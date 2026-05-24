Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι ο αφοπλισμός του κινήματος είναι απαράδεκτος. Υποστήριξε ότι θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή».

Η δήλωση έγινε την ώρα που η κυβέρνηση του Λιβάνου πρόκειται να διεξαγάγει στις αρχές του ερχόμενου μήνα μια νέα, τέταρτη σύνοδο απευθείας συνομιλιών με το Ισραήλ. Παρ’ όλα αυτά δεκάδες άνθρωποι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους.

«Ο αφοπλισμός σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του. Το κρατικό μονοπώλιο επί των όπλων, που απαιτούν οι λιβανικές αρχές, «αποτελεί ένα ισραηλινό σχέδιο», κατήγγειλε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.

🇱🇧 Hezbollah’s Naim Qassem is turning up the pressure on the Lebanese government. «If this government is incapable of securing sovereignty, then it should step down.» – Tells Beirut to walk away from U.S. negotiations: «Then the Americans will come running to you, begging for… https://t.co/6oIteSknVM pic.twitter.com/wnooX8UQ7S — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 24, 2026



Επίσης, κάλεσε και πάλι την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

Η δήλωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ

«Οι απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις είναι εντελώς απαράδεκτες και αντιπροσωπεύουν για το Ισραήλ ένα κέρδος χωρίς αντάλλαγμα», υποστήριξε ο Ναΐμ Κασέμ στην τηλεοπτική ομιλία του. Απευθυνόμενος στις αρχές του Λιβάνου πρόσθεσε: «Εγκαταλείψτε τις απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις και μην υποκύπτετε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποκύψουν στο Ισραήλ. Μην παίρνετε το μέρος τους και μην μας μαχαιρώνετε πισώπλατα».

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ δήλωσε επίσης ότι ελπίζει πως το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει την οργάνωσή του, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Και πως στη συμφωνία θα περιλαμβάνεται και η λιβανική πτυχή.

«Αν το θέλει ο Θεός, η συμφωνία αυτή θα οριστικοποιηθεί (…) Κατά συνέπεια, θα είμαστε και εμείς μεταξύ αυτών που θα περιληφθούν σ’ αυτή τη συμφωνία», είπε ο Ναΐμ Κασέμ. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ τόνισε ότι θα είναι «μια συμφωνία για να σταματήσουν πλήρως οι εχθροπραξίες».

Η προφανής αναφορά αφορούσε το Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν επιμένει να περιληφθεί στη συμφωνία το λιβανικό μέτωπο της σύγκρουσης. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την υποστήριξή του στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται εναντίον της Χεζμπολάχ.