20.11.2025 | 06:59
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Κλινικές μελέτες: Ασφαλέστερες θεραπείες ακριβείας με τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 20 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Κλινικές μελέτες: Ασφαλέστερες θεραπείες ακριβείας με τεχνητή νοημοσύνη

Νέο θεσμικό πλαίσιο σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας για προσέλκυση περισσότερων κλινικών μελετών και αύξηση των επενδύσεων της φαρμακοβιομηχανίας

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Spotlight

Αυτοτελή τμήματα κλινικών μελετών αναμένεται να λειτουργούν ως το τέλος του έτους σε 17 νοσοκομεία της χώρας, από τα οποία τα περισσότερα βρίσκονται στην Αττική, αλλά και τουλάχιστον ένα σε κάθε υγειονομική περιφέρεια της χώρας.

Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται το σχετικό τμήμα στο Αττικό νοσοκομείο, ενώ ως το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί και τα τμήματα κλινικών μελετών στο Πανεπιστημιακό Αλεξανδρούπολης και στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος της Κυβέρνησης, της φαρμακευτικής βιομηχανίας της χώρας και των ακαδημαϊκών φορέων της ιατρικής είναι η ανάδειξη της χώρας σε κόμβο κλινικών μελετών και έρευνας υψηλού επιπέδου, εξαιτίας του συγκριτικού πλεονεκτήματος του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, προωθείται και η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος, ώστε η ενίσχυση των κλινικών μελετών στην Ελλάδα να συμβάλλει στις προσπάθειες ενίσχυσης της έρευνας στην Ευρώπη.

Οι σύγχρονες κλινικές μελέτες δεν έχουν μόνο καλύτερη στόχευση, γίνονται πιο γρήγορα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, διερευνούν βιοδείκτες, διαγνωστικά υλικά, πιο εξατομικευμένη ιατρική

Οι βιοδεικτες σημαντικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων κλινικών μελετών

Τα παραπάνω τόνισε η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, μιλώντας στο 7ο πανελλήνιο συνέδριο κλινικών μελετών και έρευνας που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ) στην Αθήνα, σημειώνοντας πως φέτος είχαν υποβληθεί στο πρώτο εξάμηνο 155 νέες αιτήσεις για κλινικές μελέτες στη χώρα και εκτιμάται ότι συνολικά εντός του 2025 θα υποβληθούν περί τις 300, έναντι 217 πέρυσι.

Πρόσθεσε ότι χθες υπογράφηκε νέα υπουργική απόφαση με την οποία εισάγονται προτυποποιημένες συμβάσεις ανά κατηγορία κλινικών μελετών, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η παράλληλη υποβολή στον ΕΟΦ και τους φορείς οικονομικής διαχείρισης ώστε όλες απαραίτητες επικοινωνίες που πρέπει να γίνουν με τον κύριο ερευνητή, να γίνονται ταυτόχρονα, προκειμένου η προς υπογραφή σύμβαση να είναι έτοιμη στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Το υπουργείο μελετά επίσης ένα νέο θεσμικό πλαίσιο διεξαγωγής κλινικών μελετών στον άνθρωπο, εξετάζεται η διεύρυνση των κέντρων διεξαγωγής και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, σε οδοντιατρικές, αλλά και κατ΄ οίκον, ενώ σχεδιάζεται και η δυνατότητα για ψηφιακή ενημέρωση και συναίνεση των ασθενών στις μελέτες αυτές.

Η φαρμακοβιομηχανία

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Ολύμπιος Παπαδημητρίου αναφερόμενος στις κλινικές μελέτες σημείωσε πως η επίσπευση των διαδικασιών είναι θετική, όμως τόνισε πως πρόκειται για ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οπότε η χώρα μας θα πρέπει να προλαβαίνει τις εξελίξεις στις ανταγωνιστικές χώρες, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, «όσο βελτιωνόμαστε, τόσο βελτιώνονται και οι άλλοι, οπότε πρέπει να μειώσουμε τις αποστάσεις που μας χωρίζουν». Και πρόσθεσε ότι «η χώρα προσελκύει περισσότερες μελέτες από το παρελθόν, αλλά τι γίνεται και στις άλλες χώρες;»

Συμπλήρωσε, ότι τα γραφεία κλινικών μελετών εντός των νοσοκομείων, θα πρέπει να δούμε αν θα προάγουν και σε ποιο βαθμό την ταχύτητα διεξαγωγής των μελετών.

Ταυτόχρονα, έθεσε θέμα κινήτρων, επισημαίνοντας ότι το επενδυτικό clawback όπως έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης για συμψηφισμό αποκλείει τις κλινικές μελέτες, αλλά έτσι κι αλλιώς γίνονται λιγότερες κλινικές μελέτες από όσες θα μπορούσαν να γίνουν. Πρότεινε διαχωρισμό των κονδυλίων για παραγωγικές επενδύσεις και κλινικές μελέτες, γιατί τώρα η πρόβλεψη αφορά το 25% της εγκριθείσας δαπάνης, που «είναι καλύτερο από το τίποτα, όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικό».

Για τη βελτίωση του ρυθμού διεξαγωγής των μελετών, επεσήμανε την ανάγκη ενημέρωσης των ασθενών για τις επικείμενες μελέτες και χαρακτήρισε στοιχειώδες την ψηφιακή υπογραφή συμβολαίων, γιατί διευκολύνει τους πάντες και μειώνει το χρόνο που δαπανάται στη διεκπεραίωση υπογραφών.

Από την πλευρά της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ο εντεταλμένος σύμβουλος Βασίλης Πενταφράγκας, σημείωσε πως οι κλινικές μελέτες πλέον βαδίζουν σε πιο βατά μονοπάτια, δεν αποτελούν ερευνητικές διαδικασίες ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή των πιθανοτήτων ανεπιθύμητων ενεργειών, αντίθετα συνδέονται με υποδειγματική ιατρική παρακολούθηση, αποτελούν αξιόπιστο μηχανισμό εισαγωγής νέας γνώσης και εκπαίδευσης των εμπλεκομένων ερευνητών και πηγή εσόδων.

Όσο για την τεχνητή νοημοσύνη, σημείωσε πως ενισχύει τις όποιες ανθρώπινες επιλογές και υπό αυτή την οπτική αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

Συγκρίνοντας το Βέλγιο που συγκεντρώνει τις περισσότερες κλινικές μελέτες στην Ευρώπη, ο κ. Πενταφράγκας επεσήμανε για τη χώρα μας ότι χρειάζονται ποιοτικές υποδομές με κέντρα, ερευνητές και δεδομένα, ρεαλιστική πρόσβαση και ταχύτητα πρόσβασης σε ασθενείς και περιβάλλον συνεργασίας για αξιοπιστία, τονίζοντας ότι επενδύσεις σε αυτές θα γίνουν όπου ακολουθείται συνεκτική πολιτική.

Εκπροσωπώντας τις 30 μεγαλύτερες ερευνητικές φαρμακευτικές διεθνώς, μέσω του Pharma Innovation Forum (PIF), η πρόεδρος του PIF Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, ανέφερε ότι συνολικά τα μέλη του Φόρουμ έχουν υλοποιήσει πάνω από 2500 κλινικές μελέτες στη χώρα.

Οι τρέχουσες μελέτες, όπως διευκρίνισε η κ. Μπαρμπετάκη, δεν αφορούν ένα καινούριο πρωτόκολλο ή έναν νέο μηχανισμό δράσης. Το screening γίνεται πλέον πολύ γρήγορα, χρειάζονται μόλις μερικοί μήνες, τα big data δίνουν σημαντικές πληροφορίες, οι μελέτες δεν έχουν μόνο καλύτερη στόχευση, γίνονται πιο γρήγορα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, διερευνούν βιοδείκτες, διαγνωστικά υλικά, πιο εξατομικευμένη ιατρική. Η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει δώσει εργαλεία και εξατομικευμένα προγράμματα παρακολούθησης ασθενών σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με παρακολούθηση και εκπαίδευση. Έχουν γίνει πολύ μεγάλα άλματα. Ιδίως στον καρκίνο, από το 20% της πενταετούς επιβίωσης έχουμε φτάσει στο 60% και 80% με τάση ο καρκίνος να γίνει χρόνια ασθένεια. Αντίστοιχα στη νευρολογία υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση σε εκφυλιστικές διαταραχές. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ, το θέμα είναι εμείς πώς θα την αγκαλιάσουμε.

Στη συνέχεια η κ. Μπαρμπετάκη εκτός από το Βέλγιο, αναφέρθηκε στην ανοδική πορεία διενέργειας κλινικών μελετών στην Πορτογαλία και Ισπανία, επισημαίνοντας ότι τα κίνητρα μπορεί να είναι σημαντικά, όμως σημαντικά είναι και τα αντικίνητρα, για να τονίσει τις δυσκολίες έγκρισης μιας μελέτης στη χώρα, όταν υπάρχουν δυσκολίες η νέα θεραπεία – όταν εγκριθεί – να φτάσει στη χώρα μας. «Η Πορτογαλία έχει ταχύτητα, οργάνωση, δομή, και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Έχει σχέση με τη βιωσιμότητα και την πιθανότητα να έρθει μια θεραπεία μετά την έγκριση. Πώς να κάνουμε μελέτη όταν δεν υπάρχει μια καθαρή επένδυση να πάρει αποζημίωση;» διερωτήθηκε η πρόεδρος του PIF.

Η Πρόεδρος της Ένωσης εταιρειών διενέργειας κλινικών μελετών (HACRO) Ευαγγελία Κοράκη υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να υπάρχει υπεύθυνη καινοτομία χωρίς κλινικές μελέτες, δεν θα έχουμε καινούριο φάρμακο. Ταυτόχρονα όμως, υπάρχει μεγάλη πίεση γιατί ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής, αναδύονται χρόνιες και σπάνιες παθήσεις.

Οι κλινικές μελέτες καταδεικνύουν πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος της ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης.

Υπάρχουν στοιχεία ότι η Ευρώπη χάνει κλινικές μελέτες, αλλά η Ελλάδα από τις 28 χώρες βρίσκεται στη 13η θέση. Υπάρχει και ψηλότερα, το Βέλγιο, με κουλτούρα κλινικών μελετών έχει δώσει προτεραιότητα, το κράτος διαφημίζει την χώρα, και στοχεύει σε περισσότερες μελέτες φάσης 1 που έχουν τα περισσότερα χρήματα της επένδυσης.

Η Ισπανία, εκμεταλλεύτηκε το καινούριο πληροφοριακό σύστημα και πήρε πρωτιά στην υποβολή νέων αιτήσεων.

Πρόκειται για ένα δύσκολο αντικείμενο, ρυθμισμένο, πρέπει να μπει σε προτεραιότητα για το όφελος και να γίνουν στρατηγικός σχεδιασμός, επενδύσεις και συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, να συμψηφίζεται το clawback με τις κλινικές μελέτες.

Δυσεύρετα τα ακίνητα: Μειώνονται οι αγγελίες ενοικίασης, συνεχίζεται το ράλι τιμών
Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»
Ταμείο Ανάκαμψης: Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος – O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό
Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης - O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό

Κάτι περισσότερο από 400 ημέρες απομένουν για να μπει τέλος στο Ταμείο Ανάκαμψης με την κυβέρνηση να καυχιέται για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει παρά τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να καθησυχάζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σταθερή δημοσιονομική τροχιά παρά τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI
«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης»

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Baby Boomers: Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων – Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι
Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων - Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι

Γιατί οι σημερινές γενιές δεν μπορούν να ελπίζουν στο «οικονομικό θαύμα» που βίωσαν οι Baby Boomers. Η κατανομή του πλούτου και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου
Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

H διαφωνία φάνηκε και στην απόφαση, καθώς ο Στίβεν Μίραν ψήφισε τη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και ο Τζέφρει Σμίτ, ήταν υπέρ το να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση – Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη «ζώνη κινδύνου»
Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση - Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη λεγόμενη «ζώνη κινδύνου»

Η στεγαστική κρίση αποτελεί ένα αυξανόμενο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών κινείται στον ίδιο «κακοτράχαλο διάδρομο» με των υπόλοιπων Ευρωπαίων και ακόμα χειρότερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύμφωνα με διεθνή μέσα η πόρτα για την προεδρία του Eurogroup άνοιξε στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Πασκάλ Ντόναχιου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Τα παιδιά δεν είναι καλά» – Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο
«Τα παιδιά δεν είναι καλά» - Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο

«Τα παιδιά δεν είναι καλά», προειδοποιεί κορυφαίος οικονομολόγος, καθώς η άνεργη, απαισιόδοξη Gen Z ζει με τους γονείς της και δημιουργεί μια τρύπα πολλών δισεκατομμυρίων στην οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές - Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια - Στα 155 χιλιοστά το ύψος της βροχής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σύνταξη
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος
Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος

«Μπορούμε να του δώσουμε λίγη ελευθερία να πάρει ανάσα» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Φιλίπ Ντιαλό ενώ έκανε λόγο και για «παρενόχληση» της ιδιωτικής ζωής του Εμπαπέ

Βάιος Μπαλάφας
Αλέκος Φλαμπουράρης: Στις 14:30 η πολιτική κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους
Στις 14:30 η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη - Η επιθυμία της οικογένειας, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους

Πλήθος κόσμου –συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί συνοδοιπόροι από όλη τη μακρά του διαδρομή– αναμένεται να παρευρεθούν και να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού στελέχους της ανανεωτικής Αριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία

Μια μέρα πριν βρεθούν ενώπιον της εξεταστικής οι γαλάζιοι «Χασάπης» και «Φραπές» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να εμπλέξει το ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο μέσω του μάρτυρα Σ. Τζεδάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ξεκινά σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής – Στο εδώλιο τέσσερα άτομα
Ξεκινά σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής – Στο εδώλιο τέσσερα άτομα

Στο ΜΟΔ Γιαννιτσών είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα η δίκη για την υπόθεση του δυστυχήματος σε λούνα παρκ όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή ένας 19χρονος

Σύνταξη
Δυσεύρετα τα ακίνητα: Μειώνονται οι αγγελίες ενοικίασης, συνεχίζεται το ράλι τιμών
Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη
Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη

Οι δισεκατομμυριούχοι της G20, πέρσι, αθροιστικά αύξησαν τον πλούτο τους κατά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που το ετήσιο κόστος εξόδου από τη φτώχεια είναι 1,65 τρισ., αναφέρει η Oxfam

Σύνταξη
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Συννεφιά με αφρικανική σκόνη τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Συννεφιά με αφρικανική σκόνη, τοπικές βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Συννεφιασμένος ο καιρός με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για την πιθανότητα να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»
Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»

Με αφορμή την επανεκκίνηση του Παρατηρητηρίου Μαιευτική Βίας Ελλάδας, η μαία Κωνσταντίνα Νούσια και η γυναικολόγος Χρυσάνθη Σαρδέλη παίρνουν θέση για τη συζήτηση που έχει ανάψει ανάμεσα στους επαγγελματίες γυναικολογικής υγείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει προκύψει στην Ουκρανία καθώς μια διαφήμιση στην πόλη Λβιβ, παρουσίαζε την γάτα να νιαουρίζει στα ρώσικα! Φαντάζεστε η γάτα σας να είναι κατάσκοπος του εχθρού;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»
