά ο Κρις Χέτζες.

Σύνταξη
Μαρούσι: Κακοποιός μαχαίρωσε ανήλικο στην προσπάθειά του να τον ληστέψει
Απόπειρα ληστείας 09.04.26

Κακοποιός μαχαιρώνει ανήλικο στο Μαρούσι

Ανήλικος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα ληστείας σε βάρος του από δράστη που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, σε παρκάκι στο Μαρούσι.

Σύνταξη
Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Σύνταξη
Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Με drones 09.04.26

Φονική ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Στον Λίβανο 09.04.26

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, ζητώντας την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Σύνταξη
Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
Ιταλία 09.04.26

Η Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL.

Σύνταξη
Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος 09.04.26

Διορίστηκε νέος διοικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο υποστράτηγος Μινχαζούλ Αλαμ από το Μπανγκλαντές διαδέχεται τον υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία στη θέση του διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Media 09.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα

Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Σύνταξη
Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

